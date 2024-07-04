Açık havada yıldız yağmuru

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KONSER



-Güneş 6 Temmuz Cumartesi 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de. Bilet fiyatı 350 lira.

-Çağan Şengül 7 Temmuz Pazar 18.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Bilet fiyatı 300 lira.

-Kenan Doğulu ‘İhtimaller’ konseri için 8 Temmuz Pazartesi 21.15’te ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.100 ila 2.475 lira.

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-Ajda Pekkan 8 Temmuz 21.15’te Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 912 ila 3.420 lira.

-Berkay 10 Temmuz Çarşamba 21.00’de Maximum UNIQ Hall’de sahnede olacak. Bilet fiyatı 750 ila 1.200 lira.

-Yaşar 10 Temmuz 21.00’de Ankara, Oran Açık Hava Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 649 ila 999 lira.

-Lvbel C5 10 Temmuz 22.00’de Bodrum, Gümbet’teki Pasha Club’ta... Bilet fiyatı 600 lira.

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-Polonya doğumlu neo-klasik besteci ve piyanist Hania Rani 11 Temmuz Perşembe 20.00’de Maximum UNIQ Hall’de konser verecek. Bilet fiyatı 600 ila 1.000 lira.

-Begüm Obiz 12 Temmuz Cuma 21.30’da Swissôtel The Bosphorus’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 425 lira.

-Sertab Erener 12 Temmuz 21.00’de BtcTurk Vadi Açıkhava’da... Bilet fiyatı 684 ila 2.500 lira.

-Goran Bregoviç 12 Temmuz 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 735 ila (VIP Lounge) 4.550 lira.

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-Moğollar, Hey! Douglas ve Umut Adan ‘A Turkish Psychedelic Night’ konseri için 12 Temmuz 21.00’de Mask Beach’te sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 300 ila 2.500 lira (4 kişilik bistro).

-mor ve ötesi 12 Temmuz 21.15’te Marmaris Amfi Tiyatro’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 950 ila 2.050 lira.

-Kalben 12 Temmuz 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de sahnede olacak. Bilet fiyatı 350 ila 600 lira.

-Hedonutopia 12 Temmuz 22.00’de Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 300 lira.

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-Mersin Devlet Opera ve Balesi 10 Temmuz Çarşamba 21.00’de 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali kapsamında ‘Tosca’ operasını sahneleyecek. Efes Antik Tiyatro’daki temsilde Güney Kore asıllı soprano Lilla Lee ve İspanyol tenor Enrique Ferrer izleyicinin karşısına çıkacak. Bilet fiyatı 500 ve 1.250 lira.

SERGİ



-Bu yıl 18’incisi yapılan ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’ fotoğraf yarışmasındaki çalışmalar Tepe Nautilus Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçilerle buluşuyor. Anadolu Hayat Emeklilik’in düzenlediği yarışmada ‘Sarıkamış Anısına’ isimli eseriyle Gülseren Boz birincilik, ‘Dokumacı’ eseriyle Nilgün Hocaoğlu ikincilik, ‘Labirent’ adlı eseriyle Zeliha Begöz üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Mansiyon ödülleriniyse ‘Kaos’ fotoğrafıyla Elif Canarslan, ‘Beş Can’ fotoğrafıyla Gülçimen Okumuş, ‘Odundan Kömüre’ fotoğrafıyla Saadet Banu Nazikcan kazandı. Sergi 12 Temmuz’a kadar görülebilir.

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-Trump Art Gallery ressam Tuba Renkçi Taştan’ın ‘Form ve Ötesi’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Farklı malzemeler kullanarak oluşturduğu resimlerinde kolaj tekniği kullanan sanatçı günlük yaşamında karşılaştığı nesneleri, sergisinde estetik ve soyut bir anlayışla ele alıyor. 31 Temmuz tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B2 katında görülebilir

-Beyoğlu, İstiklal Caddesi’ndeki Meşher ‘Göz Alabildiğine İstanbul’ sergisini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Ömer Koç Koleksiyonu’ndaki eserlerden oluşan sergi, İstanbul’un Osmanlı payitahtı olduğu 15’inci yüzyıldan 20’nci yüzyılın ilk çeyreğine uzanan zaman diliminde izleyiciyi bir uçtan bir uca İstanbul siluetine bakmaya davet ediyor. Sergide geniş açılı İstanbul manzaralarını gösteren tabloların yanı sıra gravürler, nadir kitaplar, albümler, panoramik fotoğraflar gibi 100'ün üzerinde eser var. 29 Eylül’e kadar görülebilir.

