Ah geceler

Güncelleme Tarihi:
-Bengü Beker 21 Aralık 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93
-Baran Bayraktar 21 Aralık 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul
-Anıl Durmuş 21 Aralık 00.30’da Ara Kat Suadiye sahnesinde. (0533) 604 71 74
-Mert Davran 22 Aralık Pazar 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87
-Begüm Obiz 22 Aralık 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye
-Özgür Cankardeş 24 Aralık Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42
-Kaan Yorulmaz 24 Aralık Çarşamba gecesi 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01
-DJ Serhat Yılmaz 25 Aralık Perşembe 00.00’da Next Door’da kabinin başında olacak. Rezervasyon için: @nextdooremirgan