Alameti farikası üst katındaki barı...

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Mezkla’yı duyunca takdir edersiniz ki insan ilk olarak anlamını merak ediyor; İspanyolcada mezcla ‘birleşim’ anlamına geliyormuş. Akatlar’daki Beca’ya komşu geldi, hemen yanı gibi, aralarında olsa olsa 15-20 adım var. Girişi sade ama ‘havalı’, bir o kadar gizemli... Kocaman kapının arkasında mini bir açık alan var, arkasındaysa restoran. Öyle şatafatlı bir dekorasyonu yok, sade ve şık, biraz loş. İddiaları gastronomi, sanat ve müziği birleştirmek. Çünkü Mezkla’da tadım etkinlikleri, sergi veatölyeler düzenlenecekmiş...

Restorana girdiğinizde sağ tarafınızda bir bar karşılıyor sizi; yüksek bar taburelerine oturup yemeğe geçmeden önce bir şeyler yudumlarken etrafı kesmek, sohbetinize engel olmayacak müziğe kulak vermek keyifli... Barı geçtikten sonra açık mutfakta yemeklerin hazırlığını görüyorsunuz. İsim İspanyolcadan, yemekler Meksika’dan... İsminden de anlaşıldığı gibi bir ‘birleşim’ söz konusu, menü Türk ve Meksika mutfağının karışımı. Mesela başlangıçlardan chili içliköfte, chili biberli dana kaburga dolgusuyla hazırlanmış (650 lira), odun ateşinde brokoli kaju humusu ve narenciye kıtırlarıyla servis ediliyor (430 lira). Kale ve ejder meyveli salatayı (570 lira) çok beğendim; uyarayım, sosu biraz ekşiydi... Genel olarak başlangıçlar 380-830, ana yemekler 550-3.600 lira arasında. Hesaba yüzde 10 servis bedeli de ekleniyor, belirteyim. Ana yemeklerden tulum peynirli kabak çiçeği kızartması ve kaymaklı pirinç pilavından oluşan arroz de oro’yu (750 lira) beğendim. Tatlıların tamamı 450 lira. Bu arada porsiyonlar büyükçe, ortaya paylaşımlık olarak istenebilir. Kokteylleri 550-670 lira arasında. Meksika mutfağının ağır bastığı mekânın margaritasını denedim, imza kokteyllerinden Mezkla Margarita (580 lira) hibiskus tuzuyla tatlandırılmıştı, hoşuma gitti.

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Dünyada da trend

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Gelelim mekânın alameti farikasına... Asıl hoşuma giden şey Mezkla’nın üst katındaki Hi-Fi bar oldu. Yani asıl odak iyi müzik dinlemek burada, dünyada da trend, ‘listening room’ da deniyor. Restorana girdiğinizde sağ tarafta bir merdiven görüyorsunuz; merdivenin sonundaki kapıyı aralayınca karşınıza bir bar çıkıyor. Öyle ufacık, kalabalık olduğunda nefes alamayacak gibi hissettiğiniz, metrekareye 10 kişinin düştüğü mekânlar gibi değil. Oturma odası havasında rahat koltukların olduğu, güzel, ferah bir bar. Perşembe, cuma ve cumartesi 22.30’dan sonra hareketleniyor, eğlencenin sonlanması hafta sonları 2.30’u buluyor. Oldu da

gece ilerleyen saatlerde karnınız açıktı, barın da bir atıştırmalık menüsü var, mini hamburgerler, guacamole ve nacho, chili soslu padron biberler servis ediliyor. Cengo, Recep Şencan setin başına geçen DJ’lerden. Programlarını sosyal medyadan (@mezkla.istanbul) duyuruyorlar.

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Mezkla’ya giderken spor şık olmak sizi kurtarır... Kız kıza eğlenmek, şık bir akşam yemeği ve ‘first date’ (ilk buluşma) için oldukça havalı ve iyi bir seçim olabilir.



Ah geceler

◊ Cafer Palamut bu gece 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak.

(0530) 251 92 50

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde . Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Begüm Obiz yarın 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Özgür Cankardeş 7 Ocak Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

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◊ Sakiler 7 Ocak 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Berkay 8 Ocak Çarşamba gecesi 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde.

(0212) 706 78 90

◊ Kaan Yorulmaz 9 Ocak Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

◊ Aybüke Albere 10 Ocak Cuma 23.00’te Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93



7/24 yetmez

◊ Komedi Kulüp By Brothers’ın bu ayki programı açıklandı. Mekânın etkinlikleri yoğun ilgi gördüğünden rezervasyonlar açılır açılmaz kısa sürede doluyor. 10 Ocak Cuma akşamı Kerem Görsev Trio konseri, 11 Ocak’ta Bengi Apak ve Sarp Apak’ın stand-up gösterisi var. (0533) 133 33 92

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◊ İzmir’e yeni bir canlı müzik mekânı açıldı, Sunset Palazzo. Balçova’daki mekânda yemek servisi de var. Hakan Altun, Sıla ve Berkay sahneye çıkan isimlerden. Şehrin kısa sürede gözdelerinden olmuş. 18 Ocak’ta Petek Dinçöz ve Rubato, 25 Ocak’taysa Serkan Kaya sahnede olacak.

◊ Ataşehir’deki Watergarden’a yeni bir mekân açıldı, Pasajdayız. İçinde üç farklı konseptte restoran var; Parla Marine, Küp Ocakbaşı ve Nord Brasserie. Mekânların koordinatörlüğünü şef Murat Bozok yapıyor. Pasajdayız’da canlı müzik programları da var. Dicle Olcay, Melis Köksal, Celil Nalçakan ve Sakiler sahneye çıkacakmış. (0530) 689 98 00