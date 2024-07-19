Alaçatı’nın yeni sanat durağı

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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kültür ve sanatın kalbi sahillerde atmaya başlıyor. Özellikle son yıllarda Bodrum ve Çeşme, İstanbul’u aratmıyor. Arkas Holding de bir süredir İzmir’in bir sanat rotası olması yolunda önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan beşincisi Alaçatı’da açtığı Arkas Sanat Alaçatı oldu.

Açılışını bir kalıcı, bir de süreli sergiyle yapan Arkas Sanat Alaçatı sergilerin yanı sıra programında sanatçı konuşmaları, seminerler, atölyeler gibi etkinliklere de yer verecek. Merkezin içindeki Monreve Patisserie de ziyaretçilerin mola verebilecekleri bir lezzet durağı olarak kurgulanmış.

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‘Jonglör’, Victor Vasarely, 1985

Türkiye’nin önde gelen koleksiyonerlerinden Lucien Arkas İzmir’de ilk olarak 2011’de Konak’taki Arkas Sanat Merkezi’ni açmıştı. Ardından 2012’de Bornova’daki Arkas Deniz Tarihi Merkezi geldi. 2020’de Arkas Sanat Urla, 2023’te ise Arkas Sanat Bornova hizmete girdi. Şimdi ise Arkas Sanat Alaçatı, beşinci sanat merkezi olarak Lucian Arkas imzası ve Çeşme Belediyesi desteğiyle kapılarını açtı.

Açılış töreninde konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas sanata yatırım yapmaya devam edeceğini belirterek “Çeşme’nin yalnızca iki ay değil, tüm yıl akıllara gelmesi lazım. İzmir’in ve hatta Türkiye’nin kültür-sanat ortamındaki en büyük ihtiyaçlardan biri de genç sanatçıların izleyiciyle buluşacakları mekânların sayıca artması. Yeni mekânımız Arkas Sanat Alaçatı’da bu ihtiyaca çözüm olmayı hedefledik” dedi.

ATÖLYELER

◊ Modern çini atölyesi bugün 14.00’te. Bilet fiyatı 1.500 lira.

◊ ‘Öz benliğin sanatsal ifadesi’ atölyesi 24 Temmuz Çarşamba 11.30’da. Bilet fiyatı 750 lira.

◊ ‘Bir rengin öznel yolculuğu’ atölyesi 27 Temmuz Cumartesi 14.00’te. Bilet fiyatı 250 lira.

◊ 5-7 yaş çocuklar için yaz fenerleri atölyesi 30 Temmuz Salı 11.30’da. Bilet fiyatı 350 lira.

SERGİLER

◊ Lucien Arkas Sergi Salonu’ndaki Victor Vasarely (1906-1997) seçkisinden oluşan kalıcı sergi,

op art (optik sanat) akımının önemli temsilcilerinden olan sanatçının form ve çizgilerinin izleyicide ‘hareket’ olgusuna nasıl dönüştüğünü gözler önüne seriyor.

◊ Dr. Necmi Sönmez küratörlüğünde ziyarete açılan ‘Yeni Topraklar/New Lands’ merkezin ilk süreli sergisi. Resim, heykel, desen, fotoğraf, video ve yerleştirme gibi farklı tekniklerle üretilen, 40 yaşın altındaki 155 genç sanatçının 157 eseri 3 Kasım tarihine kadar görülebilir.

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Arkas Sanat Alaçatı, pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arası ziyaret edilebilir.