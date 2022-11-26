Aralık hareketli başlıyor

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ATÖLYE

* Rahmi M. Koç Müzesi 7-10 yaş çocuklar için Güneş sistemindeki gezegenlerin farklı özelliklerinin anlatıldığı astronomi atölyesi düzenliyor. Bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek ‘Kızıl Gezegen: Mars’ adındaki atölyeye katılım ücreti 224 lira.

* USLA 28 Kasım Pazartesi 11.00’de Fransız tatlıları atölyesi düzenliyor. Çikolatalı ve portakallı pots de creme, kestane dolgulu ekler ve profiterol yapımının öğretileceği atölyeye katılım ücreti 650 lira.

EĞLENCE

* Begüm Obiz bugün 0.30’da Vaha Yeniköy’de. (0530) 135 88 10

* Mert Davran yarın saat 22.30 İzmir 888’de sahneye çıkacak. (0532) 769 44 44

* Derya Bedavacı 30 Kasım Çarşamba 20.30 Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

* Hera Aslan 2 Aralık Cuma 22.30’da Two PRIVATE’ta canlı müzik sevenlerle buluşacak. (0552 )296 14 14

FESTİVAL

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* PenFest, bugün ve yarın Çırağan Sarayı’nda üçüncü kez düzenleniyor. Dünyaca ünlü pek çok markanın son koleksiyonlarını ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerini festivalde görmek mümkün. Koleksiyonerleri ve kalem tutkunlarını bir araya getiren PenFest’te yazı meraklıları için söyleşiler ve atölyeler olacak. ‘Mürekkep Bar’ da ziyaretçilerin ilgisini çekebilir. Katılım ücreti 100 lira.

Konser





* Mabel Matiz bugün 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Biletler 450-650 lira.

* Madrigal bugün 21.00’de JJ Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 147-192 lira.

* Evdeki Saat yarın Milyon Performance Hall Eskişehir’de. Biletler 113 lira.

* Adamlar yarın 21.00’de Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkacak. 350-450 lira.

* KUM 30 Kasım Çarşamba 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de Konser verecek. Bilet fiyatı 90.50 lira.

* İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 1 Aralık Perşembe saat 20.00’de şef Charles Olivieri Munroe’nun yönetimi ve keman sanatçısı Jülide Yalçın’ın solistliğinde bir konser düzenlenecek. A. Dvořák ve F. Mendelssohn’un eserlerinin seslendirileceği konserin bilet fiyatı 80-120 lira.

* Türkiye’nin en eski punk gruplarından Rashit 2 Aralık 20.30’da Babylon’da sevenleriyle buluşacak. Öncesinde Duchtape ve Hakan Tamar’ın sahneye çıkacağı gecenin bilet fiyatı 75-150 lira.

* Zuhal Olcay 2 Aralık 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 168 lira. İkramlı bistroysa 750 lira.

* Göksel 2 Aralık 22.30’da Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de konser verecek. Bilet fiyatı 200 lira.

SERGİ

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* İFSAK, İstanbul ve Ankara’da, ‘Yılmazlık-Değişime İlham Veren Kadınların Hikâyeleri’ isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. Dünya Basın Fotoğrafı Vakfı ‘The World Press Photo Foundation’ ve Hollanda Krallığı desteğiyle hayata geçirilen SERGİ, 2000-2021 arasında Dünya Basın Fotoğrafı yarışmalarında ödüllendirilen; dünyadaki kadınların, kız çocuklarının ve toplulukların yaşadığı zorlukları vurgulayan bir dizi hikâyeyi konu ediniyor. 13 milletten,

17 fotoğrafçı tarafından belgelenen cinsiyetçilik, cinsiyete yönelik şiddet, üreme hakları ve fırsatlara eşit erişim konularında kareler sunuyor. Sergi İstanbul İFSAK’ta ve Ankara’da GaleriM Sanat Galerisi Armada AVM’de 15 Aralık’a kadar görülebilir.

* Ambidexter sanat galerisi, David Doğan Levi’nin ilk kişisel sergisi ‘Oasis of Illegible Reveries’e (Okunaksız Düşler Vahası) ev sahipliği yapıyor. Sergi izleyiciye sanatçının duygusal işleyişinin bir yansımasını sunuyor. 26 Aralık’a kadar ziyaret edilebilir.