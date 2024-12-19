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Ah geceler

Güncelleme Tarihi:

#Etkinlik#Kültür Sanat#Yazar
Ah geceler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2024 15:37

Canlı müzik mekânlarının bu haftaki programlarından seçtiklerimiz…

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Ah geceler

-Deha Bilimlier 21 Aralık Cumartesi 23.00’te 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88
Ah geceler

-Bengü Beker 21 Aralık 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

Ah geceler

-Baran Bayraktar 21 Aralık 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

Ah geceler

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-Anıl Durmuş 21 Aralık 00.30’da Ara Kat Suadiye sahnesinde. (0533) 604 71 74

Ah geceler

-Mert Davran 22 Aralık Pazar 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

Ah geceler

-Begüm Obiz 22 Aralık 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

-Özgür Cankardeş 24 Aralık Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Kaan Yorulmaz 24 Aralık Çarşamba gecesi 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-DJ Serhat Yılmaz 25 Aralık Perşembe 00.00’da Next Door’da kabinin başında olacak. Rezervasyon için: @nextdooremirgan

 

 

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#Etkinlik#Kültür Sanat#Yazar

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