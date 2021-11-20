Alkazar umuda sahne oldu

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1990’lı yılların ortasından itibaren Alkazar Sineması’ndan içeri adımını atanlar birazdan beyazperdede önlerinde bambaşka dünyaların kapılarının aralanacağını bilirdi. Beyoğlu’nun en eski sinemalarından biriydi, 1923’ten beri kısa aralıklarla kapansa da dimdik ayaktaydı. Ama onu sinemaseverlerin gönlünde vazgeçilmez hale getiren 1994’ten itibaren bağımsız yapımlara, sinema sanatına katkıda bulunan filmlere kucak açmasıydı. Kurucu ortakları arasında Onat Kutlar’ın da olduğu Alkazar Sineması 16 yıl boyunca bu misyonu başarıyla yerine getirdi ama sonunda 2010’un martında maddi imkânsızlıklar yüzünden kapanmak zorunda kaldı.

11 yıl sonra geçen hafta sinemanın girişini örten kırmızı kadife perdeyi kenara çekip, Alkazar’ın kemerli kapısından tekrar içeri girip merdivenleri çıktık. Ama bu kez yeni Alkazar Sahne’de bizi Refik Anadol’un ‘Alkazar Rüyası’ adlı enstalasyonu karşıladı. Tabanından duvarlarına mekânın her yüzeyinde Yeşilçam sinemasının ikonik filmlerinden görüntüler, replikler uçuşuyordu. Yeni medya alanında yaptığı başarılı işlerle dünya çapında tanınan Anadol bu kez bizi bir sinema rüyasına davet ediyordu. Peki bu rüya, Alkazar’ın sinema salonu olarak kalmasını arzu eden sinema tutkunlarını tatmin eder mi? Alkazar’la aidiyet ilişkisini sinema üzerinden kuranlar için sorunun yanıtı ‘düşük bir ihtimal’ olsa gerek. Ama bundan sonra yapılacaklar da önemli. Planlandığı gibi salon zaman zaman sinema gösterimlerine açılmalı, sinemaseverler unutmamalı...

Bir üst kat görsel sanatçı Esra Gülmen tarafından tasarlanan bir spor stüdyosuna dönüştürülmüş. Yoga ve dans etkinliklerinin yapılacağı stüdyonun zeminini kaplayan rengârenk ve eğlenceli eseri Gülmen, eşitlik, tolerans, empati ve özgürlük gibi kavramlardan yola çıkarak yaratmış.

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Beş yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından açılan HOPE Alkazar’da ayrıca DansFabrika, Cihangir Yoga, SosyalBen Vakfı, Onaranlar Kulübü gibi oluşumlar var. Buradaki dans, yoga ve özsavunma atölyeleri, tiyatro, konser ve film gösterimleri ücretsiz olacak. Mekânda basketbolcu Cedi Osman ve voleybolcu Ebrar Karakurt, gençlerle spor çalışmaları yapacak. Bu etkinlikler eşzamanlı dijitale de taşınacak.

DÜNYADA BİR İLK

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‘Alkazar Rüyası’nın hikâyesini Refik Anadol’dan dinledik: “1947’den 2010’a kadar oynamış 150 filmi yapay zekâdan geçirdik. Ürettiğimiz yapay zekâ algoritmaları dünyada ilk defa bu kadar büyük bir sinema verisiyle karşılaştı. Her bir filmden alınan saniyede 2 kareyle ortalama 35 milyon imge ve 500.000’den fazla biricik kelime bulabildik.”

HOPE Alkazar’ın koridorlarında genç sanatçıların eserleri sergileniyor.

‘BÜTÜN YÜZLER FARKLI YERLERE BAKIYOR’

Esra Gülmen, HOPE Alkazar için ürettiği eserini anlattı



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“Burada yaptığım işte ‘Hope’ kelimesinin ‘O’ harfini alıp bir sürü yüz yaptım. Bütün yüzleri tek tek çizdim. Hepsi başka renkte ve hepsi farklı yerlere bakıyor. Çeşitlilik, beraber olmak, beraber hayal edebilmek fikriyle… Normalde işlerim siyah-beyaz oluyor. Burada özellikle renk kullandım. Çünkü renk, çeşitliliği çok iyi gösteren bir yöntem.”