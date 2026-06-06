Aradığınız kişiye ulaşılamıyor çünkü konserde

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Bir stadyum dolusu insanın ertesi gün sosyal medyada linçleneceğinden habersiz, metroda durakları

“14 kaldı, 7 kaldı...” diye saya saya Atatürk Olimpiyat Stadı’na varıyoruz. Stadın çevresinde gençler öbekler halinde hareket ediyor. İçeri gireceğimiz kapıda güvenlik kontrolünden geçtikten sonra bir görevli sesleniyor. “Biletiniz premium mu?” Evet deyince, kontrol etmeden bizi içeri alıyor.

Bizi buraya getiren merak duygusu; sahnenin ortasında bir yarım küre olacak, Kanye West üzerine çıkıp konser verecek denmiş bir kere. Küreyi kreatif direktör Aus Taylor tasarlamış ama arkasında yatan fikir Kanye West’e ait. Sanatçının ‘Akira’ (Katsuhiro Otomo) adlı animeye tutkusunun bir yansıması. Distopik bir megakent, isyan eden gençler...

Saat tam 21.00’de çıkıyor Amerikalı rap’çi. İngilizi, Rusu, İranlısı... Gençler çığlık çığlığa. Bir yandan video çekip şarkılara eşlik ediyorlar. Bu sırada sosyal medyada da linçler artıyor. “Nazileri öven adamın konserine gitmişler”, “Tacizci Kanye”... Haklılar mı, haklılar. Ocak ayında The Wall Street Journal gazetesine verdiği ‘Zarar Verdiklerim’ başlıklı ilanda antisemitik ve nefret söylemi içeren ifadeler için özür dilemesi, sebep olarak bipolar bozukluğunu göstermesi yeterli mi, değil. Ama...

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Kanye West hayranlarıysa onu savunmaktan hiç vazgeçmiyorlar. Sınırsız bir dehası ve sanatsal bir görkemi olduğunu ve bu durumun onu gerçeklikten muaf tuttuğunu savunuyorlar. Biz ‘sıradan dünyalılar’ onu anlayamıyoruz. Evet, anlamadığım şeyler olabilir ama bu konserle birlikte bir kez daha fark ettiğim bir şey var. İnsanların son dönemde vegan beslenmeye olan hevesinin azaldığı biliniyor. Bu azalmanın nedenlerinden biri de iyi bir geleceğe dair umutların tükenmesi. İnsanlar eskiden daha iyi bir toplum için fedakârlığa hazırdı. Peki, şimdi? Güzel bir gelecek umudu, amacı kalmayan gençlerin en azından anın tadını çıkarıp eğlenmek istemeleri, kabul edilebilir mi? Buyurun, tartışalım.

Ev sahibi çabuk yoruldu

118 bin kişinin izlediği Kanye West konserinin şehrin ekonomisine katkısı da 100 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Sosyal medyadaki paylaşımlara bakılırsa İstanbul’daki konsere gelmek için özel uçaklar tutuldu. O uçaklardan inenler lüks localarda konseri izledi.

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Bu lüks ortamın ve bu ortama girecek maddi durumu olanların ertesi günkü adresiyse Travis Scott partisiydi. Organizasyonu yapan şirket partiyi ‘host by Travis Scott’ olarak açıklamıştı. Yani ev sahibi Travis Scott’tı, ortada bir konser yoktu. Amerikalı rap’çi gece yüzünü, gözünü atkısıyla sardı, bir saat gecikmeli sahneye çıktı. DJ’in çaldığı iki parça eşliğinde minik bir şov yapıp ardından ‘çok yorulmuş’ olacak ki mekândan ayrıldı. Tabii binlerce lira verip bilet alanlar büyük isyandaydı....

Etkisi uzun sürecek

Yaşayan efsane, tenor Andrea Bocelli’yse ‘Romanza’ albümünün 30’uncu yıl özel konseri için Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu’ndaydı. Orkestrasyonu, vokal performansı ve Kenan Doğulu’nun da aralarında olduğu konuk sanatçılarıyla müzikalite açısından etkileyici bir konserdi. Kanye West konseri gibi sosyal medyayı paylaşımlarla istila etmedi ama o gece orada olanlara etkisi uzun süre devam edecek saatler yaşattı.