Abartılı gece bakımları cilt sağlığına tehdit mi?

Haberin Devamı

Sosyal medya trendleri bakım rutinlerimizi hızla dönüştürüyor. ‘Morning shed’ olarak anılan trend; pek çok adımdan oluşan gece bakım rutinini ifade ediyor. Gece boyu ciltte kalan maskeler, serumlar, yüz bantlama... Ve sabah bütün bunların ciltten abartılı hareketlerle çıkarılma videoları gençler arasında hızla popülerlik kazanıyor. Son dönemde Kim Kardashian’ın markası SKIMS’in piyasaya sürdüğü ve uyurken çene hattını belirginleştirmeyi vaat eden yüz korsesi de bu akımın bir parçası... Bu ürünlerin cilt sağlığına faydası olup olmadığıysa tartışma konusu. Biz de bu konuyu Acıbadem Altunizade Hastanesi dermatoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem Aptı Sengkioun ve dermatolog Dr. Cansu Şahin’e riskleri sorduk.

‘Uzun vadede hasara yol açabilir’

Dr. Cansu Şahin

Haberin Devamı

◊ ‘Morning shed’ trendi, fazla ürün kullanımı ve cildin hava almaması nedeniyle uzun vadede bariyer hasarına yol açabilir.

◊ Gece boyu kullanılan LED maskeler veya eldiven gibi uygulamalar kısa vadede faydalı gibi görünse de egzama, rozasea ve akne gibi sorunları alevlendirebilir.

◊ Evde yapılan cilt bakımları destekleyici rol oynayabilir, ancak profesyonel dermatolojik uygulamaların yerini alması mümkün değil. Medikal bakımlar, cilt analizine dayanan kişiselleştirilmiş yaklaşımlar ve bilimsel protokoller doğrultusunda planlanır.

◊ Gece rutini cilt tipine ve mevsimsel ihtiyaçlara göre şekillendirilmelidir. Nazik bir temizleyici, uygun bir nemlendirici ve gerektiğinde onarıcı bir serum çoğu zaman sağlıklı bir cilt için yeterli olur.

◊ Sosyal medyanın etkisiyle gençler bilinçsizce çok fazla ürün kullanıyor. Bu da cilt dengesini bozup cildi tahriş ediyor.

◊ Cerrahi yöntemle yapılan yağ aldırma işlemi veya facelift gibi operasyonlar sonrasında ödemi azaltmak amacıyla kullanılan yüz korseleri ve yüz bantları, yüz sarkmalarını önleyici ya da yüz ovalini destekleyici bir etkiye sahip değil. Bu ürünlerin, özellikle akneye yatkın veya egzamalı ciltlerde, cildin hava almasını engelleyerek bariyer bütünlüğünde hasara, yeni akne oluşumlarına ve tahrişe yol açabileceği bilinmelidir. Bu nedenle, medikal gereklilik dışında uzun süreli kullanımları dermatolojik olarak önerilmez.

Haberin Devamı

‘Bantlarla ilgili güçlü bilimsel kanıtlar yok’

Uzmanlara yüz bantlama uygulamalarının etki ve risklerini de sorduk.

Dr. Özlem Aptı Sengkioun

“Bu uygulamalar hassas bölgelerde kızarıklık ve alerjik reaksiyon riski taşıyor. Botoks gibi medikal çözümlerin bilimsel etkinliği kanıtlanmışken yüz bantları yalnızca geçici görünüm sağlıyor. Mimik kaslarına kinezyo bantlarla yapılan uygulamaların kırışıklıkları azalttığına dair güçlü bilimsel kanıtlar yok. Bantların yanlış yön ve gerginlikle uygulanması ciltte tam tersi etki yaratabilir.”

Dr. Cansu Şahin

“Yüz bantlama sadece geçici bir gerilmiş görünüm sağlar, kalıcı etkisi yok. Sürekli kullanımda doğal yüz ifadesini bozabilir, yanlış yapıştırmalarsa ters etkiler doğurabilir. Botoks gibi profesyonel uygulamalarla kıyaslandığında yüz bantları sadece yüzeysel simülasyonlardır. Hassas, akneli ve rozasea hastalığı olan ciltlerde risk taşır; bu tür ciltler için önerilmez.”

Haberin Devamı

Abartılı rutinler...

Dr. Özlem Aptı Sengkioun

◊ ‘Morning shed’ trendi, maskelerden sabitleyici bantlara kadar abartılı rutinler içeriyor. Bu uygulamalar cilt bariyerini zedeleyerek dermatolojik sorunlara yol açabilir.

◊ Gece boyu yoğun nemlendirici uygulayıp üzerine eldiven veya çorap giymek gibi alışkanlıklar mantar ve bakteri üremesine zemin hazırlayabilir.

◊ Kontrolsüz ürün ve cihaz kullanımı cilt bariyerini bozabilir; yanlış ürünler esas şikâyeti daha kötüleştirebilir.

◊ Cilt bakımında ‘çok’ değil, ‘doğru’ yapmak esastır. Dermatolog önerisiyle sade ama etkili bir rutin oluşturulmalı.