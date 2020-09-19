Ananaslı olur da incirli pizza olmaz mı?

SIRADIŞI AMA ÇOK LEZZETLİ

BAKLAVA YUFKASINDA İNCİRLİ PİZZA

Şef Refika Birgül’den...

NE LAZIM?

120 gr tavuk göğsü

6 adet baklava yufkası

100 gr dilpeyniri

120 gr hellim peyniri

3 orta boy yeşil incir

1 çorba kaşığı balzamik sirke

5 yaprak fesleğen

5 yaprak reyhan

1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

1/4 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

5 tutam tuz

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

NASIL YAPARIM?

Tavuk göğsünü tavla zarı büyüklüğünde doğrayın. Kırmızıbiber, karabiber, 1/4 çay kaşığı tuz ve bir çorba kaşığı zeytinyağıyla marine edin.

Fırına girebilen bir tavada bir kaşık zeytinyağında kavurun. Renk alınca küp küp doğradığınız 120 gram hellim peynirini ekleyin. Hellimler başta tavaya yapışacaktır, kendini bırakana kadar çevirmeyin. Hepsi pişince bir kaba alın.

Bir çorba kaşığı erimiş tereyağını fırçayla baklava yufkalarının her katına sürün ve bir tutam tuz ekin. Üçerli katlarla iki set haline getirin.

Fesleğen ve reyhan yapraklarıyla...

Tavukları pişirdiğiniz tavaya bir çorba kaşığı daha zeytinyağı ekleyin.

Baklava yufkalarından yaptığınız birinci seti alıp uzun bir dikdörtgen olacak şekilde katlayın. Bunu tavanın boyuyla hizalı olacak şekilde yerleştirin ve dışarıda kalan ucu da içe doğru katlayın. Diğer seti boşta kalan kenarlara yerleştirin. Tavanın içi yufkayla kaplanmış olmalı. Ocağın altını yakın.

Altı çıtırdayan yufkaya şeritler halindeki 100 gram dilpeynirini, kavurduğunuz hellimli tavukları ve son olarak enine dilimlenmiş incirleri ekleyin.

Altı güzelce kızarana kadar, yaklaşık beş dakika pişirin. Kenarlarını da elinizle biraz kabarık kalacak ama düzenli duracak hale getirin.

Izgara modunda çalışan fırınınızın en üst katında, baklava yufkasının kenarları renk alana kadar 2-3 dakika, sonra orta katta dilpeyniri yumuşayıp incirler hafif karamelleşene kadar 10 dakika daha pişirin.

Fesleğen ve reyhan yaprakları, birer çorba kaşığı balzamik sirke ve zeytinyağıyla hemen servis edin.

ÇOK PRATİK

İNCİRLİ MUHALLEBİ

Şef Aziz Tanrıkulu’ndan...

NE LAZIM?

6 adet incir

4 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 kahve fincanı tozşeker

1 paket vanilya

NASIL YAPARIM?

İncirleri soyup mutfak robotundan geçirin. 1/3’ünü ayırın.

Muhallebi malzemelerini tencereye alın. 3/4 inciri de ilave edip sürekli karıştırarak pişirin.

Muhallebi kıvamına gelince kâselere aktarın.

Soğuyunca üzerine ayırdığınız incir sosunu döküp nane yaprağıyla süsleyerek servis edin.

SALATASINI DA DENEYİN

İNCİRLİ TAZE BÖRÜLCE SALATASI

Şef Çiğdem Seferoğlu’ndan...

NE LAZIM?

500 gr taze börülce (İzmir börülcesi veya Fransız fasulyesi olarak da satılıyor)

1 çay bardağı fındık içi

2 adet incir

1/4 bağ taze nane

1 limon

1/4 bağ dereotu

1 yemek kaşığı balzamik sirke

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

NASIL YAPARIM?

Taze börülceleri tuzlu kaynar suda 3-5 dakika kadar haşlayın.

Kaynar sudan alıp buzlu su dolu başka bir kaba koyun.

Balzamik, zeytinyağı, tuz, ince kıyılmış dereotu ve 1/2 limonun suyunu çırpın.

Fındıkları kavurup irice kıyın ve sıcakken sosa ilave edin.

Börülceleri buzlu sudan alıp bu sosla karıştırın.

Servis tabağına alıp üzerine dilimlediğimiz incirleri ve aralarına taze nane yaprakları ekleyin.

KIŞA HAZIRLIK YAPIN

İNCİR REÇELİ

Şef Türev Uludağ’dan...

NE LAZIM?

1 kg incir

1/2 kg tozşeker

Yarım limon

8-9 adet karanfil

Su

NASIL YAPARIM?

İncirlerin sap kısmını kesin ve yıkayın.

Suya şekeri ekleyin ve bal kıvamına gelinceye kadar kaynatın.

Şerbetin içine incirleri bütün halde ekleyin ve yavaş yavaş karıştırın.

Kısık ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin.

Aromasını kuvvetlendirmek ve lezzetlendirmek için karanfil ekleyin. Ağda kıvamına gelene kadar kısık ateşte ağır ağır kaynatın.

Reçel halini almaya başladıktan sonra şekerlenmemesi için yarım limon suyu sıkın.

Üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alın.

PÜF NOKTALARI