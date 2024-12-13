Adeta bir leydi gibi..

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Bir tarafta maksimalist, kendini gösteren iddialı stiller; kaos, karmaşa ve bol renk var. Bir taraftaysa hepimizi adeta birer leydi havasına sokan zarif görünümler... İleride 2020’li yıllardaki moda dünyasına dönüp baktığımızda dönemi tek bir tarzla anlatmak çok mümkün olmayacak. Böyle olması çeşitlilik açısından oldukça güzel, herkes kendini ifade edecek parçalar bulabiliyor.

Bu sezon, zarif stillerden vazgeçmek istemeyenler için yüksek moda 1960’ların unutulmaz arşivlerine dalmış olmalı. Tüvit etek-ceket takımlar, kemik gözlükler, inciler, uzun eldivenler, A kesimli mini elbiseler, bebe yakaları her yerde göreceğiz. Her biri bu yılların özgün stilinden ilham almış gibi... Özellikle dönemin Amerikan Başkanı John F. Kennedy’nin eşi ‘first lady’ Jackie Kennedy, tarzıyla 60’lar stili denince akla ilk gelen isimlerden. Ve bu sezon tasarımcıların ilham kaynağı olmuş gibi. Jackie Kennedy kemik gözlükleri, topuz ya da kısa kabarık kullandığı saçları, etekceket takımları, inci aksesuarları ve elbise tercihleriyle adeta ikonlaşmıştı. Miu Miu, Christian Dior, Celine, Chanel ve Marc Jacobs gibi markalar Sonbahar/Kış 2024-25 koleksiyonlarında bu dönemin ve Kennedy’nin stillerinden belli ki etkilenmişler.

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Kemik gözlük, eldiven...

Bu şehirli ve sofistike giyim tarzını dolabınıza uyarlamak için birkaç küçük dokunuş yeterli olur. Örneğin siyah bir kalem etek, üstüne kısa bir gömlek ya da ceket, sivri burunlu topuklular, zarif bir ince kemer ya da ince bir saat bu havayı anında yakalamanızı sağlar. Ekstra bir dokunuş isterseniz kemik gözlükler ve eldivenler de stilinizi güçlendirir.

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Bir de bu sezon belden oturan midi elbiseler popüler. Yine kısa topuklu, sivri burunlu ayakkabılarla tamamlandığında, o zarif leydi havasını anında veriyor bu modeller. Özellikle bu ay çağrılacağımız yılbaşı davetleri için hoş bir tercih olabilir.

Uzun bir süredir moda sahnelerini domine eden oversize (geniş kesim) blazer ceketler hâlâ bir yere gitmese de, görmeyi neredeyse unuttuğumuz, belden oturan, dar kesimli blazer’lar da bu tarzın yeniden canlanmasıyla geri dönen parçalar arasında. Şık bir dik yakalı gömlek ve yine sade topuklularla çabasız zarafeti yakalayabilirsiniz.

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İş hayatına uyarlamak için

Bu stil özellikle kurumsal iş hayatı için ideal bir şıklığa işaret ediyor. Özellikle maskülen stillerin domine ettiği iş kıyafetlerine sezonun leydi tarzından parçalar eklemek mümkün. Örneğin her zaman giydiğiniz takım elbisenizi bu defa sivri burunlu ayakkabılar ve inci takılarla bir araya getirmek iyi fikir. Ya da bol bir pantolonu yine hacimli bir ceketle birleştirmek yerine belden oturan bir blazer ceketle kullanmayı deneyin. Büyük çantalar yerine küçük saplı el çantalarına şans verin. Özel davetlerde belden oturan midi bir elbiseyi uzun eldivenlerle tamamlama fikri de ‘neden olmasın’ dedirtiyor.

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Edis’in kostümünü yapay zekâ tasarladı

Bakü’de sahneye çıkan Edis yapay zekâ (AI) platformu Refabric üzerinden tasarlanmış bir kıyafetle sahneye çıktı. Sudi Etuz markasının yaratıcısı, moda tasarımcısı Şansım Adalı tarafından hayal edilen kıyafetin her detayı önce Refabric AI üzerinde tasarlanmış, ardından hayata geçirilmiş. Şansım Hanım, bu sayede hem zamandan hem maliyetten tasarruf ettiklerini söylüyor.Edis’in böyle bir işe öncülük etmesi çok hoşuma gitti. Yapay zekâ destekli yazılım Refabric bir süredir hem Türkiye’de hem de globalde ses getiren moda markaları ve tasarımcıların fikirlerini, saniyeler içinde eşsiz tasarımlara dönüştüren bir yazılım. Hatta dünyanın en büyük lüks grubu LVMH de olmak üzere, Türkiye’den de Defacto, Sun Tekstil gibi büyük oyuncular Refabric’i sistemlerine adapte etmeye başlamış bile. Yakın zamanda entegre ettikleri ‘photoshooting’ (fotoğraf çekimi) özelliği de dikkat çekici. Bu özellikle markalar fotoğrafları AI modelleri üzerinden elde edebilecek. Bu sayede zamandan ve maliyetten kazanacaklar. Tasarımlarını farklı cinsiyet ve beden üzerinde görüntüleyecekler.

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