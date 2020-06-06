Adım adım ferahlık
Kısıtlamalar bitti, yürüyüş yapmanın tam zamanı! Hem spor yapabileceğiniz hem de yaşadığınız şehrin keyfini çıkarabileceğiniz birçok alternatif var. Jürimize yürüyüş yapmak için en iyi 10 sakin rotayı sorduk...
1) BOĞAZ’IN MANZARALI SIRTLARINDA
İSTANBULGöksu Çayı’nı takip ederek 3-4 saatlik yürüyüşle güzel bir gün geçirebilirsiniz. Melih Uslu “Güneş Haliç yönünde alçalırken Boğaz’ın önünüzde uzanan koyu mavi suları küçük bir gölü andırıyor” diyor.
2) MARTILAR EŞLİK EDECEK
İSTANBUL
Burgazada, martı seslerinin yankılandığı püfür püfür sokakları, yazarlara ilham veren koyları, zarif köşkleri ve denizin kucağındaki çay bahçeleriyle huzurlu bir liman arayan yürüyüşçüleri çağırıyor.
3) SABAH SABAH SAHİL BOYU
İSTANBUL
Hem sosyalleşme, hem spor hem de kahvaltı! Bebek Parkı kalabalıklaşmadan, yürüyüşe erken saatlerde çıkın. Deniz Akkaya “Kuruçeşme ile Rumelihisarı arası en çok kullandığım parkur” diyor.
4) HOŞGÖRÜ ŞEHRİNİ KEŞFEDİN
MARDİN
Diyarbakırkapı’dan Savurkapı’ya... Yolları bir ayırıp bir kavuşturarak şehre nefes aldıran abbaraları ihmal etmeden yürüyün. Kentin uzman rehberi Özge Ersu
“Bu hoşgörü merkezini adım adım gezin” diyor.
5) ‘HEYKEL KAYALAR’I İZLEYEREK...
İZMİT
Kandıra ilçe sınırları içindeki Kerpe’nin sahil şeridi doğa yürüyüşüne yeni başlayanlar için ideal. Yolculuğun en heyecan verici durağıysa Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla şekillenen Heykel Kayalar!
6) GÜNBATIMI BİR BAŞKA!
İZMİR
Konak’tan Alsancak Tren İstasyonu’na... Bakımlı ve geniş sahil şeridiyle İzmirlilerin gözdesi. Günbatımını izlemek de apayrı bir keyif. Bu rota, öğrencilik yılları İzmir’de geçen Ebru Erke’nin önerisi.
7) KIZ KULESİ’Nİ SEYREDEREK...
İSTANBUL
Harem’den Üsküdar’a uzanan sahil şeridi, Tarihi Yarımada’yı izleyebileceğiniz en iyi rota. Seymen Bozaslan “Kız Kulesi’ne geçip masalsı şehri yakından inceleyebilirsiniz” diyor.
8) ŞEHRE ÇOK YAKIN
ANKARA
Ankara’daki Eymir Gölü’nün etrafında 10 kilometrelik bir parkur... Pınar Mumcu, “Bir İstanbullu olarak Ankara’da en sevdiğim, doğası içimi ferahlatan yürüyüş rotası” diyor.
9) HOROZ SESLERİNİ DİNLERKEN...
MUĞLA
Sabah erken saatlerde, horoz sesleri eşliğinde Fethiye’nin merkezinden ilçeye bağlı Kayaköy’e yürüyebilirsiniz. Köyün tepesindeki şapele tırmanıp muhteşem Fethiye manzarasını izlemek için de bir fırsat...
10) KENTİN GÖBEĞİNDE YÜRÜYÜN
İSTANBUL
Harbiye Askeri Müzesi’nden başlayarak Valikonağı Caddesi ve Teşvikiye üzerinden Maçka Parkı’na kadar gidebilirsiniz. İTÜ Maçka Kampüsü’nden geçerek kalabalığa girmekten imtina edin.
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