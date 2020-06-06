Adım adım ferahlık

1) BOĞAZ’IN MANZARALI SIRTLARINDA

İSTANBUL Göksu Çayı’nı takip ederek 3-4 saatlik yürüyüşle güzel bir gün geçirebilirsiniz. Melih Uslu “Güneş Haliç yönünde alçalırken Boğaz’ın önünüzde uzanan koyu mavi suları küçük bir gölü andırıyor” diyor.

2) MARTILAR EŞLİK EDECEK

İSTANBUL

Burgazada, martı seslerinin yankılandığı püfür püfür sokakları, yazarlara ilham veren koyları, zarif köşkleri ve denizin kucağındaki çay bahçeleriyle huzurlu bir liman arayan yürüyüşçüleri çağırıyor.

3) SABAH SABAH SAHİL BOYU

İSTANBUL

Hem sosyalleşme, hem spor hem de kahvaltı! Bebek Parkı kalabalıklaşmadan, yürüyüşe erken saatlerde çıkın. Deniz Akkaya “Kuruçeşme ile Rumelihisarı arası en çok kullandığım parkur” diyor.

4) HOŞGÖRÜ ŞEHRİNİ KEŞFEDİN

MARDİN

Diyarbakırkapı’dan Savurkapı’ya... Yolları bir ayırıp bir kavuşturarak şehre nefes aldıran abbaraları ihmal etmeden yürüyün. Kentin uzman rehberi Özge Ersu

“Bu hoşgörü merkezini adım adım gezin” diyor.

5) ‘HEYKEL KAYALAR’I İZLEYEREK...

İZMİT

Kandıra ilçe sınırları içindeki Kerpe’nin sahil şeridi doğa yürüyüşüne yeni başlayanlar için ideal. Yolculuğun en heyecan verici durağıysa Karadeniz’in hırçın dalgalarıyla şekillenen Heykel Kayalar!

6) GÜNBATIMI BİR BAŞKA!

İZMİR

Konak’tan Alsancak Tren İstasyonu’na... Bakımlı ve geniş sahil şeridiyle İzmirlilerin gözdesi. Günbatımını izlemek de apayrı bir keyif. Bu rota, öğrencilik yılları İzmir’de geçen Ebru Erke’nin önerisi.

7) KIZ KULESİ’Nİ SEYREDEREK...

İSTANBUL

Harem’den Üsküdar’a uzanan sahil şeridi, Tarihi Yarımada’yı izleyebileceğiniz en iyi rota. Seymen Bozaslan “Kız Kulesi’ne geçip masalsı şehri yakından inceleyebilirsiniz” diyor.

8) ŞEHRE ÇOK YAKIN

ANKARA

Ankara’daki Eymir Gölü’nün etrafında 10 kilometrelik bir parkur... Pınar Mumcu, “Bir İstanbullu olarak Ankara’da en sevdiğim, doğası içimi ferahlatan yürüyüş rotası” diyor.

9) HOROZ SESLERİNİ DİNLERKEN...

MUĞLA

Sabah erken saatlerde, horoz sesleri eşliğinde Fethiye’nin merkezinden ilçeye bağlı Kayaköy’e yürüyebilirsiniz. Köyün tepesindeki şapele tırmanıp muhteşem Fethiye manzarasını izlemek için de bir fırsat...

10) KENTİN GÖBEĞİNDE YÜRÜYÜN

İSTANBUL

Harbiye Askeri Müzesi’nden başlayarak Valikonağı Caddesi ve Teşvikiye üzerinden Maçka Parkı’na kadar gidebilirsiniz. İTÜ Maçka Kampüsü’nden geçerek kalabalığa girmekten imtina edin.