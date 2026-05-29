Anlamak isteyenlere...

Muhabbet
Virginia Evans
Çeviren: Ergin Kaptan
April Yayıncılık
Roman
The New York Times’ın çoksatanlar listesinde haftalarca kalan, kitap platformu Goodreads’in okur ödüllerinde finale çıkan romanda dünyaya tutunmanın yolunu mektuplar yazmakta bulan Sybil van Antwerp’in hayatı konu ediliyor.
Kahvaltıda Kimya
Mai Thi Nguyen-Kim
Çeviren: Duygu Dölek
Metis Kitap
Bilim
‘Gündelik Hayatın Şaşırtıcı Bilimi’ altbaşlığını taşıyan kitapta bilim iletişimcisi, kimyager Mai Thi Nguyen-Kim ‘Sabahları kahve içmek için en doğru zaman nedir? Sarhoşken neden saçmalarız’ gibi sorulara yanıt veriyor.
İmkânsız Vaka
Katharina Linnepe
Çeviren: Serkan Seymen
Kolektif Kitap
İnceleme
Altbaşlığı ‘İflah Olmaz
Erkeklik Terapi Odasında’ olan kitabında yazar patriyarkayı sanki bir insanmış gibi terapi odasına alıyor ve onu psikopatik, narsistik ve Makyavelist eğilimlere sahip bir hasta olarak analiz ediyor.
Burada Yoji Yaşıyor
Nadya Radulova
Çeviren: Nadeja Ivanova Vatansever
Nâra Kitap
Roman
Şair Nadya Radulova, ilk romanında masalı, otobiyografiyi ve distopyayı bir araya getirerek çocuklukta erişebildiğimiz o sınırsız evreni, savaşların, aile sırlarının, göçlerin ve geleceğe dair karanlık sezgilerin eşliğinde yeniden kurguluyor.