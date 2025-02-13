Albüm habercileri…

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ESKİYE DÖNÜŞ

Geçen günlerde gerçekleşen Grammy Ödülleri’nde sürpriz bir şekilde yayımlanan ‘Abracadabra’ Lady Gaga’nın mart ayında çıkacak yeni albümü ‘Mayhem’in üçüncü teklisi. Bu dans-pop şarkı müzisyenin ‘Alejandro’ dönemini anımsatıyor. Tekli, Spotify’da Lady Gaga’nın şarkıları arasında bugüne kadarki en büyük çıkışı gerçekleştirdi.

‘Abracadabra’ (Tekli)

Lady Gaga

Universal Music Türkiye

KALDIĞI YERDEN DEVAM

Mert Demir şarkılarını sakin sakin söyleyerek dinleyicilerinin kalplerini teker teker ele geçirmişti. Bir süredir suskundu melankolik bir tekliyle döndü. Nisan ayında çıkması planlanan albümünden ‘Dağıldım Sonunda’nın söz ve düzenleme kendisine ait. Bestede ise Mert Demir’le birlikte Gökhan Özen’in ismi dikkat çekiyor.

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‘Dağıldım Sonunda’ (Tekli)

Mert Demir

Pale Records

ÜŞÜYORUZ

Redd’in yeni şarkısı ‘Üşüyor İstanbul Bugün’ fonunda İstanbul sokaklarının olduğu bir aşk şarkısı. Tam da karanlığın erken çöktüğü kış mevsimine uygun. Geçin pencere kenarına, dışarıda yağan karı izlerken dinleyin.

‘Üşüyor İstanbul Bugün’ (Tekli)

Redd

RDD Music

ÜÇ STAR BİR ARADA

Dünyaca ünlü K-Pop ikonu LISA yeni teklisi ‘Born Again’de Doja Cat ve RAYE ile işbirliği yaptı. Disco müziğe göz kırpan bu enerjik pop şarkısı LISA’nın şubat sonunda çıkacak albümü ‘Alter Ego’da da olacak.i

‘Born Again’ (Tekli)

LISA, Doja Cat, RAYE

Sony Music Türkiye

İKİ ŞARKI AYNI ANDA

Pop müziğin üretken isimlerinden Ersay Üner iki şarkılık bir çalışmaya imza attı. ‘Üzdü’ ve ‘Bizden Olmaz’ın sözü, bestesi ve düzenlemesi müzisyene ait. İki şarkıda da yoğun duygular sade bir şekilde dile getirilmiş.

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‘2 Şarkı’

Ersay Üner

717 Digital