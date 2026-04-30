Açık havaya çıkıyoruz

Haberin Devamı

KONSER



-Adalar Çocuk Orkestrası 2 Mayıs Cumartesi 19.00’da Deniz Müzesi’nde sahnede. Biletleri 750 ve 1.000 lira.

-Anıl Durmuş 2 Mayıs 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. Biletleri 1.540 ila 10.000 (protokol) lira.

-Mabel Matiz 2 Mayıs 21.00’de Ankara CerModern’de konser verecek. Biletleri 1.250 ve 2.250 lira.

Haberin Devamı

-Yıldız Tilbe 2 Mayıs 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Biletleri 3.420 ila 41.000 (4 kişilik loca) lira.

-Kenan Doğulu 2 Mayıs 21.00’de ‘Symphonity’ adlı senfonik konseri için İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu’nda olacak. Biletleri 3.500 ila 12.500 (VIP) lira.

-Japon asıllı Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Mitski 2 Mayıs 21.15’te KüçükÇiftlik Park’ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Öncesinde Can Ozan sahneye çıkacak. Biletleri 3.500 ila 8.000 lira.

-Antonis Remos 2 Mayıs 21.00’de Volkswagen Arena’da. Biletleri 2.950 ila 8.950 lira (tribün VIP).

Haberin Devamı

-Suzan Kardeş 3 Mayıs Pazar 18.00’de Hıdırellez Festivali için Maximum UNIQ Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.320 lira.

-Duman 3 Mayıs 19.00’da Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verecek. Biletleri 1.950 ve 2.240 lira.

-Adamlar 3 Mayıs 21.00’de Ankara CerModern’de izlenebilir. Biletleri 1.200 ve 2.000 lira.

-Gülşen 3 Mayıs 21.00’de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Biletleri 3.500 ila 5.000 (VIP) lira.

Haberin Devamı

-Goran Bregoviç 7 Mayıs Perşembe 20.00’de Congresium Ankara’da. Biletleri 1.650 ile 5.500 lira arasında.

-Sagopa Kajmer 7 Mayıs 21.00’de Ankara CerModern’de sevenleriyle buluşacak. Biletleri 1.320 ve 2.310 lira.

-İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası 8 Mayıs Cuma 20.00’de Murat Cem Orhan şefliği ve Altuğ Tekin (korno) solistliğinde AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda konser verecek. Biletleri 130 ila 650 lira.

-Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 8 Mayıs 20.00’de Michal Nesterowicz şefliği ve Vivi Vassileva (vurmalı çalgılar) solistliğinde ‘Avrupa Günü Özel Konseri’ verecek. Biletleri 65 ila 650 lira.

Haberin Devamı

-Kibariye, BaBa ZuLa ve Kobra Murat 8 Mayıs 21.00’de Hıdırellez’i kutlamak için Bostancı Gösteri Merkezi’nde olacak. Biletleri 935 ile 3.300 lira arasında.

-Ebru Gündeş 8 Mayıs 21.00’de Volkswagen Arena’da. Biletleri 990 ila 9.500 (VIP) lira.

-Gevende 8 Mayıs 21.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.000 lira.

-Emir Can İğrek 8 Mayıs 21.00’de İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sahneye çıkacak. Biletleri 1.000 ve 1.800 lira.

-Bulutsuzluk Özlemi 8 Mayıs 21.30’da Ankara, IF Performance Hall’da. Bilet fiyatı 800 lira.

GECE

Haberin Devamı

-Kaan Demiral 2 Mayıs Cumartesi 21.00’de Frankie’de setin başına geçecek. (0212) 401 05 57

-Özcan Deniz 2 Mayıs 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Cem Pilevneli 2 Mayıs 23.00’te Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

-Aybüke Albere 2 Mayıs 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

-Ersay Üner 2 Mayıs 00.30’da Perde Arkası Etiler’de. (0538) 413 49 40

-Melsum 2 Mayıs 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

-Özgür Cankardeş 5 Mayıs Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Alya 7 Mayıs Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Begüm Obiz 8 Mayıs Cuma 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Mahsun Kırmızıgül 8 Mayıs 22.30’da İstanbul Günay’da. (0212) 230 33 33

DJ



-İngiliz DJ ve prodüktör AIDEN 2 Mayıs Cumartesi 22.00’de 74Hall’da çalacak. Biletleri 690 ila 1.190 (sahne arkası) lira.

