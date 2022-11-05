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‘Arabesk, pop, caz, alaturka’

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#Ajanda#Konser#Sergi
‘Arabesk, pop, caz, alaturka’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2022 07:00

Önümüzdeki günlerde klasikten caza, R&B’den elektroniğe her tarzın sevenine göre konser var. Emir Taha Salon İKSV’de, Melike Şahin IF Performance Hall’da sahneye çıkacak. DJ Sama AbdulHadi Volkswagen Arena’ya geliyor. Artweeks devam ediyor. Gece hayatındaysa ‘her gece başka bir eğlence’...

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Konser

* Emir Taha bugün 20.30’da Salon İKSV’de konser verecek. Bilet fiyatı 200 lira.

* Duman bugün 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 400-1.500 lira.

* Beyoğlu’ndaki Borusan Müzik Evi’nde bugün 21.00’de Burak Özdemir, Musica Sequenze ile performans sergileyecek. Bilet fiyatı 100 lira, öğrenci 75 lira.

* Güneş 9 Kasım Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 147-181 lira.

* Melike Şahin 9 Kasım Çarşamba Beşiktaş’taki IF Performance Hall’da sevilen şarkılarını söyleyecek. 21.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 250 lira.

* Fazıl Say 10 Kasım Perşembe 20.30’da keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile ENKA Oditoryumu’nda bir araya gelecek. Bilet fiyatı 200-350 lira.

* Seda Erciyes 11 Kasım 22.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 75-125 lira.

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* Amerikalı R&B ve caz sanatçısı Judith Hill 11 Kasım Cuma CRR Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak.Bilet fiyatı 44-165 lira.

Sergi

* Artweeks@Akaretler 26 galerinin katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Etkinliğin yedinci edisyonu,13 Kasım’a kadar Akaretler Sıraevler 15-17-19-37-39-55-57 no’lu binalarda devam edecek.

* Pilot Galeri, Emir Erkaya’nın ‘Büyücü Eve Geliyor’ başlıklı kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Erkaya’nın kendine özgü üslubuyla hikâyeleştirdiği resimlerden oluşan Sergi 17 Aralık’a kadar Cihangir Sıraselviler Caddesi’ndeki galeride görülebilir.

Atölye

* İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 17. İstanbul Bienali’ndeki ‘Kuşlar Ne Düşünüyor?’ projesi kapsamında ‘Çocuklar İçin Video Laboratuvarı’ düzenliyor. Güncel sanatçı Volkan Aslan’ın eğitmenliğinde yürütülecek atölye bugün
14.00-15.30’da Apple Bağdat Caddesi’nde. (Ücretsiz kayıt için: www.apple.com/tr/today)

DJ

* Filistinli DJ Sama AbdulHadi, bugün 22.00’de Volkswagen Arena’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 275-650 lira.

Eğlence

* Yağmur Hızal bugün İstinye Armutlu Sokak’taki Steakroom’un eğlence mekânı The Room Live’da 00.00’da sahneye çıkıyor. (0535) 018 60 93

* Aybüke Albere’nin bugün La Boucherie Dinner Theatre’daki (Etiler) performansı 22.00’de başlıyor. (0532) 335 35 55

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* Ebru Yaşar bu akşam Yeni Gazino’da. Fiyatı (yemek+limitsiz içki) 1.500-6.000 lira. (0532) 500 28 69

* Simge 11 Kasım Cuma 21.00’de Jolly Joker Denizli’de sahneye çıkacak. Bistro 282-396, sahne önü VIP 5.350-6.100 lira.

* Begüm Obiz 11 Kasım Cuma Suadiye’deki Folks Kitchen& Cocktail’de. (0530) 251 92 50

 

 

 

 

 

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#Ajanda#Konser#Sergi

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