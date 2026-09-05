‘Aşk da çok haysiyetli bir şey değil mi?’

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Onu ilk gördüğümde neredeyse tanıyamıyorum. 20 kilo vermiş, epey kas yapmış. Neşesi aynı ama daha ağırbaşlı biri var karşımda. Yeni işinin heyecanı da gözlerinden okunuyor. Doğukan Güngör’le başlıyoruz muhabbete.

◊ Görüşmeyeli fiziksel olarak büyük bir değişim geçirmişsin. 20 kilo vermiş, kas yapmışsın. Nasıl başladı bu değişim?

Kilo almak özellikle benim işimi yapan, bu yaşta biri için çok tatlı bir şey değil. Ama yoğun çalışma temposunda besin dengesi biraz kaçmıştı. Bir önceki işimden ayrıldıktan sonra hayatımda genel bir değişime gittim. Şu an içinde bulunduğum, benim için çok önemli olan ‘Haysiyet’ projesi ve oynadığım karakterle alakalı da bu vücut formunun Mehmet’e daha uygun olduğunu düşündüm.

◊ Kilo vermek için neler yaptın?

Açlık nedir öğrendim. “Ben aç kalmadan zayıfladım” diyenler var ama ben aç kalarak zayıfladım. O dönem askere de gittim... Orada gün içinde yaptığımız yürüyüşler de etkili oldu ve başta 10 kiloya yakın verdim. Askerlik sonrası da kilo vermeye devam ettim.

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◊ Zor muydu sonrası?

Çocukluğumdan beri zaten sporun içindeyim. Lisanslı futbol oyuncusuydum. Kasın bir hafızası var. Antrenman yapınca ve iyi beslenince devamı geldi. Ekstra bir diyetisyenle çalışmadım. Karbonhidratı düşürüp protein aldım. Antrenman hocama da buradan teşekkür ederim. Bu arada şubat ayından itibaren yeni işimiz için yapım şirketimiz Süreç Film’e düzenli olarak gidip geldim. Karaktere böylece fiziksel olarak hazırlandım.

◊ Yeni Doğukan’ı sevdin mi?

Daha hafif ve iyi hissediyorum. Şu anki durumdan mutluyum. Sadece fiziksel özelliklerim de değil, şu anki ruh halimi ve hayat düzenimi de seviyorum. İnanılmaz motive bir şekilde yayın tarihimizi bekliyorum.

◊ Artık Instagram’a üstsüz fotoğraf ve videolar da koyuyorsun. ‘Vay ne seksiyim’ dediğin oluyor mu?

Üstsüz fotoğraf paylaşmak aslında çok sevdiğim bir şey değil. O paylaşımlarda da zaten spor yapıyordum. Bunu kimseye bir şey ispatlamak ya da kilomla ilgili yorumlara cevap vermek için yapmadım. Bence insanın kendine iyi bakması gerekiyor. Bu süreçte dengeli beslenmenin, hareket etmenin ve vücudun ihtiyaç duyduğu kadar tüketmenin önemini daha iyi anladım. Benim için bu, yalnızca kilo vermek değil, daha sağlıklı ve sürdürülebilir

bir yaşam düzeni kurmakla ilgili.

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◊ Tekrar kilo alırım korkun var mı?

Yok. Çünkü bu çok kalıcı bir karar.

‘HENÜZ BÖYLE BİR ŞEY OLMADI’

◊ Kanal D’nin yeni dizisi ‘Haysiyet’e gelirsek... Bizi nasıl bir hikâye bekliyor?

‘Haysiyet’ onuru, haysiyeti, insanın arzularına, isteklerine, hedeflerine giden yolu eğilip bükülmeden, doğrularından şaşmadan gidebilmesi meselesini anlatıyor. Sosyolojik, ekonomik ve hiyerarşik olarak bambaşka noktalardaki iki insan karşılaşıyor, tutkulu bir aşk başlıyor. Ailelerin de işin içine dahil olmasıyla sınıf çatışmasını görüyoruz.

◊ Nasıl bir karakteri canlandırıyorsun?

Nakliye işi yapan bir aile. Karakterimin adı Mehmet, ailenin geri kalanından biraz daha farklı, okumuş. Başka bir hayat, başka bir dünya varsa görmek isteyen, ailesine göstermek isteyen bir adam. Ama biriyle karşılaşıyor… Birini görürsün ve aldığın nefes, gördüğün renkler, her şey değişir ya, Mehmet de öyle bir şey yaşıyor ve bütün dünyası değişiyor.

