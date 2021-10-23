Açıkhava’da bir DJ

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Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nun müzisyenler için yeri ayrıdır. Her şarkıcı bir gün orada konser vermenin hayalini kurar. Bu özel yer, yarın akşam ilk kez bir DJ’in şovuna ev sahipliği yapacak.

Ünü Türkiye sınırlarını aşan DJ/prodüktör Mahmut Orhan, 31 kişilik orkestrayla sahneye çıkacak ve ona küresel başarı getiren ‘Feel’, ‘Save Me’ ve ‘Fly Above’ gibi hit parçalarını yepyeni düzenlemeleriyle çalacak.

Doğu ve Batı müziğini başarıyla sentezlediği tarzıyla bilinen DJ, bugüne kadar birçok başarıya imza attı. Müziğe başladığı dönemi “Kırık bir kulaklığım vardı, onu kafama bantlayarak ilk prodüksiyonlarımı yaptım” diyerek anlatan DJ, dünyanın en önemli plak şirketlerinden Ultra Records’la 2016’da yaptığı anlaşmayla yurtdışına açılma fırsatı yakaladı. Şarkıları listelere girdi, 30’a yakın ülkede defalarca konser verdi, ünlü festivallerde çaldı.

Sırbistan’daki EXIT festivalinde sahneye “Türklerin yıllardır beklediği, o parlayan yıldız” anonsuyla çıktı.

Mahmut Orhan’ı kendisine eşlik edecek orkestrayla prova yaptığı yerde ziyaret ettik. Tüm orkestranın büyük bir heyecanla hazırlandığı konserin ayrıntılarını kendisinden dinledik.

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Orkestranın heyecanı provalar sırasında da hissediliyordu.

Açıkhava sahnesine çıkmak hayallerinden biri miydi?

15 yaşımda Bursa’da bir ses sistemleri firmasında işe girdim. Kendimi orada yetiştirdim. Orkestralara ses sistemleri kuruyorduk. 2010’dan itibaren kendi müziğimi yapmaya başladım. Bir gün bir orkestrayla böyle bir projeyi gerçekleştirmek hayalimdi. Kariyerimi böyle bir projeyle taçlandırmak istiyordum. İşte şimdi de hafızalardan silinmeyecek bir şov gerçekleştirmeye hazırlanıyorum.

Neden Açıkhava? Burayı senin için özel kılan nedir?

Bu sahnede ilk kez bir DJ konseri gerçekleşecek. Bu çok anlamlı. Küçükken televizyonda Açıkhava’da gerçekleşen konserlerin görüntülerini izlerdim. 140 bin kişiye çaldığım zamanlar da oldu ama Açıkhava’nın yeri bambaşka...

IŞIKLI, LAZERLİ BİR ŞOV

Konser akşamı nelere tanık olacağız, biraz ipucu verebilir misin?

Konserin ilk bir saatinde bugüne kadar yapmış olduğum parçaları farklı bir şekilde çalacağız. Elektronik müzik senfoniyle buluşacak. Parçalarımın senfonik aranjmanlarını orkestra şefimiz Tolga Taviş ve müzik direktörümüz Tolga Bilgin’le birlikte yaptık. İkinci bölümdeyse konsere gelenler yeni Mahmut Orhan sound’uyla tanışacak. ‘Yeni’ derken izleyiciler yine parçaları dinlediklerinde ‘Bu Mahmut Orhan’ diyecek. Müziğimdeki Doğu’nun hissiyatı değişmeyecek. Ondan kendimi koparamıyorum. Yeni bir parçamı da ilk kez bu konserde çalacağım. Şovun tek Türkçe şarkısı olacak. Bu arada konserde konuk sanatçılar da var. Buray, Sena Şener ve Sibel Gürsoy gibi...

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Sadece işitsel değil, Berkan Alkan imzalı görsel bir şov da izleyeceğiz, değil mi?

Evet, ilk bölümde her parçaya, ruhuna uygun olarak üç boyutlu görseller eşlik edecek. İkinci bölümde görsel şov yön değiştirecek; ışıklar, lazerler devreye girecek.

Yarın akşamki konserde başka ilkler de var...

18 yaş altı ilk konserim. Onlar da gelebilecek. Ayrıca anne ve babam 11 yıl sonra ilk kez beni canlı izleyecekler. Bu yüzden bu konser benim için inanılmaz değerli.

Pandemi yüzünden DJ’ler uzun süre performans sergileyemedi. Bu süreç elektronik müziği nasıl etkiledi?

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Bence geliştirdi. Geçen hafta Amsterdam Dance Event (ADE) etkinliğindeydik. İnanılmaz sahneler vardı. Yeni dönemde elektronik müzik çok güzel bir noktaya gelecek. Enerji çok yüksek.