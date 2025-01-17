Alışveriş arası yemek molası

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VM’ye eklenen yeni bölüm uzun bir koridor şeklinde. Epoca’nın içerideki ve dışarıdaki alanları gün boyunca hareketli.

Alışveriş merkezlerinin içindeki restoranları oldum olası sevmem. Ancak hafta sonu AVM’de işim varsa planımı da tüm günü -yemek yemek de dahil- orada geçirecek şekilde yaparım. Malum gidişi ayrı trafik, dönüşü ayrı... Otoparka girip çıkabilmek başlı başına zaman kaybı...

İstinyePark’ın üst katındaki yeni koridor geçen aylarda açıldı. Bir süredir konuşuluyordu, ben de duyurmuştum bu koridorda yeni mekânların açılacağını... Merakla da bekliyordum. Mesela yepyeni bir yerle tanışık; Epoca. Dünyaca ünlü bir marka olan Cova, İtalya’dan geldi, İstanbul’un popülerlerinden Cantinery yeni şubesini burada açtı. Rita Deli, Barba Sushi&Lounge, DD Scoop da İstinyePark’ın yeni sosyalleşme ve lezzet duraklarından...

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Geçen haftalarda uğradım ünlü giyim markalarını da ağırlayan koridora. Gördüğüm o ki bayağı sevilmiş. Yeme-içme mekânları kalabalık... Koridorun başında Cova karşılıyor sizi. Tıpkı Milano Montenapoleone’deki şubesi gibi içeri girer girmez, hop İtalya’ya ışınlanıyorsunuz. Biraz ilerisinde tanıdık bir sima olan Cantinery’yi görüyorsunuz. İçerisi dolu, müdavimleri burayı da boş bırakmamış, sahibi Cem Mirap’ı görüyorum misafirleriyle ilgilenirken.

Epoca’da taco üçlü servis ediliyor.

Sabah, öğlen ve akşam...

Benim merak ettiğim mekânlardan biri Epoca’ydı. Öğle yemeği için uğradım, saat 15.30-16.00 sularıydı. Boş masalar vardı ama normalde rezervasyon gerekiyor, eğer hafta sonu gidecekseniz önden aramanızda fayda var.

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Zorlu Center’daki Morini ve yine İstinyePark’taki Clove’un yaratıcıları Başak Soykan ve Yaprak Baltacı hayata geçirmiş Epoca’yı. Menüsü Michelin yıldızlı şef Emre Şen’in ellerinden. Kahvaltı menüsü de var, öğle ve akşam yemeği servisleri de... Menüye göz attıktan sonra bir dahaki gidişimi kahvaltı saatine denk düşürmeye karar verdim, tabak içerikleri iştah açıcı görünüyordu. Kahvaltı 10.00-15.00 servis ediliyor. Omletler, kahvaltı kâseleri 320-520 lira. Tatlı ve tuzlu çeşitlerin olduğu kruvasan seçenekleriyse 160-420 lira.

Öğle yemeği için gidecekseniz seçenek çok. Çorbalar 295 lira, salatalar 460-550, ana yemekler 520-780 ve tatlılar 140-390 lira. İmza kokteyllerinin tamamı 600 lira. Bu arada yemek porsiyonları oldukça büyük, birkaç farklı yemek söyleyip ortadan paylaşımlı olarak yiyebilirsiniz. Benim favorilerim lime, kişniş, Hindistan cevizi sütü ve kırmızı soğanla hazırlanan levrek ceviche (660 lira), 3’lü servis edilen taco’lardan Kore tavuk (490 lira), hemen her menüde karşımıza çıkan humus&kıtır tortilla (420 lira) oldu. Hangi mekâna gidersek gidelim humusa rastlıyoruz ama Emre Şef’in çıtır nohut ve tütsülenmiş paprikayla servis ettiği humusu masanın yıldızlarından oldu. İmza kokteyllerinden cinle hazırlanan Quince’i denedim ve beğendim (600 lira). Kadeh şaraplarsa 400 liradan başlıyor. Epoca’ya günün her saati uğrayabilirsiniz. Kahvaltıya, kahve molasına, lezzetli bir öğle veya akşam yemeğine...

Ah geceler

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◊ Emir Ersoy ve orkestrası bu gece 21.30’da Raffles İstanbul, Long Bar Live’da. (0212) 924 02 00

◊ Funda Arar bu gece 22.00’de Ankara Günay’da.

(0312) 460 10 11

◊ Serdar Ortaç bu gece 22.30’da Yeni Gazino’da.

(0532) 500 28 69

◊ Ayla Balyemez yarın gece 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Sakiler yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Yıldız Tilbe 21 Ocak Salı gecesi 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Yorgo Kertis 22 Ocak Çarşamba 20.00’de Ataşehir’deki Pasajdayız sahnesinde.

(0530) 689 98 00

◊ Yaşar 22 Ocak 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Begüm Obiz 22 Ocak 00.00’da

Korto İstanbul’da. Rezervasyon için:

@kortoistanbul

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◊ Hera Aslan bu gece 23.00’te Endoff Live’da. (0532) 379 30 88



7/24 yetmez

◊ Arnavutköy’deki Danış Ethnic Restaurant Kuruçeşme’ye taşındı. Pazar akşamları fasıl gecesi düzenleniyor. Fiyatı 2.450 lira. (0530) 746 66 24

◊ Ankara’daki Afitap Meyhane yakında İstanbul’da açılıyormuş. Anadolu Yakası’ndakiler şanslı çünkü Kadıköy’e geliyormuş Afitap... Nisan-mayısı bulacakmış açılışı...

◊ DasDas İstanbul’da 25 Ocak Cumartesi ‘Bugün Neler İzledim’de ‘Friends Quiz Gecesi’ etkinliği var... Etkinlik Deniz Tokgöz’ün

(@bugunnelerizledim) sunumuyla 21.30’da başlayacak; Friends’in

şarkıları çalacak, diziyle ilgili sorular sorulacak... Bileti 495 lira. mobilet.com

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◊ İstanbul’un klasiklerinden Sunset Grill & Bar’ın bar kısmı After Sunset’te bir süredir canlı müzik ve DJ performansları gerçekleşiyor. Bu akşam ve 25 Ocak Cumartesi DJ Evren Katırcıoğlu var. Rezervasyon için: @sunsetgrillbarafter