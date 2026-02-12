Alaturkaya selam

Haberin Devamı



Dile dolanacak

Özellikle duygusal parçalardaki ‘temiz’ yorumuyla tanınan bir isim Begüm Obiz. Bir yandan canlı müzik kulüplerinde sahneye çıkarken bir yandan da kendi diskografisini özenle oluşturuyor. Söz ve müziği Anıl Yıldız’a ait yeni şarkısı ‘Ağrı’ da bu titizliğin hissedildiği, alaturka destekli bir pop şarkısı. Özellikle nakaratı hemen dile dolanıyor: “Bence ben bu gece masadan erken kalkarım/Vurup kendimi yollara her yerde seni ararım...”

‘Ağrı’ (Tekli)

Begüm Obiz

Obiz Music

Haberin Devamı

Başka türlü bir şey

Teoman, darbuka ve gitarı birleştiren kendi deyişiyle ‘grunge alaturka’ bir şarkıyla karşımızda. Müzisyenin sözü ve müziği kendine ait olan şarkının düzenlemesinde kullandığı çelloysa dramatik yapıyı güçlendiriyor.

‘Yorgun Mermi’ (Tekli)

Teoman

Bayhan Müzik/Avrupa Müzik

Dostluğun ürünü

İngiliz şarkıcı Myles Smith bu yıl çıkardığı ilk çalışmada dağılan One Direction grubunun üyelerinden Niall Horan ile bir araya gelmiş. ‘Drive Safe’ ikilinin yaratıcı dostluğunun bir ürünü. Şarkı hayatın belirsizlikleri ve beklenmedik engelleri üzerine…

‘Drive Safe’ (Tekli)

Myles Smith, Niall Horan

Sony Music Türkiye

İçine ata ata

Öykü Gürman yeni teklisi ‘Yürekli Olmalıydık’ta ‘keşke’lerle dolu bir aşk hikâyesi anlatıyor. Şarkının sözü ve bestesi Tural Toğrul’a ait. Gürman’ın güçlü yorumunu sevenler bu şarkıyı da çok sevecek.

‘Yürekli Olmalıydık’ (Tekli)

Öykü Gürman

Pasaj Müzik