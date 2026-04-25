‘Asla yalnız izlemeyeceksin’

Klasikleşen adres

Develi 1912 Kalamış, İstanbul





Sinem Arslanoğlu “Büyük maçlarda geniş ekranları ve ferah ortamıyla rahat bir izleme olanağı sağlıyor. Kalamış’ın deniz manzarası eşliğinde maçı takip etmek, klasik maç izleme atmosferine farklı bir keyif katıyor” diyor. Tayfun Bayındır, Merve Toy, Melis Yılmaz ve Mehmet Arslan’ın da önerisi. Fiks menü servis ediliyor, fiyatı 2.800 lira. (0216) 418 94 00

Yeni gözde

Terminal Kadıköy, İstanbul





Tayfun Bayındır ortamı şöyle özetliyor: “İki takım taraftarının da birden fazla dev ekranda derbiyi izleyebileceği bir mekân. 2025 yılının ikinci yarısından itibaren oldukça gözde bir yer haline geldi. Hem ekonomik hem de yemek çeşitliliği açısından zengin.” Banu Yelkovan, Merve Toy, Erman Yaşar ve Koray Durkal’ın da listesinde.

Tribün atmosferi

Nevizade Sokağı, İstanbul





Banu Yelkovan, Nevizade’yi “Galatasaraylılar için adına tezahürat yazılan bir klasik; tek bir mekân değil, başlı başına bir atmosfer. Gol anlarındaysa adeta stattaymış gibi hep bir ağızdan kutlama yapılır” diye anlatıyor. Tayfun Bayındır’sa “Zengin mezeler eşliğinde sokaktaki dev ekranlarda maç izlemek bambaşka” yorumunu yapıyor.

Tipik pub

The North Shield, Vadistanbul





Melis Yılmaz “Yemekleri güzel, kokteylleri lezzetli” diyerek mekânı öne çıkarıyor. Fırat Karadeniz’in tipik bir İngiliz pub’ı olan The North Shield için değerlendirmesiyse şöyle: “Stadyuma (Rams Park) çok yakın. Kalabalığa girmeyi göze almalısınız. Ama The North Shield standardı için buna değebilir.”(0212) 322 44 80

Muhabbeti bol

Irish Pub The James Joyce, İstanbul





Sinem Arslanoğlu “Avrupa Yakası’nda pub havası isteyenler için klasiklerden. Taraftar atmosferi, tezahürat ve futbol muhabbeti bol oluyor. Biraz gürültülü ama tam bir derbi ruhu yaşatıyor” yorumunu yapıyor. Fırat Karadeniz’se “Güzel bir Beyoğlu gezisinin akşamına eklenebilir” diye öneriyor. (0212) 244 79 73

Hızlı servis

Venge Restoran, İstanbul





Levent’te zengin menüsü, hızlı servisi ve konforlu oturma düzeniyle öne çıkan mekân için Sinem Arslanoğlu “Geniş ve net görüntü sunan dev ekranları sayesinde maçın her anını kaçırmadan izleyebiliyorsunuz. Güçlü ses sistemi, kalabalığın enerjisi maçı adeta stadyumda izliyormuşsunuz gibi hissettiriyor” diyor. (0212) 264 07 20

Modern tarz

Acolar Ocakbaşı, İstanbul





Maslak 1453’te modern tarzda bir ocakbaşı restoranı olarak hizmet veriyor. Havalar güzelse bahçesinde oturmak da güzel oluyor. Melis Yılmaz “Kebapları çok lezzetli, hem maç izlemek hem de iyi yemek yemek için harika. Galatasaraylı olarak ilk tercihim” diye anlatıyor. (0516) 166 24 26

Rezervasyon şart

Taps Bebek, İstanbul





Erman Yaşar denize nazır mekân için “Hem konumunun güzelliği hem de keyifli ortamı ve yiyecek içecek alternatifleriyle maç izlemek için ideal bir yer” değerlendirmesini yapıyor. Maç günü rezervasyon yapabilmek için en az üç kişi olmak gerekiyor. Kişi başı harcama limiti 2.000 lira olarak belirlenmiş. (0532) 658 82 77

Buluşma noktası

Ehlikeyf Cafe, Ankara





Serkan Yetkin “Çukurambar’da müşterilerine hizmet veren mekân tam bir buluşma noktası. Zengin menüsüyle her yaştan misafirlerini en iyi şekilde ağırlayan mekânda hem derbi heyecanını yaşayabilir hem de lezzetli yemekleri tadabilirsiniz. Rezervasyon yapmak gerekiyor” diyor. (0312) 287 22 87

Üç salonu var

Zerafet Ocakbaşı, İstanbul





Etiler, Nispetiye Caddesi’ndeki bu mekân misafirlerine ocakbaşı lezzetlerini modern bir atmosferde sunuyor. Merve Toy anlatıyor: “Bir Hatay restoranı ama tüm kebap çeşitleri mevcut. Üç ayrı salonu var. Her açıdan maçı izleyebilir, bir yandan da keyifle yemek yiyebilirsiniz.” (0212) 352 60 75