-Afrohouse DJ’i Kasango 2 Mayıs 22.00’de Frankhan’da setin başına geçecek. Biletleri 500 ile 3.000 (sahne arkası) lira arasında.

-Sedef Adasï 8 Mayıs Cuma 22.00’de Frankhan’da sahneye çıkacak. Biletleri 500 ve 2.500 (VIP) lira.

*SERGİ





-Ankara’daki CerModern’de Astım Kolektifi’nin ‘Can Kaybı Yok’ başlıklı sergisi var. Berkin Günsay, Hakan Yılmaz, Kerem Meriç, Mustafa Akkaya, Süleyman Yılmaz ve Volkan Babaotu’nun eserlerinden oluşan sergi, kuruyan nehirler, yok olan türler ve solunamayan şehirler üzerinden yaşamın daralan sınırlarına dikkat çekiyor. 10 Mayıs’a kadar görülebilir.

-Etiler’deki Ruzy Galeri, Tom Fellows’un ‘CONCENTRATE’ sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi malzemenin dönüşümü, zamanın yüzeyde bıraktığı izler ve yüzeyin taşıdığı hafıza etrafında şekilleniyor. 25 Ağustos’a kadar açık.

-İstiklal Caddesi’ndeki Casa Botter ‘Bir Renk Ressamı: İhsan Cemal Karaburçak’ sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide sanatçının herhangi bir sanat akımına bağlı kalmadan geliştirdiği bağımsız resim dili öne çıkıyor. 30 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

*TİYATRO



-Düzen içinde düzen

Cihangir Atölye Sahnesi’nin yeni oyunu ‘Joko’nun Doğum Günü’nde atık su deposu işçisi olan Joko’nun başkalarını sırtında taşımayı kabullenmesiyle başlayan dönüşüm hikâyesine tanık oluyoruz. Joko üzerinden birey, toplum ve ‘düzen’ ilişkisine absürt ama bir o kadar da gerçekçi bir pencereden bakan oyun 2 Mayıs Cumartesi 20.30’da Cihangir Atölye Sahnesi’nde izlenebilir. Biletleri 500 ve 750 lira.

-‘Zorunlu’ uyarlama

Moda Sahnesi’nin yeni oyunu ‘blueScat’ Caner Cindoruk ve Ezgi Çelik’i aynı sahnede buluşturuyor. Fildişi Sahilli yazar Koffi Kwahule’nin aynı adlı eserinden uyarlama olan oyunda bir mekân ve zamana sıkışmış bir kadın ve bir erkeğin birbirlerine olan ‘zorunluluk halini’ izliyoruz. Fazla uzun sürmeyecek olan bu zorunluluk 3 Mayıs Pazar 16.00 ve 19.00’da Moda Sahnesi’nde. Biletleri 500 ve 850 lira.

-Bir ergen trajedisi

Yeni kurulan genç tiyatro kolektifi Oyun Arkadaşları’nın ilk oyunu ‘#ilkbahar #uyanis’ ergenliğin çetrefilli yollarında kendilerini bulmaya, bedenlerini tanımaya ve öğrenmeye çalışan 4 arkadaşın hikâyesini muzip bir dille anlatıyor. Alman tiyatro yazarı Frank Wedekind’in eserinden uyarlanan oyunun rejisini Berfin Ertan üstleniyor. 3 Mayıs 20.30’da Bahçe Galata’da sahnelenecek. Biletleri 650 ve 800 lira.

ATÖLYE



-Masterpiece Göztepe 2 Mayıs Cumartesi 19.00’da ‘Klimt Modern Kiss’ resim atölyesi düzenliyor. Atölyede kendi yağlıboya tablonuzu yapabileceksiniz. Bilet fiyatı 1.000 lira.

-Tersane Istanbul, The Lab Atölyeleri 7 Mayıs Perşembe 14.00’te ‘Çay Harmanlama Atölyesi’ düzenliyor. Uzman rehberler eşliğinde farklı yaprak, bitki ve baharat çeşitlerinden kendi çay harmanınızı kurabilirsiniz. Katılım ücretsiz.