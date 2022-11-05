‘Arabesk, pop, caz, alaturka’

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Konser
* Emir Taha bugün 20.30’da Salon İKSV’de konser verecek. Bilet fiyatı 200 lira.
* Duman bugün 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 400-1.500 lira.
* Beyoğlu’ndaki Borusan Müzik Evi’nde bugün 21.00’de Burak Özdemir, Musica Sequenze ile performans sergileyecek. Bilet fiyatı 100 lira, öğrenci 75 lira.
* Güneş 9 Kasım Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 147-181 lira.
* Melike Şahin 9 Kasım Çarşamba Beşiktaş’taki IF Performance Hall’da sevilen şarkılarını söyleyecek. 21.30’da başlayacak konserin bilet fiyatı 250 lira.
* Fazıl Say 10 Kasım Perşembe 20.30’da keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ile ENKA Oditoryumu’nda bir araya gelecek. Bilet fiyatı 200-350 lira.
* Seda Erciyes 11 Kasım 22.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 75-125 lira.
* Amerikalı R&B ve caz sanatçısı Judith Hill 11 Kasım Cuma CRR Konser Salonu’nda İstanbullularla buluşacak.Bilet fiyatı 44-165 lira.
Sergi
* Artweeks@Akaretler 26 galerinin katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açtı. Etkinliğin yedinci edisyonu,13 Kasım’a kadar Akaretler Sıraevler 15-17-19-37-39-55-57 no’lu binalarda devam edecek.
* Pilot Galeri, Emir Erkaya’nın ‘Büyücü Eve Geliyor’ başlıklı kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Erkaya’nın kendine özgü üslubuyla hikâyeleştirdiği resimlerden oluşan Sergi 17 Aralık’a kadar Cihangir Sıraselviler Caddesi’ndeki galeride görülebilir.
Atölye
* İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 17. İstanbul Bienali’ndeki ‘Kuşlar Ne Düşünüyor?’ projesi kapsamında ‘Çocuklar İçin Video Laboratuvarı’ düzenliyor. Güncel sanatçı Volkan Aslan’ın eğitmenliğinde yürütülecek atölye bugün
14.00-15.30’da Apple Bağdat Caddesi’nde. (Ücretsiz kayıt için: www.apple.com/tr/today)
DJ
* Filistinli DJ Sama AbdulHadi, bugün 22.00’de Volkswagen Arena’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 275-650 lira.
Eğlence
* Yağmur Hızal bugün İstinye Armutlu Sokak’taki Steakroom’un eğlence mekânı The Room Live’da 00.00’da sahneye çıkıyor. (0535) 018 60 93
* Aybüke Albere’nin bugün La Boucherie Dinner Theatre’daki (Etiler) performansı 22.00’de başlıyor. (0532) 335 35 55
* Ebru Yaşar bu akşam Yeni Gazino’da. Fiyatı (yemek+limitsiz içki) 1.500-6.000 lira. (0532) 500 28 69
* Simge 11 Kasım Cuma 21.00’de Jolly Joker Denizli’de sahneye çıkacak. Bistro 282-396, sahne önü VIP 5.350-6.100 lira.
* Begüm Obiz 11 Kasım Cuma Suadiye’deki Folks Kitchen& Cocktail’de. (0530) 251 92 50