‘Artık çoğu kişi canlı müzik dinlemekten çok, sosyalleşmeye, flört etmeye geliyor’

Seda Mete’yi dinleyicisi olarak uzun zamandır tanıyorum. Canlı müzik mekânı Müştemilat Nişantaşı’ndayken sahnesinin müdavimlerindendim. Mete yıllar içinde müzik kariyerine her gün yenilikler ekledi; peş peşe şarkılar yayımladı. Bu süreçte hayatı da değişti. Evlendi, şehirden uzağa taşındı; daha sakin bir yaşam kurdu. Ama sahneye çıkmaya tam gaz devam ediyor. Mikrofonu eline aldığında bambaşka birine dönüşüyor. “Yıllardır farklı tarzlarda sahne aldığım için o tarzın kadınına dönüşmeyi seviyorum” diyor...

◊ En son röportajımız için 2024’te buluşmuşuz. O günden bugüne evlendin, şehirden uzak bir yere taşındın...

Çok keyifli gidiyor her şey. Zaten uzun zamandır istediğim bir yaşam tarzıydı. İstanbul’un trafiği, kalabalığı bunaltmıştı; bu yüzden şehirden uzaklaşmak iyi geldi. Eşim müzisyen, daha evcimen bir hayatımız var, ben de zamanla onun işine daha çok dahil oldum. Şile sanıldığı kadar uzak değil, ulaşım rahat. Bir de büyüyen tatlı bir köpeğimiz var. Daha sakin, üretim odaklı bir hayat kurduk ve mutluyum.

‘Hiç sıkılmıyoruz’

◊ Peki evlilik, o nasıl oldu?

Aynı sahnede çalışıyorduk, uzun süredir arkadaştık. Her şey çok doğal gelişti. Başta evlilik planımız yoktu ama zamanla duygular da işin içine girince kısa sürede evlenmeye karar verdik. Birbirimizi evlilik içinde tanımayı tercih ettik. Çevremiz önce şaşırdı ama mutluluğumuzu görünce onlar da mutlu oldu.

◊ Hem işte hem evde birlikte olmak nasıl?

Dışarıdan zor gibi görünüyor ama bizde tam tersi. Birlikte olmadığımızda daha huzursuz oluyoruz. Hiç sıkılmıyoruz; çünkü müzik gibi bir alanda egoları törpülemek gerekiyor ve biz bunu baştan kabul ettik. İletişimimiz güçlü.

◊ Sahnede tarzınla da dikkat çekicisin. Kıskançlık oluyor mu?

Zaman zaman zorlayan anlar oluyor ama bu işin doğasında var. İşimiz görsel bir iş; sahnede iyi görünmek bu işin bir parçası. Bu tamamen güvenle ilgili.

◊ Giyimine kuşamına karışıyor mu?

Kesinlikle karışmıyor. Şu an sahne tarzım değişti. Eskiden daha pop müzik yaparken daha iddialı, şov tarafı güçlü kıyafetler tercih ediyordum. Şimdi arabesk bir projeye başladık, yemekli sahnelerdeyim ve daha abiye, daha ağır bir tarzdayım. Bu da çok hoşuma gidiyor. Yıllardır farklı tarzlarda sahne aldığım için, o tarzın kadınına dönüşmeyi seviyorum.

◊ Neden arabesk?

Slow şarkılarımı uzun zamandır pop arabesk yorumluyorum. Bu süreç Bülent Özdemir şarkılarıyla başladı, sonra kendi işlerimle devam etti. Arabesk bizim kültürümüzün bir parçası. Bu bir yön değişikliği değil, bir proje.

◊ Sahnelerin var, bir yandan da yeni projeler...

Bu dönemde sahne sayısını biraz azalttık. Sesin dinlenmesi gerekiyor; sahnenin ertesi günü kayıt zor oluyor.

◊ Sence insanlar neden canlı müziği tercih ediyor?

Bence en büyük sebep samimiyet. Sahnedeki an gerçek; hatalar ve doğaçlamalar da bunun parçası. Dinleyiciyle anlık bir bağ kuruluyor.

◊ Rekabet var mı?

Var ama biraz örtülü. Herkes birbirini destekliyor gibi göründe de kıyaslamalar oluyor.

◊ Seyirci kitlesi ne durumda?

Eski Beyoğlu canlı müzik döneminden gelen bir solistim. Bugün ciddi bir değişim var. Tam sebebini bilmiyorum ama kalite farkı hissediliyor. Artık çoğu kişi canlı müzik dinlemekten çok sosyalleşmeye, flört etmeye geliyor. Bu yüzden müziğimin gerçekten dinlendiği sahneleri tercih ediyorum.

◊ Sahnedeyken ne hissediyorsun?

Sahne benim için terapi. Tüm stresimi atıyorum.

◊ İlk olarak ‘Gel Çarem’ cover’ını yayımladın, ardından ‘Sev Yerime’...

‘Sev Yerime’ çok hızlı gelişti. Söz-müzikZeki Güner’e ait. Eşim de düzenlemeyi kısa sürede yaptı. Klibi de birlikte çektik.

◊ Cover projelerin de devam ediyor. Sırada neler var?

Evet, sahnede sevilen şarkıları topladığım bir çalışma bu. Sinan Akçıl, Zeki Güner imzalı parçalar ve Ziynet Sali repertuvarından şarkılar olacak. Sırada Hande Yener’in ‘Çöp’ü var.

◊ Yeni şarkılar ne zaman geliyor?

Ayda bir yayımlama planımız var ama değişebiliyor. 6 şarkılık akustik bir proje hazırlıyoruz. Aralara yeni şarkılar da ekleyeceğiz. Tüzün imzalı bir şarkı geliyor.

◊ Kendi şarkı sözlerini yazmayı düşünüyor musun?

Çok istiyorum, yazıyorum da. “Kendi hit’imi yazacağım” demiştim. Beste tarafını da tamamlamak istiyorum.

◊ 40’lara adım attın. Olmak istediğin yerde misin? ‘Keşke’ dediklerin var mı?

Emeğimle geldiğim yerden memnunum. Mutluyum ama daha iyisini hedefliyorum.