Amaç: Trafikte daha çok kadın

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı verilerine göre toplam ehliyet sahipliği içinde kadın oranı yüzde 29,4. Women Drivers Network (Kadın Sürücüler Ağı) ve Hyundai işbirliğiyle hayata geçirilen ‘Trafikte Daha Çok Kadın’ projesi de bu oranı arttırmayı, kadınlara trafikte özgüven aşılamayı ve güvenli sürüş eğitimi vermeyi amaçlıyor. Ocak ayında başlayacak proje kapsamındaki eğitimler ücretsiz olacak. Proje öncesinde 1.276 kişinin katılımıyla bir anket gerçekleştirildi. Bu ankette ‘Ehliyetiniz var mı’ sorusuna ‘Var ama kullanmıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 24 oldu. Trafikte kadın sürücü sayısının neden düşük olduğuna ilişkin soruya yüzde 45 ‘Trafik zorbalığı’ yanıtını verdi. ‘Trafikte kadın sürücü olarak karşılaştığınız en yaygın sorun nedir’ sorusuna verilen yanıt yüzde 44 ‘Cinsiyetimle ilgili önyargılar ve olumsuz yaklaşımlar’ oldu. Elif Özyıldırım ve Senem Mutlu proje hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

◊ Women Drivers Network’ün hikâyesi ne zaman, nasıl başladı?

Eylül 2020’de... Pandemi zamanıydı. Yolda olmayı seven, yolların öğretici taraflarına inanan kadınlarız biz. Otomobil kullanmayı seven, daha iyi otomobil kullanmak isteyen kadınların buluştuğu bir topluluk olarak yola çıktık, ardından da bir sosyal girişim oldu. Amacımız kullandığımız otomobilleri farklı yol koşullarında tanımak, aracın hâkimiyetini kazanmak ve aynı zamanda kilometre yaparak deneyimlerimizi arttırmaktı. Tabii kadınların direksiyon başında oturması temel şartımızdı. Eğitim partnerimizle güvenli sürüş eğitimleri düzenlemeye başladık.

‘Başardım diye video attı’

◊ Nasıl geri dönüşler aldınız?

Kadınların özgüvenlerindeki değişime tanık olabilmek en büyük hazzımız. Bir katılımcımız “Özgürlüğümü geri verdiniz” demişti. Mesaj gruplarında katılımcılar deneyimlerini paylaşıp birbirlerine ilham oluyor. Gece araba kullanma konusunda korkuları olan bir sürücümüz, gece yola çıkıp ‘Başardım’ diye video atmıştı.

◊ Şimdiye kadar hangi illerden kadınlarla buluştunuz?

‘Güvenli Sürüş Eğitimi’mize kişiler kendi otomobilleriyle katılıyor. Biz eğitimleri İstanbul’da veriyoruz. Aydın, İzmir, Ankara, Düzce, Bursa, Sakarya, Antalya gibi pek çok ilden de katılımcımız oldu. Hyundai ile gerçekleştireceğimiz ‘Trafikte Daha Çok Kadın’ projesindeyse eğitimler, partnerimiz Duz Academy’nin eğitmenleri eşliğinde, markanın sağladığı otomobillerle düzenlenecek.

◊ Yollarınız nasıl keşişti?

Marka sosyal farkındalık projesi olarak trafikteki kadınlara ulaşmayı planladığında bizi buldu. İşimize inandılar ve proje ortağı seçtiler.

◊ Projeden bahseder misiniz?

Otomobil kullanmanın önemli bir özgürlük olduğunu düşünüyoruz ve günümüzde artık bir gereklilik. Ancak ehliyeti aldıktan sonra çeşitli nedenlerle otomobille buluşamayan kadınlar bir süre sonra o ehliyetleri kimlik olarak kullanmaya devam ediyorlar. Eğitimler İstanbul, Tuzla’da özel bir eğitim pistinde düzenlenecek. İki yıl içinde 1.000’i aşkın kadına ulaşma hedefimiz var.

◊ Ehliyetim var, eğitim almak istiyorum... Ne yapmalıyım?

Tarihler yaklaştığında duyuruyoruz ve internet sitemizde form açıyoruz. Formu doldurmanız yeterli. ‘Trafikte Daha Çok Kadın’ eğitimleri ücretsiz olacak ve markanın kendi araçları kullanılacak. Diğer güvenli sürüş eğitimlerimiz ücretli ve katılımcılar kendi arabalarıyla geliyorlar.

GÜVENLİ SÜRÜŞ EĞİTİMİNE KATILANLAR NELER DİYOR?

‘Yıllarca cesaret edemediğim bir şeydi’

“Ehliyetimi 2007’de aldım ama uzun süre sadece kimlik olarak kullandım. Yıllarca cesaret edemediğim, sürekli ertelediğim, altyapısında anksiyete ve korku taşıdığım bir şeydi araba kullanmak. Çok güzel teknikler öğrettiler. Yıllarca cesaret edemediğim bir şeyi bir günde halledip trafiğe çıkmak benim için çok büyük bir şey. Şu an bütün İstanbul’u turlarım, bu gücü ve cesareti kendimde hissediyorum.” Başak Merdoğlu/Dijital medya uzmanı

‘Yeni rotamız Karadeniz’

“Daha önce direksiyon dersi almıştım, aracı kullanmaya ufak ufak başlamıştım ama Women Drivers Network eğitimlerinde bana teknik bilgilerden çok daha fazlasını verdiler: Özgüven. Özellikle ani fren ve arabanın teknik yönleriyle ilgili bilgiler beni çok rahatlattı. Sonra kızımla yollara çıktık ve bir daha asla durdurulamadık. Şimdiye kadar kaç şehirlerarası yol yaptık bilmiyorum. Yeni rotamız boydan boya Karadeniz. Neler yaşayacağız hiç bilmiyorum ama buna cesaret etmek bile benim için büyük bir adım.” Aynur Kabayel/Dijital içerik yöneticisi