Alaçatı’nın eğlenceli lezzet ‘adası’

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Sayfiyede bir mekânı sezonlarca açık tutmak büyük meziyet. Açıldığı yıl ne kadar popüler olursa olsun, bir sonraki sezon da aynı çıtada devam ettirebilmek işletmenin kapısındaki güvenlikten mutfağa tüm ekibin başarısını gösteriyor. Isla tam böyle bir yer oldu. Dümende gece hayatının başarılı işletmecilerinden Berti Palambo ve Davut Çar var. Zaten “Yaptık, oldu” demiyor, her sene bir yenilikle başlıyorlar sezona. Bu yıl da menüde yenilikleri var.

Burası Alaçatı sörf okulları yolunda bir ‘tropikal bahçe’. Tropikal bahçe diyorum çünkü içeri girer girmez kendinizi bir adada hissediyorsunuz, Isla’nın ismi de oradan geliyor, İspanyolcada ‘ada’ demekmiş. 3 büyük badem ağacı, 20 Hindistan cevizi palmiyesi, 6 dev strelitzia, 90 muz ağacı, 160 bambu, 18 Akdeniz palmiyesi, 2 dev yuka, 70’e yakın tropik çalıyla bezeli tropik orman... Alaçatı’daki sıkışık mekânların aksine geniş, rahat ve birbirine ideal mesafedeki masalar hoşuma gitti. Güneş henüz batmadan gittim etrafın tadını çıkarayım diye, iyi ki öyle yapmışım, Çeşme’nin sıcağına rağmen mekânın avlusu esiyordu.

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Menü şef Sercan Pehlivan ve şef Kaan Karagöz’ün ellerinden ve deniz ürünleri ağırlıklı. Latin Amerika mutfağından da esintiler var, Ege’den Ildır enginarı da... Başlangıçlar 640-980, sıcak atıştırmalıklar 570-1.380, salatalar 570-670, ana yemeklerse 1.240-3.130 lira arasında. Sıcak atıştırmalıklardan padrón biber ve bebek kalamar favorilerim oldu. Bence menünün alameti farikası denizden ‘linguine’ bölümü. Kararı size bırakıyorlar. Kral karidesten, Çanakkale midyeye 9 çeşit deniz mahsulünden istediğinizi makarnanıza ekletebiliyorsunuz. Kırmızı karidesin 3 tanesi 1.050, Çanakkale midyesinin 400 gramı 1250 lira. Evet, fiyatlar yüksek, doğru ama Alaçatı’daki bu düzeydeki yerlere bakıldığında normal kalıyor. Bu arada kokteyller Aydın Gürhan ve 20 kişilik bar ekibinden. İmza kokteyller 640 lira.

Gelelim eğlencesine... 23.00 gibi müzik yavaş yavaş ritmini arttırıyor, ses yükseliyor, 2.00’de sona eriyor. Afro house, Latin house ve funk müziklerle herkes masasının etrafında dansa başlıyor. Eğer Isla’ya yemekten sonra gidecekseniz DJ kabininin önündeki bistrolarda eğlenebilirsiniz. Sezon boyunca Enzo Siffredi, Baqabo, Emmanuel Jal gibi uluslararası isimler ve Orkun Bozdemir, TAI, OA Music, Aksak gibi DJ ve müzisyenler Isla’da kabinde olacak.

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Yemek bitince…

Yaş ortalaması 30 üzeri. Kalabalık arkadaş grupları da var, ‘girls night out’a (kızlar gecesi) çıkanlar da... Giyim kuşam önemli, kadınlar şıktı ama topuklu ayakkabıyla gelenler yerdeki çakıl taşları arasında yürürken çok zorlandılar. Adı üstünde Isla yani ada, çivi topuklara gerek yok, şık bir sandalet geceyi rahat geçirmek için sizi kurtarır.

Son birkaç sezondur sergiler yazın sahillere taşınıyor, sanatseverler sayfiyedeki galerileri büyük ilgiyle takip ediyor. METT Bodrum Beach Resort, bu yaz sanat galerisi Muse Contemporary ile işbirliği yaptı. ‘True Essence’ sergisiyle misafirlerini buluşturdu. 15 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek. ‘Buraya kadar geldim, biraz serinleyeyim’ diyorsanız otelin güzel bir plajı var, Folie Restaurant&Sea. Burası eğlencesiyle de ünlü bir beach club. Giriş ücreti pazartesi-perşembe kişi başı 2.000, cuma, cumartesi, pazar 2.500 lira. Hafta sonları cabaret şov ve ‘vintage circus’ partileri oluyor, bilginize...

Hakan Altun

Ah geceler

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◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

◊ Bu gece O0.00’da Özlem Başar’ı Lineup Suadiye sahnesinde dinleyebilirsiniz. (0531) 498 80 93

◊ Yağmur Hızal bu gece 00.30’da The Room Live sahnesinde olacak. (0535) 018 60 93

◊ Alaçatı Jolly Joker Private sahnesinde bu gece saat 23.00’de Hakan Altun sahneye çıkacak.

(0850) 549 01 38

◊ Emre Altuğ bu gece 22.00’de Üzüm Kızı Türkbükü sahnesinde. (0532) 218 45 37

◊ Duygu Yıldırım yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall

Suadiye’de olacak. (@risenfallsuadiye)

◊ Ebru Gündeş yarın gece 22.00’de

Günay Yalıkavak sahnesinde. (0532) 443 33 33

◊ Yıldız Tilbe 16 Temmuz Salı 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

◊ 19 Temmuz Cuma akşamı saat 23.00’te Alaçatı Boop’taki setin başında Berk Sunal olacak.

(@boop_alacati)

Topkapı Sarayı

7/24 yetmez

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◊ Antonina Turizm günübirlik turlar düzenliyor. Özellikle gece turları radarınızda olsun. 20 Temmuz’da Topkapı Sarayı Gece Turu var. 19.00’da Ayasofya’nın önünde başlayıp 23.00’te sona eriyor. Rehberlik hizmeti, çay ikramı, Topkapı Sarayı’na giriş bileti dahil kişi başı 1.995 lira. antoninaturizm.com

◊ Nişantaşı’ndaki Komedi Kulüp Çeşme’ye geçti.

İstanbullu mekân takvimine 4-8 Ağustos arasında The Stay Warehouse’da devam edecek. 5 Ağustos’ta Deniz Göktaş, 6 Ağustos’ta Bengi Sarp Apak ve Özge Özel’in şovu var. (0533) 133 33 92

◊ Sezon başından beri Mehmet ve Mert Davran kardeşlerin bu sezon Çeşme’de hangi mekânda olacağını merak edenlerdendim. Çünkü sahneleri bir Alaçatı klasiğidir. Her perşembe ve pazar Avlu Alaçatı sahnesinde… (0532) 473 34 82