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◊ Sen de biriyle karşılaşıp hayatını tamamen değiştirecek bir aşk yaşadın mı?

Yaşamadım. Kendime de karaktere hazırlandığım süreçte bunu sordum, bu kadar tutkulu bir şey yaşamamış olmak… Âşık olduğumu düşündüğüm zamanlar yaşadım ama henüz böyle bir şey

olmadı.

◊ Hikâyede aşka engel olan şeylerden biri tarafların sosyo-ekonomik durumu. Sence aşk böyle engeller tanır mı?

Burada aşk engel tanımaz gibi müthiş bir slogan atmayacağım. Ekonomik farklar aşkı etkilemez ama ilişkileri etkileyebilir. Yine de dediğim gibi aşk etkilenmez, aşk başka bir şey.

◊ Dizinin sloganlarından biri: Aşk mı haysiyet mi? Ne diyorsun bu konuda?

Aşk da çok haysiyetli bir şey değil mi zaten? Haysiyetinden ödün vermiş birinin tam anlamıyla bir aşk yaşayabileceğini de sanmıyorum.

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◊ Haysiyet çok büyük bir kelime. Peki, sana ne ifade ediyor?

Haysiyet öyle bir kavram ki şudur diye bir cümle kurma haddini kendimde görmüyorum. Bence yalnızken yastığa başını koyduğunda rahat uyuyabilme halini hayatın boyunca taşımaktır. Yine kendimden yola çıkarak söylüyorum. Bence dünyada değilken de kalan ayak izin, haysiyetin oluyor. Korumanın zor olduğu ama başardığında gerçekten iyi hissettiren bir şey haysiyet.

‘ZAMAN ÖĞRETİCİDİR’

◊ Seninle ilgili bir dönem çıkan çapkın haberleri ne kadar doğruydu?

Bu arada bayağıdır ortada yokum. Senin bahsettiğin süreci biliyorum, kısa bir dönemdi. ‘Kızılcık Şerbeti’nin başladığı ilk iki sene. 25 yaşındaydım. Bazı deneyimler yaşadım, hayattan bazı dersler çıkardım. Zaman öğreticidir. Artık 30 yaşımdayım, şimdi ev, iş ve spor arası bir hayat yaşıyorum. Şu an çok daha sakin ve her anlamda işimin odakta olduğu, enerjimi bölmediğim bir dönemdeyim,

çok mutluyum.

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◊ O halde hayatında biri yok…

Yok.

◊ Senin canlandırdığın karakterlerden dolayı biraz daha maço bir havan var. Oysa tanışınca sevimli, sempatik birisin. Bir ilişki içinde nasılsındır?

İçimde gerçek bir his varsa çok ilgiliyimdir. Karşı tarafı olağandan daha mutlu etmekle alakalı dertlerim oluyor. Bence âşık olma duygusunu güzel yaşıyorum ama kolay kolay âşık olamıyorum.

◊ Nasıl biri ilgini çeker?

Göze hoş gelmesi yan yana tatlı durmak önemli. Sonra zekâ ve yaşam içindeki enerji de güzelliği desteklerse o zaman mutlu ederim.

◊ Farklı âşık karakterleri canlandırdın. Aşkı çözdün mü?

Ben galiba aşkı oynadığım karakterler üzerinden anlamaya çalışıyorum. Ama Doğukan olarak bilmiyorum, henüz öyle ütopik, mistik bir aşk yaşamadım.

‘SÜREKLİ İSMİNLE GEZMEK, HER AN KONTROL ALTINDA OLMAN GEREKİYOR’

◊ Oyunculuğa başlayalı sekiz sene olmuş… Bu meslek, hayatında neleri değiştirdi?

Mesela başlarda benim nereye gittiğimi, nerede olduğumu, kim ne yapsın ki gibi bir psikolojideydim. Gerçekten bu kadar önemli mi diye düşünüyordum. Ama sonra şunu öğrendim, göz önünde biri olarak biraz daha kapalı, kontrollü, nerede ne konuştuğunu bilen, daha temkinli yaşamalıyım. Tabii sabretmeyi öğrendim. Bazen hak ettiğini bildiğin ama alamadığın ya da sana verilmeyen durumlarda sakin kalıp başka bir işte aynı şevkle çalışman gerektiğini anlıyorsun. Aslında yıkılmamayı öğrenmen gerekiyor.

◊ Peki, şöhretin en zor yanı neydi?

