Ah o adaptasyon süreci!

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Gizem: Gülay, yaz yine geçti gitti. Kabullenmesi zor bir durum. Ama sevindirici tek bir yanı var; okullar açılıyooooor.

Gülay: Mini mini 1’ler ve anaokulu öğrencileri başladı bile. Bilge gibi bazı liseliler de... Üniversite sınavı için iki yıl önceden hazırlanıyorlar biliyorsun. Sen seviniyorsun ama Lorin’e sormalı erken kalkmak, yazın özgürlüğünden vazgeçmek, yemek saatine uymak istiyor mu?

Gizem: Yok canım, ister mi? Bir gün okula çağırdılar, yarım gün arkadaşlarıyla okulda vakit geçirecek, “Ne gerek var” deyip duruyor. Lorin bu sene bizim çocukluğumuzu yaşadı sitede. Gündüz tüm gün havuzda, yemeğini de oraya istiyor. Akşamüstü gelip, bir duş alıp, az bir şeyler yiyip kendini yine sokağa atıyor, gece 12’ye kadar arkadaşlarıyla oynuyor. Sonra eve gelip “Açım” diyor, yatması gece 2’yi buluyor. Öğlen 12’den önce de kalkmıyor. Yani okula nasıl adapte olacak hiçbir fikrim yok!

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Gülay: Helal olsun Lorin’e ve tabii ki sana. Böyle bir düzeni takip etmek de büyük mesele. Bir şekilde gözetimi elden bırakmadığını da biliyorum... Sanırım bu hafta artık kısıtlamaların zamanı geldi Lorin için. Okul zamanı 8 saatlik uyku döngüsünü rutini bozmadan öne çekmek lazım. Bir de yemek konusu var ki... Bilge’yle en çok bunda zorlanıyorum. Yazın esnek saatler, öğün zamanlarını değiştiriyor.

‘Kahvaltı da zamanla düzene girer’

Gizem: Geçen hafta “Okul saatlerinde yatmaya dönüyoruz” dedim ama sözümün arkasında duramadım. Tek mutlu olduğum şey ekrana bağlandığı bir yaz geçirmemiş olması. Fakat yarın gerçekten ‘saat 10, yatağa kon’ düzenine dönüyoruz. Kahvaltı ve diğer öğünler de zamanla düzene girecektir. Koca üç ay çocuklar başımıza kalırsa olacağı bu. Kimse okulun ilk günü şahane bir düzen beklemesin benden (gülüyor).

Gülay: Mümkün değil öyle sihirli bir değnek değmişçesine düzene girmek. Hele anneanne-

babaanneyle yaz geçiren çocukları düşünemiyorum bile. Onlarla sadece uyku saati değil, bütün alışkanlıklar değişmiş oluyor.

Gizem: Evet, şımarma seviyeleri arşa değiyor. Ekranı azaltıp öğünlerini normal saatine yaklaştırmak ve uyku düzenini yeniden kurmak için kolları sıvamak gerekiyor bu hafta. Bir kırtasiye işleri var. Geçen senekileri ortaya döküp eksiklerini tamamlamak biraz havaya sokuyor onları.

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Gülay: Şimdiki eğitim sisteminde kitaplara not almak, kitap üzerinde soru çözmek gibi yöntemler var, defterleri pek bitirmiyorlar. Muhtemelen herkes dikkat ediyordur ama yine de söyleyeyim; spiralli defter alırsanız kullanılan kadarını yırtıp atmak ve kalan sayfaları yeni dönemde kullanmak pratik oluyor. Direkt tümünü çöpe atmak ciddi bir kaynak israfı.

Gizem: Bizde okul her şeyi temin ediyor. Kitapların çoğu da dijital set. Okula çanta götürmesine bile gerek yok ama hevesini kırmak istemiyorum. Çantaya suluk ve arkadaşlarıyla teneffüste oynamalık sticker’lar, renkli kalemler giriyor. Ben de ev için alışveriş yapıyorum. Okul forması bu sene de oluyor, geçen sene büyük almıştım.

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Gülay: Bakanlık bu sene okul formaları konusuna özellikle dikkat edecek. Bu konuda açıklamalar da yapıldı. Yedek kıyafetler için biraz çarşı pazar gezmek gerekecek. Okulun resmi kıyafetinden birer tane alıp benzerlerini farklı markalardan yedekliyorum. Tam bu dönem çoğu ‘fast fashion’ marka, okul kıyafetleri standartlarında renk ve çeşit üretiyor.

Gizem: Evet, sadece armasız okul formaları var gerçekten de. Geçen sene yedeklemiştim. Okulun açılması gözümüzde büyüyor ama her şey bir şekilde düzene giriyor. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden uzman psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel’den öneriler aldım, tüm öğrencilere ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilerim.

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‘Duyguları hakkında konuşun’

Uzman psikolog Ezgi Dokuzlu Tezel

◊ Tatil boyunca esneyen uyku saatlerini, okul başlamadan en az bir hafta önce eski düzenine döndürmek, çocukların sabahları daha dinç ve rahat uyanmalarına yardımcı olur.

◊ Çocukların tatil süresince görüşemedikleri okul arkadaşlarıyla okul başlamadan önce buluşmak, sosyal bağlarını güçlendirir ve okula adaptasyonu kolaylaştırır.

◊ Çocuklarla duyguları hakkında konuşmak, güçlü yanlarını vurgulamak ve başarılarını takdir etmek özellikle yeni bir döneme başlarken motivasyonu artıran önemli bir faktördür. Okulun önemi hakkında kısa konuşmalar yapın. Okulun öğrenme, gelişim ve sosyal bağlantılar için harika bir fırsat olduğunu vurgulamak, hatırlatmak gerekir.

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◊ Okulla ilgili eşyayı düzenlemek veya kırtasiye malzemelerini, okul kıyafetlerini birlikte seçmek, çocukların okula dönmesi için motive edici bir rol oynar.

◊ Çocuktan akademik beklentilerinizi okul başlar başlamaz gündeme getirmeyin. Küçük hedefler koyarak yavaş yavaş ilerleyin.