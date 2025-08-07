Artçı şoklar…

Haberin Devamı

‘TAKSİ LAZIM MI?’

Bir dönem Serdar Ortaç şarkı çıkarmadan yazın geldiğini anlamazdık. Son yıllardaysa yaz aylarında gözler Simge’ye dönüyor. Yeni teklisi ‘Taksi’ tam bir yaz şarkısı. Kıvrak ritimli ve enerjik. Dile dolanan sözleri Mabel Matiz imzalı. Müziği ve düzenlemesini George Kalogerakos yapmış.

‘Taksi’ (Tekli)

Simge

DMC

KONSERE HAZIRLIK

7 Ekim’de İstanbul’da konser verecek, 10 Ekim’de de yeni albümü ‘BRITPOP’u yayımlayacak Robbie Williams. Ama hepsinden önce yeni teklisi ‘Spies’ı çıkardı. Gitar ağırlıklı ‘Spies’ stadyum konserlerinde hep bir ağızdan söylenecek marş niteliğindeki şarkılardan.

‘Spies’ (Tekli)

Robbie Williams

Sony Music Türkiye

90’LARDAN BUGÜNE

Sözü ve müziği Eda-Metin Özülkü’ye ait ‘Yürü Ya Kulum’ şarkısı Hülya Avşar’la meşhur olmuştu. Şimdi de pop şarkıcısı Güliz Ayla’yla DJ, aranjör Selami Bilgiç’ten dinliyoruz. Bilgiç şarkının prodüksiyonunu da üstlenmiş ve 90’lar şarkısını modern bir sound’la desteklemiş.

‘Yürü Ya Kulum’ (Tekli)

Güliz Ayla, Selami Bilgiç

Garaj

DEVAMI GELDİ

Bahadır Tatlıöz yaza ‘Bu Yaz’la güzel bir başlangıç yapmıştı. Şimdi de ‘Badem’le yükselişini sürdürme kararlılığında. Hareketli pop şarkısı ‘Badem’in nakaratında Tatlıöz’e arkadaşları Özgün ve Ahmet Hatipoğlu geri vokalde eşlik etmiş.

‘Badem’ (Tekli)

Bahadır Tatlıöz

Sony Music Türkiye

İÇSEL YOLCULUK

Öykü Gürman’ın duru sesini özleyenlere güzel bir haberimiz var. Yeni teklisi ‘Öderim Bedeli’ sanatçının sade yorumunu öne çıkaran bir çalışma olmuş, Şarkı dinleyenleri içsel bir yolculuğa davet ediyor. Savrulmuş bir ruhun hayata tutunma çabasını anlatıyor.

‘Öderim Bedeli’ (Tekli)

Öykü Gürman

Pasaj Müzik