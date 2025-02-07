Adını ‘Manifest’ koydum

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Bir yeni medya şirketi tarafından düzenlenen ‘Big 5 Türkiye’ yarışmasının temelleri geçen yıl atıldı. Eylül ayında Türkiye’nin yeni kız grubunu kurmak için yola çıkan Hypers New Media ekibi elemeyi geçen adaylara yoğun bir kamp dönemi tasarladı. Vokal ve dans derslerinin yanı sıra sahne performansı ve ekip çalışması gibi birçok alanda eğitim gören 15 aday arasından 12’si finale kaldı. Finalde yarışmacılar üç farklı performans sergiledi ve bu performanslar sonucu aralarından altı kişi Türkiye’nin yeni kız grubu ‘Manifest’i oluşturdu: Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat.

Onlarla ilk şarkıları ‘Zamansızdık’ın video çekimlerinin yapıldığı stüdyoda buluştuk. Grubun heyecanı hemen fark ediliyordu. Kamp sürecinde belli ki birbirlerine alışmış; gözlerle, mimiklerle anlaşmaya başlamışlar. Saç, makyaj derken tüm o telaşın ortasında sorularımızı yanıtladılar.

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Hepinizi tebrik ederiz. Uzun bir aradan sonra karşımızda bir Türk kız müzik grubu var. Neler hissediyorsunuz?

Esin Bahat: Seçildiğimizi öğrendiğimizde hem büyük bir mutluluk hem de bir burukluk duyduk çünkü geride kalan arkadaşlarımız oldu. Ama zaman geçtikçe ve yaptığımız işlerin büyüklüğünü gördükçe iyi hissetmeye başladım. Şu an 10 yaşındaki Esin’in hayallerini yaşıyorum ve bu tarif edilemez bir duygu.

Hilal Yelekçi: Çok mutluyuz. Süreç boyunca öyle güçlü bir bağ kurduk ki artık birbirimizin en yakın arkadaşları olduk. Şimdi yepyeni bir başlangıcın eşiğindeyiz ve çok güzel işler yapacağız.

Sueda Uluca: Hepimiz hayallerimizin peşinden giderek bu yola çıktık ve şimdi önümüzde büyük bir süreç var. Sonucunun güzel olacağını umuyoruz ve bunun için var gücümüzle çalışacağız.

Zeynep Oktay: Kulaklıkla çok fazla müzik dinleyen bir çocuktum ve her şarkıya kafamda klip çekiyordum. Ve o klipte dans edip şarkıyı söyleyen ben oluyordum. Bu grup, çocukluğumdan beri kafamda kurduğum bir şeyin gerçekleşmesi gibi oldu.

Mina Solak: İsmim açıklandığında büyük bir şok yaşadım. Ne hissedeceğimi bilemedim ve o şokla gözyaşlarına boğulduk.

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Lidya Pınar: En büyük hayalim sahnede olmak, dans etmek ve şarkı söylemekti. Bunu gerçekleştirmek için gerçekten çok fazla şey denedim. Şimdi de bu hayalimi birbirinden güzel, enerjisi inanılmaz beş

kızla birlikte yaşıyorum.

Kamp dönemi nasıldı?

Hilal Yelekçi: Zorlu bir süreç ama kesinlikle buna değer.

Esin Bahat: Yorulduğumuzu hissetsek de bir sonu olduğunu bilerek dayanıyorduk.

Sueda Uluca: Uykusuzluk, yoğun tempoda çalışma gibi zor şartlar vardı ama aramızdaki dostluk bağı, bu süreci çok daha kolay hale getirdi.

Zeynep Oktay: Beni bu süreçte en çok motive eden şeyse arkadaşlarımdı. O birlik ve beraberlik bazen her şeyin üstesinden gelmenizi sağlıyor.

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Mina Solak: Bazen küçük bir şey bile insanı demotive edebiliyor ya da tam tersi, hiç beklenmedik bir anda bir mucizeyle karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden sabır ve motivasyon, bu sürecin en kritik noktalarından biri.

Lidya Pınar: Kamp benim için tamamen bir dönüşüm süreci oldu. Duygularımı kontrol etmeyi öğrenmem gerektiğini fark ettim ve bu benim için hiç kolay olmadı.

“Grupta kesin ben de varım” dediğiniz ilk an ne zamandı?

Hilal Yelekçi: Başvurduğum andan itibaren kendimi burada görüyordum çünkü en büyük hayalim bir kız grubunda olmaktı.

Lidya Pınar: Ses elemesini geçtiğim an.

Zeynep Oktay: İsmim açıklandığı ana kadar demedim.

Sueda Uluca: İlk final şovundan sonra grupta olacağımı anladım.

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Esin Bahat: Kendimi burada görmedim ama istedim. Adım açıklanana kadar da emin değildim.

Mina Solak: Sanırım sakatlıktan sonra programa döndüğüm zaman “Galiba olabilir ya” dediğim bir an olmuştu.

Elemelere katıldığınız ilk günkü kendinize dönüp ne söylemek isterdiniz?

Hilal Yelekçi: Çok yetenekli ve harika insanlarla tanışacaksın, birlikte öğrenecek, güçleneceksiniz. Ne olursa olsun, bu deneyimin sana kattıkları paha biçilemez olacak.

Zeynep Oktay: Bu kadar stres olacak bir şey yok, çok güzel bir şeye ilk adımı özgüvenle at.

Sueda Uluca: Her şey çok güzel olacak, sürece güven.

Esin Bahat: Kendinle gurur duy, çünkü çalışmayı hiçbir koşulda bırakmaz ve her zaman iyiyi seçersen başaracaksın.

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Mina Solak: Konfor alanından çıkmakta zorlandığını biliyorum ama eğer hayattan beklentilerin varsa şimdi tam zamanı. Kendini aşma zamanın geldi. Kendine güven, çünkü inandığın şeyi her zaman başardın.

Lidya Pınar: Kendine daha çok güven. Hayallerini gerçekleştirmek için adım atmaktan korkmadığın için seninle gurur duyuyorum.

Üniversite okuyan da var, profesyonel olarak dansla ilgilenen de...

Lidya Pınar (21): Rus dili ve edebiyatı öğrencisi. Uzun yıllar buz pateni yapmış.

Hilal Yelekçi (23): İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. En büyük tutkularından biri K-Pop.

Zeynep Oktay (23): Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi. Profesyonel olarak dans ediyor.

Mina Solak (24): Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu. Son beş yıldır profesyonel olarak dansla ilgileniyor.

Esin Bahat (24): Profesyonel dansçı. Favori kitabı ‘Nietzsche Ağladığında’ (Irvin D. Yalom).

Sueda Uluca (20): Özyeğin Üniversitesi’nde iletişim tasarımı okuyor. 10 yıldır dans ediyor ve üç yıldır eğitmenlik yapıyor.