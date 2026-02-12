×
Alaturkaya selam

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2026 16:11

Begüm Obiz ve Teoman yeni teklilerinde kendi tarzlarını korurken anlatımı güçlendirmek için geleneksel Türk müziğinin motiflerine de yer vermiş. Pop müziğin küresel çapta yükselen isimlerinden Myles Smith de Niall Horan’la güçlerini birleştirmiş.

Dile dolanacak

Özellikle duygusal parçalardaki ‘temiz’ yorumuyla tanınan bir isim Begüm Obiz. Bir yandan canlı müzik kulüplerinde sahneye çıkarken bir yandan da kendi diskografisini özenle oluşturuyor. Söz ve müziği Anıl Yıldız’a ait yeni şarkısı ‘Ağrı’ da bu titizliğin hissedildiği, alaturka destekli bir pop şarkısı. Özellikle nakaratı hemen dile dolanıyor: “Bence ben bu gece masadan erken kalkarım/Vurup kendimi yollara her yerde seni ararım...”

‘Ağrı’ (Tekli)
Begüm Obiz
Obiz Music

Başka türlü bir şey

Teoman, darbuka ve gitarı birleştiren kendi deyişiyle ‘grunge alaturka’ bir şarkıyla karşımızda. Müzisyenin sözü ve müziği kendine ait olan şarkının düzenlemesinde kullandığı çelloysa dramatik yapıyı güçlendiriyor.

‘Yorgun Mermi’ (Tekli)
Teoman
Bayhan Müzik/Avrupa Müzik

Dostluğun ürünü

İngiliz şarkıcı Myles Smith bu yıl çıkardığı ilk çalışmada dağılan One Direction grubunun üyelerinden Niall Horan ile bir araya gelmiş. ‘Drive Safe’ ikilinin yaratıcı dostluğunun bir ürünü. Şarkı hayatın belirsizlikleri ve beklenmedik engelleri üzerine…

‘Drive Safe’ (Tekli)
Myles Smith, Niall Horan
Sony Music Türkiye

İçine ata ata

Öykü Gürman yeni teklisi ‘Yürekli Olmalıydık’ta ‘keşke’lerle dolu bir aşk hikâyesi anlatıyor. Şarkının sözü ve bestesi Tural Toğrul’a ait. Gürman’ın güçlü yorumunu sevenler bu şarkıyı da çok sevecek.

‘Yürekli Olmalıydık’ (Tekli)
Öykü Gürman
Pasaj Müzik

