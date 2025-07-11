Açık havada randevu

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Manzara ve lezzet

Limon Gümüşlük, Bodrum-Muğla

Bodrum’un efsanevi manzarasına bakan, limon ağaçlarının arasındaki doğal bahçesiyle büyülüyor. Özellikle günbatımı saatlerinde eşsiz bir atmosfer sunan mekân, Bodrum’un vazgeçilmezlerinden. Jale Balcı, Çağdaş Ertuna, Saffet Emre Tonguç, Erdal İpekeşen ve Melis Yılmaz’ın önerileri arasında. (0554) 740 62 60

Bağlar arasında

Teruar Urla, Urla-İzmir

Melis Yılmaz “Michelin’le ‘yıldız’lanan bir şef restoranı. Urla, Kuşçular’da bağların arasında giderken karşınıza çıkıyor. Bahçesinden içeri adım atar atmaz Toskana’ya ışınlanıyorsunuz; abartısız, şık ve bir o kadar da romantik” diyor. Jale Balcı, Saffet Emre Tonguç ve Emre Şen’in de favorisi.

(0532) 659 20 90

Şehirde sakinlik

Delicatessen, Etiler-İstanbul

Etiler’de, zeytin ve kestane ağaçlarının gölgesinde, geniş bir villa bahçesindeki Delicatessen kahvaltıdan akşam yemeğine uzanan menüsü ve huzurlu atmosferiyle şehirde nefes almak isteyenlerin favorisi. Jale Balcı, Çağdaş Ertuna ve Ebru Erberdi’nin listesinde.

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(0212) 257 07 71

Zeytin ağaçlarının ortasında

Od Urla, Urla-İzmir

Zeytin ağaçlarının gölgesinde sakin ama etkileyici bir gastronomi deneyimi sunuyor. Açık mutfağı, taş zeminli patikaları ve ferah masa düzeniyle öne çıkan mekân, özellikle sürdürülebilirliği odağına alan mutfağıyla beğeni topluyor. Serda Büyükkoyuncu ve Emre Şen tavsiye ediyor.

(0539) 775 12 21

Alpler esintisi

Chalet Garden, Swissôtel

The Bosphorus, Beşiktaş-İstanbul

Saffet Emre Tonguç “İsviçre Alpleri konseptiyle yaz aylarında ağaçlar altındaki bahçesinde hizmet veriyor. Farklı günlerde canlı müzik dinletileri oluyor. Evcil hayvanlar için hazırlanan PetChef standında mamalar ve atıştırmalıklar da var” diyor. Melis Yılmaz da öneriyor. (0542) 326 82 83

Polonya bahçesi

Leonardo Polonezköy, Beykoz-İstanbul

Melis Yılmaz “Polonyalı bir aileye ait, 20 dönümlük geniş arazideki mekânda hafta sonları açık büfe kahvaltı sunuluyor. Polonya mutfağından özgün lezzetlerin olduğu menüsü ve havuzlu bahçesiyle beğeni topluyor” diyor. Bu mekân aynı zamanda Ebru Erke’nin de tavsiyeleri arasında.

(0216) 432 30 82

Yerel tatlar

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The Barn at Grandma’s Wonderland, Silivri-İstanbul

Saffet Emre Tonguç “Grandma’s Wonderland’in geniş ve yeşil bahçesindeki The Barn, bölgeden temin edilen malzemelerle hazırlanan yaratıcı lezzetleriyle öne çıkıyor” diyor. Menüsü bahçenin ve bölgenin sunduklarına göre değişiyor. Melis Yılmaz’ın da tavsiyesi. (0542) 253 50 80

Sakinlik arayanlara…

Casa Lavanda Boutique Hotel&Restaurant, Şile-İstanbul

Bahçesi ve biodinamik tarım alanıyla doğayla bütünleşen bir kaçış noktası. Şile’nin saklı gastronomi duraklarından olan mekânı Saffet Emre Tonguç ve Emre Şen tavsiye ediyor. 1 Michelin Yıldızı ve 1 Yeşil Michelin Yıldızı’yla lezzet ve sürdürülebilirlik açısından öne çıkıyor. (0216) 736 56 40

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Bodrum’un sevileni

Adana İl Sınırı, Bodrum-Muğla

Eski bir taş evin avlusundaki Adana İl Sınırı; geniş taş patikaları, ağaç gölgesindeki oturma alanları ve ferah bahçesiyle sıcak ve samimi bir açık hava atmosferi sunuyor. Savaş Özbey “Kebapçı olmasına rağmen, içinde konserler ve festivaller düzenledikleri bir bostanın ortasında” diyor. (0546) 171 01 01

Uzun sohbetlerin adresi

The Allis, Soho House, Beyoğlu-İstanbul

Yeşillikler arasındaki bu mekân hem iş toplantıları hem arkadaş toplanmaları hem de romantik buluşmalar için uygun. Serda Büyükkoyuncu “Soho House İstanbul bünyesindeki The Glass Building’in içindeki The Allis’in ağaçlarla çevrilmiş saklı bahçesi uzun oturmalar ve keyifli sohbetler için ideal” diyor. (0212) 377 71 00