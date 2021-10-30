Âşık Veysel, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli hayata dönüyor!

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 3 Kasım’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) düzenlenecek ‘Mozaik’ başlıklı konserde Türk müziğinin farklı dalları teknolojiyle buluşarak 1 saat 15 dakika boyunca seyirciye özel anlar yaşatacak. İhsan Özer’in sanat yönetmenliğindeki konser için hazırlanan hologram gösterisiyle Âşık Veysel, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli sahnede belirip müziğe eşlik edecekler. Projeyi mimarlarıyla konuştuk.

‘ESERLERİMİZİ DÜNYAYA TANITMAYI AMAÇLIYORUZ’

Dr. Aylin Şengün Taşçı (Ses sanatçısı, İstanbul Sanat Birimleri Koordinatörü)

Seyirciyi nasıl bir konser bekliyor?

Farklı dallardan 150 sanatçı ilk defa aynı anda sahnede olacak. Bir yanda mehter devam ederken diğer yandan halk dansları girecek... Hologram teknolojisiyle de üç sanatçımız bize katılacak.

Kimin hologramını göreceğiz?

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Yunus Emre’nin 700’üncü ölüm yıldönümü, Hacı Bektaş Veli’nin vefatının 750’nci yıldönümü olması sebebiyle bu iki sanatçıyı anmak istedik. Yunus Emre ilahi okunurken birden ışınlanarak sahnede beliriyor ve ilahiye koroyla birlikte eşlik ediyor. Hacı Bektaş Veli bağdaş kurmuş halde sahnede beliriyor, ‘Bir Nefes’ isimli eseri huşu içerisinde dinlerken görülüyor. Üçüncü kişi olarak da son yüzyılın en önemli halk ozanlarından Âşık Veysel’i hologram teknolojisiyle sahnede ağırlayacağız. Âşık Veysel, koristlerin arasında, sazı elinde ilk önce şiir, ardından sazını çalıp türküsünü okuyacak. İlk etapta bu isimleri düşündük. Yarın bir gün Neşet Ertaş da olabilir. Sadettin Kaynak da, Zeki Müren de... Bu genişleyecek bir proje, biz bunun çekirdeğini oluşturduk, devamını getireceğiz.

‘Mozaik’ başka nerelerde sahnelenecek?

26 Kasım’da Bursa’dayız. Şehir, 2022 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edildi. Gelecek yıla hazırlık olsun diye Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde aynı ihtişamla sergilenecek. Arkasından bir Türkiye turnesi planlıyoruz. Hemen ardından da Türk müzik kültürünü, bu eserleri dünyaya tanıtmayı planlıyoruz.

‘TÜM RENKLERİ BARINDIRIYOR’

Ömer Faruk Belviranlı (Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü)



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Projeye neden ‘Mozaik’ başlığını koydunuz?



Türk müziğinin içindeki tüm renk ve formları barındırdığı için... Klasik Türk müziğinden fasla, halk müziğinden semaya, semahtan zikre, mehterden halk danslarına uzanan çok geniş bir yelpazeyi o gece bir bütün halinde sunacağız.

‘ANKARA’DAKİ KİŞİYİ VAN’A IŞINLAYABİLİYORUZ’

Aret Yıldız (Polyvision teknoloji ve dijital medya ajans kurucusu)



Hologram nedir?

Hologram sisteminin arka projeksiyondan beslenme mantığıyla çalışan bir düzeneği var. Transparan bir ekran üzerine bu görüntü yansıyor. Transparan yüzey arkayı da görmenizi sağladığı için hologramdaki objeler havadaymış hissi yaratıyor. İçerik üretmek kısmında ise kişiyi ‘greenbox’ dediğimiz teknikle çekip belli bir işleme tabi tuttuktan sonra holograma yansıtıyoruz. Ya da bir ürünü sahneye ışınlayacaksak bunu 3 boyutlu olarak modelliyoruz ve o şekilde sahneye taşıyoruz. Bir de canlı yayın metodumuz var. Diyelim ki kişi Ankara’da, canlı yayın araçlarıyla hologram sistemini Van’a kuruyoruz. Ankara’daki kişiyi Van’a ışınlayabiliyoruz.

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Türkiye’deki hologram projelerinin neredeyse tamamını siz gerçekleştiriyorsunuz. Bugüne kadar yaptığınız işlerden örnek verebilir misiniz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hologramını yaptık. Zeki Müren ile Muazzez Ersoy’u hologram olarak buluşturduk. Türk sinemasının özel bir gecesinde Adile Naşit, Kemal Sunal ve Sadri Alışık aynı sahnedeydi. Yine 10 Kasım’da saat 9’u 5 geçe Atatürk’ü sahneye getirdiğimiz ve ‘Nutuk’u seslendirdiği bir projemiz oldu.

‘Mozaik’ projesini nasıl hazırladınız?

Bu proje için ‘greenbox’ metodunu kullandık. Karakterleri oluşturmak için benzer kişileri bulmak, onlara plastik makyaj yapmak, kostümlerini dönemine göre oluşturmak ve doğru çekimi yapmak gerekiyor. Ekibimiz karakterlerin tarihini araştırdı. Örneğin, Âşık Veysel’in performanslarını izledi, yüz hatlarını inceledi. Ardından ortaya çıkan görüntüyü yazılım işleminden geçirip holograma uyarladık.

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Sevdiği birinin hologramını gören seyirci ne yapıyor?

Adile Naşit, Kemal Sunal ve Sadri Alışık hologramını izlerken ağlamayan yoktu. Aynı etkiyi 10 Kasım’da Atatürk hologramını yaptığımızda da yaşadık. Van’da Cumhurbaşkanımızın hologramına sarılmak için sahneye doğru koşmaya çalışan insanlar oldu. ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinin tanıtımında da hologram tekniğiyle

Polat Alemdar karakteri sahneye çıktığında izleyicilerden biri sarılmak için önünde bariyerler olmasına rağmen hologram perdesini delip içinden geçmişti.