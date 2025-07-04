Antik Yunan’dan Osmanlı’ya...

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‘Maişet’

Ahmet Rasim

(VakıfBank Kültür Yayınları)

Haziran 2025

Osmanlı’nın son dönemine tanıklık etmiş güçlü kalemiyle tanınan Ahmet Rasim, ‘Maişet’, ‘Sabiha’, ‘Asabî Kız’ ve ‘Derd-i Dil’ hikâyelerinde İstanbul’un gündelik yaşamını, insan ilişkilerini ve toplumun dönüşümünü usta bir gözlem gücüyle aktarıyor.

‘Yaz Düşleri Düş Kışları’

Tomris Uyar

(Can Yayınları)

Temmuz 2025

Eser gündelik hayatın sıradan ama sarsıcı anlarına odaklanan öykülerden oluşuyor. Karabasanlarla boğuşan ya da umutla düş kuran karakterler aracılığıyla, herkesin tanıdık bulacağı duygulara ve yaşanmışlıklara dokunuyor.

‘Devrim Mutfağı’

Bengi Başaran, Umur Talu

(Kafka Kitap)

Haziran 2025

Atatürk’ten Karl Marx’a, Fidel Castro’dan

Deniz Gezmiş’e... ‘Devrim Mutfağı’ birçok devrimcinin sofrasını mercek altına alıyor. Titiz bir araştırmayla hazırlanan kitap, sadece tarifler değil, devrimci yaşamların lezzetli ve sıradışı bir anlatısını da sunuyor.

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‘Klytaimestra’

Costanza Casati

(İthaki Yayınları)

Temmuz 2025

Kitap, Antik Yunan’ın güçlü kadın figürü Klytaimestra’nın hikâyesini anlatıyor. Kahramanının zorbalığa, ihanete ve acıya karşı sabırla ördüğü intikam planını konu alan roman, gücün, kehanetlerin ve karanlık tutkuların dünyasına davet ediyor.