AKM’de açılış heyecanı, Açıkhava’da rekor denemesi

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KONSER

- Grammy ödüllü caz trompetçisi Chris Botti orkestrasıyla 2 Kasım Salı, AKM’de konser verecek. 20.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 50-350 lira.

- Yıldız Tilbe bu sezon 14’üncü kez Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bu akşam saat 21.15’te gerçekleşecek konserin bilet fiyatı en düşük 110, en yüksek 500 lira.

- Amerikalı caz piyanisti Brad Mehldau bugün saat 20.00’de CRR Konser Salonu’nda trio grubuyla birlikte sahnede olacak. Bilet fiyatı 22.50-88 lira.

- Levent Yüksel bugün saat 21.00’de Jolly Joker Bursa’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 113-226 lira.

- Bülent Ortaçgil Eskişehir’de! Bu akşam saat 21.00’de Milyon Performance Hall’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 77 lira.

- İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 1 Kasım Pazartesi günü AKM Açılış Özel Konseri programı kapsamında Ertuğrul Sevsay’ın ‘Yunus Emre Şarkıları’ eserinin dünya prömiyerini yapacak. Saat 20.00’de AKM Opera Salonu’nda başlayacak konserin bilet fiyatı 90-150 lira.

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- Duman 3 Kasım Çarşamba günü Ooze Venue İzmir sahnesinde. Saat 22.00’deki konserin bilet fiyatı 150 lira.

- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 4 Kasım Perşembe günü Saint Saens, Ahmet Adnan Saygun ve Çaykovski’nin eserlerini seslendirecek. Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde saat 20.00’de gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 175-300 lira.

STAND UP

- ‘Güldükçe çoğalıyoruz’ mottosu ve ‘Konuşanlar’ talk show’uyla tanınan Hasan Can Kaya, bugün ‘Stand-up Party’ isimli yeni gösterisiyle Ankara Ato Congresium Sahnesi’ne çıkıyor. Saat 21.00’de başlayacak gösterinin bilet fiyatı 170-400 lira.

- Tolga Çevik, bir klasik haline gelen doğaçlama oyunu ‘Tolgshow’la Zorlu PSM’de sahnesinde. Bugün saat 20.30’da Turkcell Sahnesi’ndeki şovun bilet fiyatı en düşük 110, en yüksek 242 lira.

DANS

- Çıplak Ayaklar Kumpanyası, ‘Taşıdıklarımız’ isimli modern dans temsiliyle bugün saat 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 88 lira.

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SERGİ

- Leman Okyay’ın kadınla doğanın doğurganlığını ve sömürülmesini konu alan ikinci kişisel sergisi ‘Bir Gün’, 19 Kasım’a kadar Maji Art Gallery’de görülebilir.

‘İsimsiz’, Leman Okyay, 2021

- Claire Arkas’ın doğanın zengin görselliğine odaklanıp İstanbul’u yeşilliklerin ardından gözler önüne serdiği ‘Yaşam Döngüsü’ isimli sergisi 13 Kasım’a kadar İstanbul Kuzguncuk IMOGA Art Space’te.

‘Günbatımı’, Claire Arkas, 2021

- Türkiye İş Bankası Müzesi, ‘Bir Asrın Ardından/Cepheler, İnsanlar ve Büyük Zafer’ sergisiyle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını anıyor. Madalya, fotoğraf ve belge gibi İstiklal yadigarlarını ziyaretçilerle buluşturan sergi, Ekim 2022’ye kadar Türkiye İş Bankası Müzesi’nde görülebilecek.

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ATÖLYE

- Ankaworkshop, dizinin meraklılarını ‘Squid Game’ heykeli yapmaya davet ediyor. 1 Kasım Pazartesi günü saat 19.30’da Ankaworkshop’ta eğitmenler eşliğinde düzenlenecek atölyenin katılım ücreti 130 lira.

- Kestaneli mont blanc, muzlu tart tatin ve bademli Paris brest gibi klasik Fransız tatlılarını öğrenip evde yapabilmek için MSA’nın 3 Kasım Çarşamba, 10.00-14.00 arasında düzenlenen eğitimine katılabilirsiniz. Atölye ücreti 340 lira.

Kestaneli mont blanc

BEYOĞLU KÜLTÜR-SANATA KUCAK AÇTI

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İstanbul, kültür ve sanatı birçok boyutta ele alan ilk uluslararası kent festivaline kavuştu. Tiyatrodan edebiyata, resimden müziğe birçok farklı sanat disiplinini bir araya getiren Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’nde 1000’den fazla sanatçının katılımıyla 64 farklı noktada 40 sergi, 75 konser, 45 atölye çalışması, 25 sanat ve edebiyat söyleşisiyle video haritalama gösterileri düzenlenecek. Bugün başlayan festival, Atatürk Kültür Merkezi, Gezi Parkı, İstiklal Caddesi, Emek Sineması, Atlas Sineması, Galata Kulesi, Tophane-i Amire ve Galataport gibi 40 kapalı, 24 açık mekân olmak üzere toplam 64 noktada gerçekleşiyor. 14 Kasım’a kadar sürecek festivalle ilgili detaylı bilgi için: beyoglukulturyolu.com

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