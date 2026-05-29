Anlamak isteyenlere...

Haberin Devamı

Muhabbet

Virginia Evans

Çeviren: Ergin Kaptan

April Yayıncılık

Roman

The New York Times’ın çoksatanlar listesinde haftalarca kalan, kitap platformu Goodreads’in okur ödüllerinde finale çıkan romanda dünyaya tutunmanın yolunu mektuplar yazmakta bulan Sybil van Antwerp’in hayatı konu ediliyor.

Kahvaltıda Kimya

Mai Thi Nguyen-Kim

Çeviren: Duygu Dölek

Metis Kitap

Bilim

‘Gündelik Hayatın Şaşırtıcı Bilimi’ altbaşlığını taşıyan kitapta bilim iletişimcisi, kimyager Mai Thi Nguyen-Kim ‘Sabahları kahve içmek için en doğru zaman nedir? Sarhoşken neden saçmalarız’ gibi sorulara yanıt veriyor.

İmkânsız Vaka

Katharina Linnepe

Çeviren: Serkan Seymen

Kolektif Kitap

İnceleme

Altbaşlığı ‘İflah Olmaz

Erkeklik Terapi Odasında’ olan kitabında yazar patriyarkayı sanki bir insanmış gibi terapi odasına alıyor ve onu psikopatik, narsistik ve Makyavelist eğilimlere sahip bir hasta olarak analiz ediyor.

Haberin Devamı

Burada Yoji Yaşıyor

Nadya Radulova

Çeviren: Nadeja Ivanova Vatansever

Nâra Kitap

Roman

Şair Nadya Radulova, ilk romanında masalı, otobiyografiyi ve distopyayı bir araya getirerek çocuklukta erişebildiğimiz o sınırsız evreni, savaşların, aile sırlarının, göçlerin ve geleceğe dair karanlık sezgilerin eşliğinde yeniden kurguluyor.