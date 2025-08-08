Alaçatı’nın şık avlusu

Haberin Devamı

Alaçatı’nın popüler ‘toprak yolu’ üzerine sıra sıra dizilmiş mekânlardan biri Avlu Alaçatı. Sezonun başından beri takip ediyorum; konserler dolu, gidenler mutlu. Ben de geçen cuma gecesi Alya’nın programı olduğunu duyunca giyindim, süslendim, topladım kız arkadaşlarımı, Avlu’nun yolunu tuttum. Çeşme sıcaktan kavrulurken nispeten esiyordu mekân, palmiyelerin arasında dolanan hafif rüzgâr uçuruyordu saçları... Burası beyaz masa örtülü, oturma düzeninde, yemek eşliğinde kurtlarınızı dökeceğiniz bir canlı müzik mekânı. Benim Avlu’ya ilk gidişim, şaşırdım. Daha salaş bir mekân beklerken Alaçatı’nın ‘bohem’ ruhundan uzak, çok şık bir dükkânla karşılaştım. Olmuş mu? Bence olmuş. Çünkü kumlardan temizlenip, takıp takıştırıp şöyle havalı bir yere gitmek istiyor insan, tatilde bile olsa...

Avlu’da kapı açılışı 19.30. Fiks menü servis ediliyor. Menüde 8 seçenekli başlangıç tabağı, salata, ara sıcak, ana yemek, meyve ve içecek var. Fiyat sanatçıya ve masanızın sahneye yakınlığına göre 4.500 liradan başlayıp 16.500 liraya kadar çıkıyor. Bistro seçeneğindeyse harcama limiti 2.500-3.300 lira. Mekân büyük, sahne podyum gibi uzun, oturma düzeni mekânın her noktasından sahneyi görebileceğiniz konumda ayarlanmış. Alya, Mert Davran, Altay, Fatih Ürek, Gökhan Tepe sezon boyunca Avlu’da çıkan isimlerden. Matmazel Coco da program öncesi bir şov sergiliyor. Haftanın programı mekânın Instagram hesabından (@avlu_alacati) duyuruluyor.

Finalde dansöz

Dönelim Alya’nın sahnede olduğu geceye... Saat 23.00’ü gösterdiğinde etraf kararıyor, ışıl ışıl uzun elbisesiyle sahneye çıkıyor Alya. Önce herkes şaşırıyor, yemeğin ağırlığı çökmüşken insanlar sahnedeki enerjiyle ayağa fırlıyor. Serdar Ortaç’lar, Yıldız Tilbe’ler... Ve Seda Sayan’dan ‘Ah Geceler’! Bu arada biz masaya gelen peçete destelerine anlam veremezken etraf bir anda bembeyaz oluyor, peçeteler havada uçuşuyor. Peçetelerin arasından Alya’yı göremiyorum. O da masaların arasında dolaşıyor, hem şarkı söylüyor hem de fotoğraf çektiriyor. Alya ilerleyen saatlerde sahneden inse de gece bitmiyor, sahneye dansöz çıkıyor.

Avlu’nun müdavimlerinin yaş ortalaması son zamanlarda gördüğüm en yüksek yaş aralığındaydı. Ortam şık, giyim kuşam özenliydi. Kız kıza eğlenmek için de gidilir, kalabalık arkadaş gruplarıyla kutlamaya da...

Haftanın klasiği

Ağustosa girdik, sonbahara şurada ne kaldı? Şehirdeyseniz en güzeli püfür püfür esen bir terasta İstanbul’u tepeden seyretmek. Geçen haftalarda Teras Emirgân’a uğradım. Servise 12.00’de başlıyor, gece 1.00’e kadar açık. Cumartesi gecesi 22.00 suları hemen her masa doluydu. Ben çok severim Teras Emirgân’ı, özellikle hafta sonları hareketli oluyor. Bu arada menüsü baştan aşağı yenilendi, akşamüzeri güneşi batırmak, bir şeyler içmek, biraz müzik dinleyip aynı zamanda sohbet etmek için bir yer arıyorsanız radarınızda olsun.

Ah geceler

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90

◊ Serdar Ortaç bu gece 22.30’da Şerefe Alaçatı’da. (0533) 671 45 08

◊ Bengü Beker

bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de.

(0531) 498 80 93

◊ Anıl Durmuş yarın gece 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

◊ Özgür Cankardeş

12 Ağustos Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başına geçecek.

(0212) 245 45 42

◊ Sude 12 Ağustos 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Begüm Obiz 13 Ağustos Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Berk Sunal 14 Ağustos Perşembe 23.00’te Alaçatı Boop’ta çalacak. Rezervasyon:

@boop_alacati

◊ Sakiler 15 Ağustos Cuma 23.00’te Kalamış Paysage’da.

(0532) 411 08 24

◊ Sıla bu gece 22.00’de Bodrum Günay’da. (0532) 503 90 90

Chalet Garden

7/24 yetmez

◊ Haliç’in kıyısına yeni bir otel açıldı, Aliée İstanbul... Otelin asıl alameti farikası içindeki restoranı. İlerleyen saatlerde gece kulübüne dönüşüyor. İsmi Mondaine de Pariso İstanbul. Ben henüz gitmedim ama sosyal medyada fotoğraf ve videolarını ilk gördüğümde Paris’te bir mekân zannettim, meğer yanı başımızdaymış. Hatta tuvalete kurulan bir DJ kabiniyle eğlence mekânın

her metrekaresinde devam ediyormuş.

◊ Yarın 19.00’da Dalyan’daki The Beach of Momo’da Kenan Doğulu setin başına geçecek ve Kenzi olarak DJ’lik yapacak. Bilet fiyatı 2.500 lira. momosapiens.com.tr üzerinden satın alabilirsiniz.

◊ Chalet Garden’ın ağustos ayı programı dolu dolu. Yarın Jazz&Chill, 13 Ağustos Çarşamba 90’lar Türkçe pop partisi var. 22 Ağustos Cuma Akustik Geceler serisinde Yonca Lodi şarkılarını söyleyecek. Etkinlik takvimini Instagram (@chaletgarden) üzerinden duyuruyorlar. (0542) 326 82 83