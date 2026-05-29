×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYATÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Anlamak isteyenlere...

Güncelleme Tarihi:

#Kültür Sanat#Edebiyat#Kitap
Anlamak isteyenlere...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2026 07:00

Haftanın seçkisinde sayfalarını merakla çevireceğiniz iki kitap var. Biri, gündelik hayatın bilimini konu alan ‘Kahvaltıda Kimya’, diğeri de patriyarkayı terapi odasında inceleyen ‘İmkânsız Vaka’...

Haberin Devamı

Muhabbet

Virginia Evans

Çeviren: Ergin Kaptan

April Yayıncılık

Roman

The New York Times’ın çoksatanlar listesinde haftalarca kalan, kitap platformu Goodreads’in okur ödüllerinde finale çıkan romanda dünyaya tutunmanın yolunu mektuplar yazmakta bulan Sybil van Antwerp’in hayatı konu ediliyor.

Kahvaltıda Kimya

Mai Thi Nguyen-Kim

Çeviren: Duygu Dölek

Metis Kitap

Bilim

‘Gündelik Hayatın Şaşırtıcı Bilimi’ altbaşlığını taşıyan kitapta bilim iletişimcisi, kimyager Mai Thi Nguyen-Kim ‘Sabahları kahve içmek için en doğru zaman nedir? Sarhoşken neden saçmalarız’ gibi sorulara yanıt veriyor.

İmkânsız Vaka

Katharina Linnepe

Çeviren: Serkan Seymen

Kolektif Kitap

İnceleme

Altbaşlığı ‘İflah Olmaz
Erkeklik Terapi Odasında’ olan kitabında yazar patriyarkayı sanki bir insanmış gibi terapi odasına alıyor ve onu psikopatik, narsistik ve Makyavelist eğilimlere sahip bir hasta olarak analiz ediyor.

Haberin Devamı

Burada Yoji Yaşıyor

Nadya Radulova

Çeviren: Nadeja Ivanova Vatansever

Nâra Kitap

Roman

Şair Nadya Radulova, ilk romanında masalı, otobiyografiyi ve distopyayı bir araya getirerek çocuklukta erişebildiğimiz o sınırsız evreni, savaşların, aile sırlarının, göçlerin ve geleceğe dair karanlık sezgilerin eşliğinde yeniden kurguluyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kültür Sanat#Edebiyat#Kitap

BAKMADAN GEÇME!