Başka meslek gruplarında mesai saati bittiğinde iş de bitiyor. Bir telefon trafiği falan olabilir ama oyunculukta mesleğin sırtında geziyorsun. Sürekli isminle gezmek ve dışarıda her an kontrol altında olman gerekiyor. Bunu diyebilirim ama hayatta ne zorluklar varken, buna bir zorluk demek de bence biraz haksızlık ve ayıp oluyor.

◊ 8 yıldır setlerdesin. Bu sektörde kalbini kıran şeyler oldu mu?

Tabii, bütün işler birbirinden kıymetli. Ama oyunculuğun içinde, en azından işin başlangıcı için söyleyebilirim, bireysel bir rekabet var. O yüzden mutlaka kalbimizi kıran, yaşamak istemediğimiz hadiseler yaşamışızdır ama bu bir iş ve dolayısıyla böyle şeyler olur. Her meslek alanından arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Çok büyük zorluklar yaşanabiliyor. İnsanla yapılan iş kolay olmaz zaten. Ama bunu minimuma indirebilirsin. Şu anda da inanılmaz güzel bir ekiple harika bir iş yapıyoruz.

‘ÇEVREMDE BAŞARILI OLMAMI İSTEMEYEN İNSANLAR VARMIŞ’

◊ Tam 30 yaşındasın. Aynaya baktığında ne görüyorsun?

Artık kendimle ilişkim daha iyi. Kendimle konuşmayı daha çok seviyorum. Bir ara yalnız kalmaktan çok hoşlanmadığım bir dönemim oldu. Hep arkadaşlarımla sohbet etmek istiyordum. Çünkü kendimle konuşursam belki içsel olarak yaşadığım bir yüzleşme olacaktı. Bunu 30 yaşında başardığımı söyleyebilirim. Sırayı kendime verdim ve kendimle iletişimim gayet iyi. Bu da birçok şeyi halleden, insanı büyüten bir şey.

◊ Kendinle sohbet edip yüzleştikçe içinde karşılaştığın Doğukan’ı sevdin mi?

Yanlışlarım da olsa, hayatın içinde karşıma engebeler de çıksa çok tutkulu biri olduğumu anladım. İşime olan aşkım, hayata olan bağlılık ve daha iyi hislerle üstüne koya koya inşallah devam edeceğim.

◊ Biraz önce artık yalnız kalmaktan hoşlandığını söyledin. Bu yalnızlık sürecinde hiç tahmin etmediğin arkadaşlarından kazık yediğin oldu mu?

Onlar kendilerini bileceklerdir. Özellikle son 7-8 ay içinde hayatımda inanılmaz bir eleme yaptım. İyi ki hayatımdan çıktılar. Bazı süreçler insanı hayatındaki insan kalabalığından kurtarıyor. Çevremde dertleşir gibi görünüp aşağı çeken, başarılı olmamı istemeyen insanlar varmış. Bunu fark ettim, yeni arkadaşlıklar edindim; kemik, küçük bir arkadaş grubu. Bu alanda da sadeleştim.

‘BU TRAVMALARDAN UZUN SÜRE KAÇMIŞTIM’

◊ Ankara doğumlusun. Ama Azerbaycan Türküymüşsün. Anne ve baban Hacettepe Üniversitesi’nde tanışmışlar. Sen de 7 yaşına kadar Ankara’da yaşamışsın. Sonra anne-baban ayrılmış, sen annenle kalmışsın. Baban yurtdışına gitmiş. Orada başka bir evliliği olmuş. 2015 yılında da babanı kaybetmişsin. Bütün bu yaşananlar; ayrılık, kayıp seni nasıl etkiledi?

Acımasız olacak biraz ama bence yaptığım işle alakalı reflekslerimi etkileyen bir süreç oldu. Oyunculuk ufak travmaları biraz seviyor. Bazen onlardan beslenir hale gelebiliyorsun. Yaşarken canın yanıyor ama o acıyı bir performansa dönüştürdüğün anlar da yaşanabiliyor. Ve bunu yaparken o travmalarını kabul edip barışmış oluyorsun.

◊ Onlarla barışmamış mıydın?

Bu travmalardan uzun süre kaçmıştım. Babamla ilgili durum beni fazlasıyla etkiledi. Ama dünya böyle bir yer. Bir gün varsın, sonra olmuyorsun. Kalan olmak kolay değil. Ama bir gün hepimiz orada buluşacağız. Umarım şimdi yaptıklarımı görüyordur. Ve şunu diyebilirim, anne-babam ayrılmış olabilirler, ben anneme gittiğimde babamı, babama gittiğimde annemi özlemiş olabilirim. Ama seçme şansım da olsa yine aynı anne-babayı seçerdim.