Albümler filizleniyor

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FIRTINA KOPTU

Hadise’nin yeni teklisi ‘Fırtınam’ kariyerinin en başarılı şarkılarından biri olmaya aday. Bir ilişkinin sonunda ayrılığı güçlü bir şekilde karşılamayı anlatan ‘Fırtınam’ın sözleri Nehir Kıyıcı imzalı. 2000’lerin başında popüler olan, tempolu Jersey Club tarzındaki şarkının düzenlemesi Denizkan Boz tarafından yapılmış.

‘Fırtınam’ (Tekli)

Hadise

Pasaj Müzik

TEOMAN DA DEĞİŞTİ

‘Mutlu Son’ Teoman’ın 1997 tarihli ilk albümündeki parçalardan biriydi. “Mutlu aşk varsa da mutlu son yoktur” derken bile duyguların masumiyetini koruyan nahif bir tavrı vardı. Tabii zaman geçti, hayat sertleşti. Teoman da şarkıyı bu kez daha sert ve karanlık bir şekilde yeniden yorumlamış.

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‘Mutlu Son’

Teoman

Avrupa Müzik

SADE AMA DERİN

Genç şarkıcı Kayra Kayan ve alternatif rock grubu Kendimden Hallice’nin işbirliği romantik bir şarkıya hayat vermiş. ‘Sevmek Yordu’ akustik gitarla şekillenen, sade ama derinlikli bir alternatif pop şarkısı. Prodüktörlüğünü Aytaç Özgümüş üstlenmiş.

‘Sevmek Yordu’

Kendimden Hallice, Kayra Kayan

Warner Music Türkiye

ARKADAŞIM SILA

Fettah Can hazırlıkları süren ‘Arkadaşlarımdan’ adlı yeni albümünden bir tekli daha paylaştı. Güçlü yorumcu bu kez Sıla’dan dinlediğimiz ‘Sevişmeden Uyumayalım’ı söylüyor. Sözü ve müziği Sıla Gençoğlu ve Efe Bahadır imzasını taşıyan şarkıya Ara Akan modern bir düzenleme yapmış.

‘Sevişmeden Uyumayalım’

Fettah Can

Sony Music Türkiye

KADIN OLMAK…

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Tate McRae ‘Sports Car’ ve ‘It’s Ok I’m Ok’ gibi hit şarkılar barındıran yeni albümü ‘So Close To What’ı yayımladı. Albüm kariyer mücadelesinden aşka kadın olmanın hem güzel hem de sert gerçeklerini anlatıyor.

‘So Close To What’ (Albüm)

Tate McRae

Sony Music Türkiye