DJ -Mx. Sur 9 Temmuz Salı 19.00’da Zorlu PSM, Vestel Amfi’de kabinin başına geçecek (ücretsiz etkinlik).

-Berlinli prodüktör ve DJ Hyenah, 10 Temmuz Çarşamba 20.00’de Klein Garten’da olacak. Gecede Sonvie ve Non gibi isimler de çalacak. Bilet fiyatı 500 lira.

-Oceanvs Orientalis 11 Temmuz Perşembe 2.00’de Çeşme, Ayayorgi, Bedevi’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 900 lira.

TİYATRO



-Kadın hikâyesi

Kadına yönelik şiddeti konu edinen ‘Herkes Kocama Benziyor’, pavyonda tuvaletçi olarak çalışan iki çocuk annesi Ayten’in hayatını anlatıyor. Alis Çalışkan’ın yazıp Hakan Emre Ünal’ın yönettiği tek kişilik oyun Pınar Güntürk’ün performansıyla dikkat çekiyor. Oyun 8 Temmuz Pazartesi 20.30’da Moda Sahnesi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 290 ve 400 lira.



-Şener Şen mutfakta

Vasıf Öngören’in yazıp Şener Şen ve Doğu Yaşar Akal’ın yönettiği ‘Zengin Mutfağı, Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketlerinden birine bir köşkün mutfağından bakıyor. 8 Temmuz 21.00’de Maximum UNIQ Açıkhava’da izlenebilir. Bilet fiyatı 370 ila 2.000 lira.

-Hamiyet’in hayal dünyası

Deniz Madanoğlu’nun yazıp Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği ve müziklerini Peyk’in üstlendiği ‘Hamiyet’ müzikali 12 Temmuz Cuma 21.15’te ENKA Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyiciyle buluşacak. Bir işçi mahallesinde iki çocuğu ve kocasıyla yaşayan fabrika işçisi Hamiyet’in hayal dünyasını anlatan müzikalde Aslı İnandık, Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Selahattin Yakut, Sermet Yeşil ve Uygar Özçelik oynuyor. Bilet fiyatı 605 ila 1.100 lira.

ATÖLYE



- Zorlu'daki Eataly Mutfak Atölyesi İtalyanların lezzetli atıştırmalıkları ve favori kokteylleriyle tanışmak isteyenler için 'İtalyan Parti: İtalyan Aperatif&Kokteyl' adında bir atölye düzenliyor. Atölye kapsamında sebzeli ve fümeli bruschetta, kızarmış mozeralla topları, tiramisu, Aperol Spritz, Tiramisu Martini hazırlamanın püf noktaları anlatılacak. Bilet fiyatı 2.300 lira.

-Koşuyolu’ndaki EKS Mutfak Akademisi 8 Temmuz Pazartesi 19.00’da ‘Meksika Mutfağı’ atölyesi düzenliyor. Katılımcılara taco, soğuk wrap, guacamole sos, quesadilla yapım teknikleri anlatılacak. Bilet fiyatı 1.200 lira.

Ah geceler



*Serdar Ortaç 6 Temmuz Cumartesi 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

* DJ Dimithree 6 Temmuz 23.45’te Folks Kitchen& Cocktail’de. (0530) 251 92 50

*Arzu Akdaş 7 Temmuz 00.30’da Korto Alaçatı sahnesinde. (@kortoalacati)

*Merve Özbey 10 Temmuz Çarşamba 22.30’da Şerefe Alaçatı sahnesinde. (0533) 671 45 08

*Ebru Gündeş 12 Temmuz Cuma 22.00’de Günay Yalıkavak sahnesinde. (0532) 443 33 33