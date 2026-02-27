‘Aradığınız kişiye ulaşılamıyor’ (Merak etmeyin, keyfi yerinde)

Haberin Devamı

Geçen pazar sabahı arkadaşımdan gelen WhatsApp mesajıyla güne başladım. Mesajda bir haberin ekran görüntüsü vardı. Başlık şöyleydi: “Alman biliminsanlarına göre üç gün boyunca hiç telefon kullanmadığımız zaman beynimiz yenileniyor.” Altında da arkadaşımın dipnotu: “Üç saat bile telefonsuz duramayız, kusura bakmayın.” Bu bir işaret diye düşündüm. Çünkü tam da o gün birkaç saat sonra katılacağım etkinlikte kapıda telefonumu bırakıp üç saatliğine dijital dünyadan uzak kalacaktım...

2025 yılı istatistiklerine göre akıllı telefonumuzda her gün ortalama 4 saat 48 dakika vakit geçiriyoruz. Z Kuşağı’nda bu oran 7,3 saate çıkıyor. Uzmanlara göre telefonumuza sık sık bildirimlerin gelmesi yaptığımız işe odaklanmamızı engelliyor, sürekli haberlere maruz kalmak bizi strese sokuyor. Kısa videolara birçoğumuz resmen bağımlıyız. Bir yandan da sosyalleşmeyi, yüz yüze iletişim kurmayı unuttuk...

İşte tam da bu düşünceler zihnimdeyken Terminal Kadıköy’deki Komünite adlı kafenin kapısında buldum kendimi. Üst kata çıkan merdivenlerde The Offline Club (Çevrimdışı Kulüp) İstanbul’un şehir lideri Büşra Serdar karşılıyordu gelenleri. Cep telefonumu kendisine teslim ettim. Bana “Merak etmeyin, güvenli bir yerde tutacağız telefonları” bilgisini verdi. Üst kata çıktığımda katılımcılar çoktan yerlerini almıştı. Saatler 15.00’i gösterdiğinde etkinliğin ilk bölümü başladı.

Büşra Serdar bir saat boyunca kimseyle konuşmadan kendi kendimize vakit geçirmemizi istedi. Müziğin sesi kısıldığında kimi kitabını açıp okumaya kimi de örgü örmeye başladı. Satranç oynayanlar, suluboya resim yapanlar, hatta uyuyanlar bile oldu. Ben de kafenin kütüphanesinden bir kitap seçip okumaya başladım. Bu bir saatlik sürenin beni en zorlayan kısmı müzik olmamasıydı. Üstelik okuduğum kitapta Bach’ın ‘Goldberg Varyasyonları’ndan bahsediliyordu... Bir ara masanın üzerindeki broşürde sıralanan, The Offline Club’ın yönlendirici sorularına gözüm takıldı. Biri şöyleydi: “Hayatının ne kadarı senin, ne kadarı insanların beklentileri doğrultusunda şekilleniyor?” Üzerine düşünmek için güzel bir konu da bulmuştum!

Doğa yürüyüşleri de düzenliyor

Bir saatin sonunda müziğin sesi yeniden yükseldi. Yaşları 25’le 40 arasında değişen katılımcılar sohbete başladı. Etkinliğe yalnız katılan da arkadaşlarıyla gelen de vardı. Erkek ve kadınların sayısı neredeyse denkti. İstanbul’da yaşayan, çat pat Türkçe konuşan yabancıların da sayısı bir hayli fazlaydı. Bir pazar günü beraber üç saat geçiren

50 kişinin hedefi aynıydı. Kısa süreliğine de olsa cep telefonlarından ve bilgisayarlarından uzak kalmak.

The Offline Club özellikle Avrupa genelinde etkinlikler düzenleyen bir oluşum. 2024’te özgün, çevrimdışı deneyimler sunmak için üç Hollandalı tarafından Amsterdam’da kuruldu. Kuruculardan Jordy van Bennekom’a ilham veren Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in Think Week (Düşünme Haftası) aktivitesi olmuş. Gates’in dönem dönem doğanın içinde, internet olmadan sayfalarca rapor okuyarak zaman geçirdiği biliniyor.

Kulüp aralarında Bali, Dubai, Madrid’in de olduğu 20’den fazla şehirde faaliyet gösteriyor. İstanbul şubesi aralıkta kuruldu. Okuma partileri, doğa yürüyüşleri, dijital detoks programları düzenliyor.

Yeniden göz teması kurmak için bu etkinliğe katılmışlar

Etkinliğin giriş ücreti 350 liraydı. İnsanlar farklı nedenlerle gelmişti. Konuştuklarım şunları anlattı:

- Yatırımcı Özgür Yılmaz’ın (37) katıldığı ilk etkinlikti. X hesabını ve telefon bildirimlerini kapattığını anlattı: “Ben onları değil, onlar beni yönetiyordu.”

Etkinliğe sosyalleşmek ve çevrimdışı olmakla ilgili aynı düşüncede olan insanların tecrübelerini dinlemek için geldiğini söyledi.

- Tasarımcı Barbaros Kaptanoğlu (32), İstanbul’daki üç etkinliğe de katılmış. Bir saatlik sürede suluboyayla güzel bir manzara resmi yaptı. Şehir hayatının kendisini bunalttığını, kulübün doğa temalı etkinlikler düzenlemesini istediğini söyledi.

- Her ikisi de bilgisayar mühendisi olan Derya Çakır (27) ve Itır İpek Bağdadioğlu (34) etkinliğe birlikte gelmişti. Çakır örgü örerken Bağdadioğlu kitap okudu. İki arkadaş bilgisayar başında çok vakit geçirdiklerinden ve çok fazla bildirim aldıklarından yakındılar. Yeniden göz göze temas kurmak için etkinliğe katıldıklarını belirttiler.