‘Akşam Sekiz’de buluşalım mı?

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Ocakbaşı meselesi artık başa çıkılamaz hale geldi. Yenileri, klasiklerin şubeleri derken sayıları giderek artıyor. Bu yeni nesil kebapçılarla ilgili en büyük tedirginliğim, bir zamanların yeni nesil meyhanelerine dönmeleri ihtimali. Onlar da bir dönem trend oldu, sonra bir kısmı kötü yemek, bangır bangır müzik ve fiks menülerle kişi başı servis edilen vasat mezeler sunan yerlere dönüştü... Kebapçıları, ocakbaşıları benzerleri arasında öne çıkaran şüphesiz servis ettiği et ve kullandığı ürün olmalı. Sezen Aksu’lu, Ferdi Özbeğen’li playlist’i (şarkı listesi) de sohbeti bozmayacak şekilde arkadan usul usul verdin mi, hakkıyla bir ocakbaşı oluyor.

Suadiye’deki Akşam Sekiz, Cadde’de gece gezenlerin çok iyi bildiği Folks Kitchen&Cocktail’in yerine açıldı. Folks geceleri canlı müzik olan, menüsünde pizza, makarna, suşiye yer veren bir mekândı. Sahibi Ümit Karayiğit’in Antep damarları kabarmış olsa gerek, yanına iki ortağını alıp burayı ocakbaşına dönüştürmüş.

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Ortaklardan Fatih Demirtaş, gece hayatını çok iyi bilen, Nişantaşı’ndaki Müştemilat gibi popüler farklı mekânlarda yıllarca işletme müdürlüğü yapmış bir isim. Diğer ortak Özgür Alpugan’sa tam bir müdavim. Gittiğiniz her mekânda karşınıza çıkabilir; gezmeyi seviyor, dolayısıyla müşterinin ne istediğini iyi biliyor.

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Mekân açılmadan önce Gaziantep’e gidip tadımlar yapılmış, ‘olay yerinde’ incelemeler tamamlanmış. Ortaya da et ağırlıklı bir menü çıkmış. Eksikleri tabii ki var ama onları gidermek için sürekli çalışıyorlar.

Akşam Sekiz çok şık bir ocakbaşı olmuş, kristal dev avizeler, deri koltuklar... İçerisi hiç fena değil; masalar kalabalık, yaş ortalaması da yüksek. Mezelerin tamamı 310 lira, ara sıcaklar 290-690 lira, salatalar 510-590 lira, kebaplarsa 820-1.540 lira

arasında. Fiyatlar ortalamaya göre makul, porsiyonlar da büyük.

Koruklu pirpirim salatası

Yediklerim arasında en beğendiklerim Antep’ten gelen salçayla hazırlanan fellah köftesi (490 lira), koruklu pirpirim salatası (510 lira) ve çöp şiş (1.130 lira) oldu. Lahmacununu da çok övdüler ama sipariş etmeyi unuttuk. Bir dahaki sefere ilk söyleyeceğim şey olacak. Şu sıralar yeni bir mekân denemek istiyorsanız tavsiye ederim.

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5’inci yıla pastalı kutlama

Geçenlerde bir arkadaşımla akşamüstü çay-kahve içmek için Kuruçeşme’deki Mandarin Oriental Bosphorus’a gittik. Tam

beş çayı saatine denk gelmişiz. Önümüze kocaman bir çay barı getirdiler; dokuz farklı aromalı çay arasından istediğinizi seçebiliyorsunuz. Yanında da çok şık bir stantta beş çayı atıştırmalıkları geliyor; somonlu mini sandviçler, karamelize soğanlı trüflü kişler, çeşit çeşit minik pastalar... Minik pastalar arasında Mandarin’in 5’inci yılına özel hazırlanan, vanilyalı bademli pandispanya, badem krokan, mango dolgusu ve vanilyalı beyaz çikolatalı mustan oluşan pastanın tek lokmalık hali de vardı. Çay, kahve içmek için oturduğumuz masadan, oldukça şık bir beş çayı deneyimiyle kalktık. Fiyatı 3.975 lira. Bu arada 5’inci yıl kutlamaları kapsamında otelin mekânlarından Olea&Bar’da da özel menüler, imza kokteyller ve pastalar servis ediliyor.

AH GECELER

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◊ Ebru Yaşar bu gece 22.30’da sezonun ilk programıyla Günay Bodrum sahnesinde. (532) 443 33 33

◊ Yusuf Aslan bu gece 00.30’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Baran Bayraktar bu gece 1.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

◊ Yağmur Hızal ve Melsum yarın 00.30’da birlikte Terzi İstanbul’da olacak. (0531) 290 24 34

◊ Begüm Obiz 17 Temmuz Cuma 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Derya Bedavacı 17 Temmuz Cuma gecesi arabesk ağırlıklı repertuvarıyla 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

7/24 YETMEZ

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◊ Çeşme’nin yeni trendi feneri boyozcuda söndürmek. Alaçatı’da butik otellerin sıralandığı İnönü Caddesi’nin hemen girişindeki Ortaya Dükkân son birkaç sezondur Dostlar Fırın’la işbirliği yapıyor; fırının meşhur boyozlarını servis ediyorlar. Her gün

00.30-15.00 saatleri arasında sıcak sıcak boyoz yemek isteyenlere... Patlıcanlısını ve Ege otlusunu mutlaka deneyin.

◊ Bodrum eğlencesine yeni bir durak daha eklendi. Yalıkavak’taki Suzy’de akşam 19.00’da yemek ve kokteylle başlayan gece, ilerleyen saatlerde Suzy After Hours’la iyice hareketleniyor.

◊ Anadolu Yakası da bu ocakbaşı meselesine dahil oldu. Bir yenisi daha açılıyor; üstelik gece kuşlarının çok iyi bildiği bir isim. Kebapçı Beko, Cadde’ye geliyor.