Arayışlar, yüzleşmeler...

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‘Aşklar ve Yalnızlıklar’ Arda Erel (Destek Yayınları) Nisan 2025

Londra’da sıradan bir hayat süren Selim, bir yazarlık ödeviyle ailesinin gizli geçmişine doğru sürüklenir. Aşk, aidiyet ve adalet arasında sıkışan bu yolculukta, kuşaklararası sırlar ve yüzleşmeler de peşini bırakmaz.

‘Denizin Çağrısı’ Jack London (İthaki Yayınları) Mayıs 2025

Dostluk, ihanet ve kimlik arayışı... Joe Bronson’ın sıradan hayatı, bir anda okyanusun tehlikeli sularında bir maceraya sürükleniyor. Jack London bu erken dönem romanında hayatta kalma mücadelesini yalın ama sarsıcı dille anlatıyor.

‘Seyrüsefer’ Shion Miura (Düşbaz Kitaplar) Nisan 2025

Bir sözlüğü tamamlamaya çalışan editörlerin mücadelesini anlatırken aşkı, dostluğu, kelimelerin hayata kattığı anlamı da işliyor. Yayıncılık dünyasının perde arkasına bakış sunan roman, kelimelere âşık herkes için...

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‘Belki-Bir Kıbrıs Romanı’ Sema Soykan (Doğan Kitap) Mayıs 2025

Sema Soykan, ‘Belki’ adlı romanında Kıbrıs’ın kan, kalem ve cesaretle yazılmış tarihini gün yüzüne çıkarıyor. Uzun araştırmalara dayanan anlatı, halkın direnişini ve zamansız aşklarla örülü yaşamları ustalıkla aktarıyor.

‘Heykeltıraşın Kızı’ Tove Jansson (Ayrıntı Yayınları) Mayıs 2025

Finlandiya İsveçlisi heykeltıraş bir babayla İsveçli çizer bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Tove Jansson, otobiyografik öğeler taşıyan ve kısa hikâyelerden oluşan kitabında olayları farklı açılardan ele alıyor.