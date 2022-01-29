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Aşkı kutlamaya şimdiden başlayın

#Konser#Sergi#Atölye
Aşkı kutlamaya şimdiden başlayın

Fransız elektronik müzik ikilisi The Blaze, İstanbullu hayranlarıyla buluşmak için Volkswagen Arena’ya geliyor. Bu hafta pek çok yerde klasikten popa farklı tarzlarda konserler, birbirinden renkli sergiler, yaratıcı atölyeler düzenleniyor. Aşkı tek gün kutlamayanlarsa ‘360 Dereceden Aşk Festivali’ne bekleniyor.

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KONSER

- Elektronik müziğin popüler Fransız ikilisi The Blaze bu akşam Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. 19.00’da başlayacak konsere genel giriş 400, sahne arkası girişi 800 lira.

Aşkı kutlamaya şimdiden başlayın

MFÖ, bugün Ankara’da! 21.00’de Milyon Performance Hall’da gerçekleşecek konserin bileti 77-132 lira aralığında.

Büyük Ev Ablukada bu akşam If Performance Hall Beşiktaş’ta. 21.30’da başlayacak konserin bileti 100 lira.

- Keman sanatçıları Kotowa Machida ve Hande Küden çarşamba günü CRR Konser Salonu’nda Bach ve Mozart’ın eserlerini seslendirecek. 20.00’deki konserin bileti 22.50-88 lira.

Hedonutopia 3 Şubat Perşembe, 22.00’de Blind İstanbul’da sahneye çıkacak. Biletler 80 lira.

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- İspanyol keman virtüozu María Dueñas, Diego Matheuz’un şefliğinde 3 Şubat Perşembe, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’yla Zorlu PSM’de konser verecek. Şostakoviç ve Beethoven’ın eserlerinin seslendirileceği konserin bilet fiyatı 175-300 lira aralığında.

- Berlinli DJ Jan Blomqvist 4 Şubat Cuma akşamı Klein Phönix’te DJ kabininin başına geçecek. 19.00’da başlayacak etkinliğin bileti 210 lira.

- Cazın büyülü sesi Jane Monheit 4 Şubat Cuma, CRR Konser Salonu’nda konser verecek. 20.00’de başlayacak konserin bileti 22.5-88 lira.

Hande Yener 4 Şubat Cuma Tren Bahçeşehir’de sevilen şarkılarını söyleyecek. 22.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 224 lira.

Aşkı kutlamaya şimdiden başlayın
Hande Yener

SERGİ

- Sanatçı Cem Sonel’in Bir ve Sıfır İki Eder’ isimli kişisel sergisinde dijital çalışmaları ve grafitileri dahil olmak üzere farklı tekniklerde üretilmiş işleri sunuluyor. 27 Şubat’a kadar Anna Laudel’de görülebilir.

- Faruk Duman’ın ‘Sus Barbatus!’ adlı kitap üçlemesine ithafen hazırlanan aynı isimli sergide, görsel doğa betimlemeleri, el yazmaları ve romanı resimleyen Selin Saygılı’nın çizimlerinin baskıları var. ‘Sus Barbatus!’ sergisi 27 Şubat’a kadar Yapı Kredi bomontiada B Blok’ta...

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- Tayfun Gülnar’ın günümüz dünyasından uzaktaki sakin manzaraları ve dönüşüm içindeki figürlerini bir araya getirdiği ‘Açık Dünya’ başlıklı kişisel sergisi 12 Mart’a kadar x-ist’te.

Aşkı kutlamaya şimdiden başlayın
‘Kapadokya Ejderi’, Tayfun Gülnar, 2021

FESTİVAL

- Sevgililer Günü’nde yaşanan tüketim çılgınlığına bir tepki olarak doğan ve altı boşaltılan ‘aşk’ kavramına itibarını iade etmeyi amaçlayan ‘360 Dereceden Aşk Festivali’ 3 Şubat Perşembe günü başlıyor. Pera Palace Hotel, Soho House, Roma Kulübü Derneği ve Istanbul Concept Gallery’nin ev sahipliği yaptığı festivalin bu seneki teması: ‘Evin Nerede? Where Is Your Home?’ Şubat boyunca dört farklı mekânda devam edecek festivalde sergiler, film gösterimleri, performanslar ve sanatçı sohbetleri gerçekleşecek.

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‘Keşte’, Esra Ural, 2021

ATÖLYE

- Müze Gazhane, yarın saat 16.00’da yetişkinlere yönelik bir heykel atölyesi düzenliyor. Kille tanışıp heykel yapımının teknik detaylarını eğlenerek öğreneceğiniz atölyeye katılım ücretsiz.

- Eataly Mutfak Atölyesi 2 Şubat Çarşamba günü ‘İtalyan Mutfağında Olmazsa Olmaz Pizza’ atölyesi gerçekleştirecek. İtalyan pizzasının sırlarını keşfedip bir de tatlı pizza tarifi deneyebileceğiniz atölye saat 19.00’da başlayacak. Katılım ücretiyse 450 lira.

BALE

- Salgının başlangıcından bugüne kadar geçirilen zamanı sanatsal bir yapıya dönüştüren ‘Pandemic’ balesi bugün ve yarın AKM Tiyatro Salonu’nda seyirciyle buluşuyor. Koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy’a ait bale 20.00’de başlayacak. Bilet fiyatı 40-60 lira. 

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