Ağustos çok hareketli

KONSER

* Aleyna Tilki, bugün saat 21.00’de Turkcell Vadi Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor. Bilet fiyatları 134 liradan başlıyor.



* Duman, yarın saat 20.30’da Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı, Kemerburgaz Kent Ormanı’nda. Bilet fiyatı, 135-275 lira arasında.



* Edis, çarşamba Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı, 112 ile 499 lira arasında değişiyor.



* Mor ve Ötesi, 6 Ağustos Perşembe günü Bodrum Antik Tiyatro’da. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı, 168-392 lira arasında.



* Ceylan Ertem, 6 Ağustos Cuma günü 19.30’da Leb-i Derya Çorlu’da sahneye çıkacak. Biletler 112 lira.

SERGİ

* Bodrum, Yalıkavak’taki Mine Sanat Galerisi 20-30 Ağustos tarihleri arasında sanatçı Ezel Çelikten’in ‘Müziğin Rüyası’ adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Çelikten’in müzikle resmi birleştirerek ortaya koyduğu çalışmalar, kişinin içsel dünyasına yaptığı yolculuğa ve rüyalara odaklanıyor.



* 28 sanatçının işlerinden oluşan, Kevser Güler’in küratörlüğünü yaptığı ‘Gökcisimleri’ sergisi bir arada yaşayabilmemizi sağlayan adalet hissimizi, yan yana durmanın ve birbirinden uzaklaşmanın biçim ve olanaklarını sanat yapıtları üzerinden sorguluyor. 8 Ağustos’a kadar Arter’de görülebilir.

STAND-UP

* Boğaziçi Komedi Kulübü’nün komedyenlerinin 20’şer dakikalık bir performans sergileyeceği gösteri, 6 Ağustos’ta 20.00’de Muaf Kadıköy’de. Biletler 50 lira.



* Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu ‘Konuşanlar’, 4 Ağustos’ta saat 20.00’de Grand Pera-Alternatif Sahne’de. Biletler 123 lira.



ATÖLYE

* Kahve Dünyası’nın çikolata atölyesinde bu lezzetin yapımını öğrenebilirsiniz. Bugün, 13.00’te Veliefendi Kahve Dünyası’nda, 200 lira.

* Pera Müzesi Öğrenme Programları, 2-20 Ağustos tarihleri arasında 7-12 yaşındaki katılımcılara gönderecekleri kitlerle sanat ve bilim atölyeleri düzenliyor. Ücreti 120 lira.



* Kaju peyniri, mercimek tabule, ‘tatlı patates ve ıspanak köri (curry)’ yapmak ‘Tam Bir Vegan’ atölyeleriyle çok keyifli. Bugün 18.00’de Mecidiyeköy, Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi’ndeki etkinliğin ücreti 260 lira.



FESTİVAL

* Ödüllü kamp oyunları, yoga-meditasyon etkinlikleri ve Pinhâni konserinin gerçekleşeceği Olympos Gençlik Festivali 4-7 Ağustos tarihleri arasında Antalya Kumluca’da. Fiyatı 675 lira. Konaklama ve çadır fiyata dahil.



* Milyon Fest 5-8 Ağustos arasında Hatay, Arsuz Gözcüler Plajı’nda düzenlenecek. Teoman, Selda Bağcan, Ceza ve Eypio gibi isimlerin sahneye çıkacağı festivalin bilet fiyatı 60 lira.

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