Aman dikkat! Güneşe çıkmadan önce hazırlıkları tamamlayın

EN FAZLA 1-1.5 SAAT GÜNEŞLENİN

Doç. Dr. Gökhan Okan, dermatoloji uzmanı

Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında dışarıda mümkün olduğunca az durun.

İlk güneş banyoları en çok 15-20 dakika, en fazla güneşlenme süresi 1-1.5 saat kadar olmalı.

Koruma faktörü en az 30 olan güneş kremlerini kullanın.

Bulutlu havalarda güneş radyasyonu ancak yarısı kadar azalır. Bu nedenle bulutlu havalarda da koruma uygulanmalı.

Bebekler altı aylıktan küçükse güneş koruyucu kullanmayın; şapka takıp şemsiye altında durmasını sağlayın.

Zararlı etkilerden korunmak için antioksidan takviyesi de faydalı olabilir.

Yanıklar hakkında bilinmesi gerekenler

Güneşin ultraviyole ışınları önce kızarıklık, daha sonra içi su dolu baloncuklara sebep olur.

Şiddetli güneş yanıklarında yüksek ateş, ödem, mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik gelişir.

Yanık geliştiğinde ilk önce soğuk duş alınmalı ve soğuk suyla kompres yapılmalı. Güneş yanığı su kaybına da neden olur. Bu yüzden su tüketimi arttırılmalı.

Nemlendirici kullanmayı unutmayın.

CİLT TİPİNİZE UYGUN ÜRÜNLER TERCİH EDİN

Dr. Ozan Özcan, La Clinic

Doğru ürün için cilt yapınızı bilmelisiniz.

Dermokozmetik, sülfat ve paraben içeren ürünler yerine mineral ve su bazlı ürünler tercih edilmeli.

Hızlı bronzlaştırıcı yağ ve kremler güneş ışınlarının direkt emilmesine sebep olur. Doğal ve koruyucu özelliği olan ürünlerse sizi korur.

Güneş sonrası mutlaka bir nemlendirici kullanılmalı. Yine cilt tipinize uygun olanı seçmelisiniz.

Bronzlaşmak için saatlerce güneş altında kalmak cildinize yapacağınız en olumsuz yatırımdır. Cilt rengini korumak için çok sıcak duş almaktan kaçının, düzenli olarak cildinize nemlendirici sürün.

ZARARLI IŞINLAR BU İNDEKSLE DERECELENDİRİLİYOR

Hava durumu bültenlerinde gösterilen ‘ultraviyole indeksi’ ne anlama geliyor? Hangi derecelerde kendimizi güneşten sakınmalıyız? Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli’ye sorduk...

Ultraviyole indeksi güneşin tam tepede olduğu saatlerde yeryüzüne ulaşan zararlı ışınların derecelendirilmesi için kullanılıyor. Birçok parametre var; atmosferdeki ozan miktarı, bulut kapalılığı, gün ve saat ile ölçüm verilen şehrin rakımı... Ülkemizin bulunduğu enlemlerde en yoğun olan aylar: Mayıs, haziran, temmuz ve ağustos... Ancak ultraviyoleden her zaman korunmak lazım. Kış aylarında bile kimi zaman yüksek değerler alınabiliyor. İndeksin

6-7 derece olduğu zamanlarda dikkatli olmak, güneşe kontrollü çıkmak gerekir.

Sekizden itibaren tüm değerler yüksek risk anlamına gelir. Özellikle 9-10 derecede mutlaka koruyucu krem, şapka ve gözlük kullanılmalı. Güneş sadece etkin olduğu zamanlarda ya da güneşe maruz kalındığı süre boyunca zarar vermiyor. Zararlar bir anlamda toplanarak yıllar sonrasında büyük neticeler doğurabiliyor. Yıllar içerisindeki birikim telaffuz etmek istemediğimiz rahatsızlıklara kadar gidebiliyor.

TATİLE ÇIKMADAN KENDİNİZ YAPIN

Güneş yağı



30 ml soğuk sıkım susamyağı

10 ml soğuk sıkım havuç tohumu yağı

10 ml soğuk sıkım avokadoyağı

Güneş sonrası yağı



30 ml soğuk sıkım jojoba

10 ml soğuk sıkım tatlı bademyağı

10 ml soğuk sıkım susamyağı

10 damla tıbbi lavanta uçucu yağı

Deniz sonrası saç bakım spreyi



50 ml lavanta suyu

10 ml jojobayağı

Kolay kullanım için spreyli şişeleri tercih edin.

Homemade Aromaterapi’nin kurucusu Aslı San Bilgin’in tarifleri çok basit. Karıştırın ve uygulayın. Bir de hatırlatma: Güneşe çıkarken UVA ışınlarına karşı etkisi bilinen yağları tercih edin.

Cildinizi rahatlatmak için

Suna Dumankaya, güzellik uzmanı



Malzemeler

7 ml gliserin

15 damla lavantayağı

5 damla havuç tohumu yağı

1 kahve fincanı süt

Tüm malzemeleri karıştırıp spreyli şişeyle cildinize uygulayabilirsiniz.