Abartısız, romantik ve çok havalı

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Geçen yaz MOMO markasının yaratıcısı Burak Beşer’le yaptığım röportajda Sobremesa’dan şöyle bahsetmişti: “Açık havada, yıldızların altında 40 kişilik bir mekân. Sobremesa, İspanyolca bol kahkahalı, uzun süren akşam yemeklerine verilen ad.” Bir türlü fırsat bulup gidememiştim, çok merak ediyordum, nihayet geçen hafta uğrayabildim. Bilmeyenler için özet geçeyim, burası MOMO Dalyan’ın kumsalı. Akşamları kumların üzerine masalar yerleştiriliyor, denizin içindeki dubalar ışıklandırılıyor, ortaya romantik ve ‘cool’ bir atmosfer çıkıyor...

Günlerden perşembe, 21.00 suları... MOMO’ya ilk kez bu saatte gidiyorum. Genelde uzun süren happy hour’lar sayesinde gecesine yabancı değilim ama bu hali içeri girer girmez beni çok etkiliyor. Masamıza doğru ilerliyoruz; önümüzde deniz, şahane bir günbatımını ucundan yakalamanın verdiği mutlulukla kuruluyoruz masamıza. Sarı-beyaz ekose desenli masa örtüleri, abartısız sofra düzeni, ışıklandırma ve sohbetinizi engellemeyecek şekilde fonda çalan şarkılar...

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Arkadaşlarımla hemen mekânın dedikodusunu yapmaya başlıyoruz. Gerçekten son zamanlarda gidip çok etkilendiğim nadir yerlerden. ‘Sezon boş geçiyor’ fısıltılarının aksine masalar dolu. Yaş ortalaması yüksek, herkesin keyfi yerinde.

Üç aşamalı menü

MOMO’nun mutfağının başında Mert Şeran var, Sobremesa’nın tabakları da onun imzasını taşıyor. Menü üç aşamadan oluşuyor. Tarama, lakerda ve patlıcan ezmesinin de aralarında olduğu 8 çeşitten oluşan mezelerin fiyatı 590-1.900 lira. ‘Araya’ ara sıcak kalemlerinin olduğu bölüm ve asıl şov burada başlıyor. Izgara bebek kalamar, feta saganaki, Ege ot kavurması... Fiyatları 850-1.750 lira. Ana yemeklerse 1.300-1.850 lira. Yediğimiz domates salatası (950 lira), lakerda (1.200 lira), ızgara bebek kalamar (1.300 lira) ve ana yemeklerden bottargalı-limonlu arpa şehriyenin (1.300 lira) tadı damağımızda kaldı. Kokteyller 1.200 lira, geniş bir şarap listeleri de var.

Sobremesa cuma ve pazar kapalı. Bu sezon Jabbar’lı geceler düzenleniyor. Misal bu gece 22.00’de Jabbar, Sobremesa’da olacak. Giyim kuşama gelirsek; giyin düz sandaletlerinizi, uçuşan elbiselerinizi, gayet yeterli. Sobremesa’ya neden mi gidilir? Bol kahkahalı, uzun bir akşam yemeğine; ilk buluşmaya; kız kıza yaz akşamı yemeğine...

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Önümüz arkamız, sağımız solumuz kuzukulağı!

6 Haziran’daki Lezzetli Hayat sayfalarımızdaki kuzukulağıyla ilgili haberimizde “Yeşil yapraklı bir sebzeden sosyal medya fenomeni olur mu? Evet, olur” demiştik... İş iyice çığırından çıktı. Geçen hafta Çeşme’de, Alaçatı çarşıda dolaşırken fark ettim ki neredeyse bütün mekânların menüsünde mutlaka bir kuzukulağı dokunuşu var. Dondurmasından kokteyline kadar her yerde karşınıza çıkıyor. Yıllardır kaldığım Swissôtel Çeşme Resort&SPA’nın menüsünü elime alıp ‘Alaçatı’ isimli kokteylin içeriğine baktım; hiç şaşırmadım, tabii ki kuzukulağı da vardı. Alaçatı’daki dondurmacı Dondurmino bile kuzukulaklı dondurma yapmış... Hatta çarşıda gezerken ışıklı LED tabelalarda “Çay, kahve, bira ve kuzukulağı kokteyl” yazıları geçiyor. Bakalım kuzukulağının havası ne zaman sönecek?

AH GECELER

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◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Murat Boz bu gece 23.00’te Mumlu Alaçatı sahnesinde olacak. (0532) 493 00 06

◊ Anıl Durmuş yarın 00.30’da Terzi İstanbul’da şarkılarını söyleyecek. (0531) 290 24 34

◊ Güven Yüreyi yarın 00.30’da Perde Arkası Etiler sahnesinde. (0538) 413 49 40

◊ Begüm Obiz 31 Temmuz Cuma 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Ebru Yaşar bugün 22.30’da Günay Bodrum’da sahneye çıkacak. (0532) 443 33 33

7/24 YETMEZ





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◊ Çeşme’nin artık yeni bir plajı var. Sörf okullarının olduğu tarafta, Alaçatı Beach Resort’un içinden giriliyor. İsmi Salty Dog. Engin Öztürk ve Engin Sivrioğlu ortaklığıyla hayata geçmiş. Tam ‘Çeşme kafası’; abartılı üst baş, ful makyajla gidilecek yerlerden değil. Güzel yemek yiyip denizin tadını çıkaracağınız, daha kendi halinde bir plaj olmuş. Bazı günler akşamüzeri plak çalıyorlar, programı da sosyal medya hesaplarından duyuruyorlar. Abartıdan uzak, güzel vakit geçirmek isterseniz aklınızda olsun... @saltydog.alacati

◊ Zorlu Center’daki Zanzibar’ın kapandığını daha önce duyurmuştum. Yerine dünyaca ünlü bir restoran geliyor; Burger&Lobster... Duyduğuma göre hazırlıklar tamamlanmak üzereymiş. Açıldığı gibi uğrayacağım.