Abartılı, aykırı veya sade fark etmez... Herkesin gözü üstünüzde olacak!

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Pandemi gelinlik ve düğün alışkanlıklarını ciddi ölçüde değiştirdi. Aile arasında, az kişinin davet edildiği şaşaasız düğünler sade gelinlik tercihlerini de beraberinde getirdi. Bu yaz şatafatlı düğünlerin geri döneceği öngörülse de gelinlik trendleri sadeleşmeyi sürdürecek. Moda tasarımcısı Özlem Süer, Project Bridal markasının kurucusu ve tasarımcısı Öniz İpek Derman ve Rowley Hesselballe markasının kurucuları Canan Hesselballe ve Rosemary Poole’ye de yenilikleri sorduk; yılın gelinlik trendlerini yazdık.

Nostaljik esintiler

Bu sezon, geçmişe göz kırpan modeller vintage etkiyi sevenlerin gelinliklerinde öne çıkacak. Örneğin, 90’larda gördüğümüz kare yakalar gelinliklerde geri dönüyor.

‘Bridgerton’ dizisindeki, İngiltere’de 1811-1820 yıllarına adını veren Regency döneminden ilham alan kabarık kollu romantik gelinlikler de yine çok popüler olacak. Dökümlü saten etekler, korseler, eldivenler de ilhamını geçmişten alan sezonun güçlü trendlerinden...

Öniz İpek Derman, kendi koleksiyonlarına da ekledikleri eldivenlerin sezonda altın çağını yaşadığını belirtiyor.

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Çok parçalı seçenekler

Bu sezon gelinlik trendlerinin başköşesinde iki parçalı modeller var. Geniş paçalı pantolonlar ya da A kesim mini eteklerle eşleştirilen takım elbise ceketleri çok gözde. İki parçalı gelinliklerin düğünden sonra da kullanılabileceğini vurgulayan Özlem Süer “Takım elbiseler ve tulumlar güçlü bir duruş sergiliyor. Ayrıca tekrar tekrar giyilebilme özellikleriyle gelinlik trendlerini dahi etkisi altına alan sürdürülebilirlik konusuna temas ediyor” diyor.

Dikkat çekici detaylar

Üç boyutlu çiçek aplikeler, kocaman kurdeleler, siyah detaylar, mini etekler, duvak yerine tercih edilen şapkalar, bolero ya da pelerinler ve botanik baskılar bu yıl fark yaratmak isteyen gelinleri cezbedebilir.

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‘Bardot’ modeller

Öniz İpek Derman, gelinlikte dantellerin yerini ipek kreplere, hacimli satenlere ve organzelere bıraktığını anlatıyor. Rowley Hesselballe’ın yaratıcıları gelinlerin farklılık arayışında en çok bardot (düşük omuzlu) gelinliklere yöneldiklerini söylüyor. Yüksek yakalı modeller de alışılmışın dışında ama sade tarzıyla popüler trendler arasında. Sezonun klasikten en uzak trendiyse şüphesiz renkli gelinlikler… Özlem Süer yeni sezonda mavi ve pembe tonlarda gelinlikler göreceğimizi söylüyor.

Vücudunuzu tanıyın, seçerken kalbinizin sesini dinleyin!

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Gelinlik alırken nelere dikkat edilmeli?

Öniz İpek Derman, Project Bridal markasının kurucusu ve tasarımcısı

mVücudunuzu iyi tanımak çok büyük bir artı. Zevkinize hitap eden model size uymayabilir; beğenmeyeceğinizi düşündüğünüz bir kesim sizde mükemmel durabilir. Dolayısıyla açık fikirli olun.

mÇok fazla kişinin yorumunu almayın; güvendiğiniz 1-2 kişiye danışın. Karar verirken iç sesinizi dinleyin.

mBazı gelinler çok net ve rasyonel davransa da gelinlik seçimi çoğunlukla duygusal bir süreç. Birçok gelin gelinlikle aynada kendini gördüğü o ilk birkaç saniyede seçimini yapıyor. Kişinin gülümsemesi, jest ve mimikleri bile kendini içinde en iyi hissettiği modelde farklı oluyor.

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Canan Hesselballe ve Rosemary Poole, Rowley Hesselballe markasının kurucuları

* Düğünün konumu ve zamanlaması karar aşamasında en önemli etkenler. Düğününüz iç mekânda mı yoksa açık havada mı olacak? Serin bir mevsim mi yoksa sıcak mı? Bu sorulara verdiğiniz cevaplar, kumaşın ağırlığı, yakası ve özellikle kol uzunluğunu belirleyecektir.

mİçinde rahat hissetmeniz de çok önemli; çünkü gelinliğinizle tüm gece rahatlıkla dans edebilmelisiniz!

Özlem Süer, moda tasarımcısı

* Trendler hem heyecan verici hem de olasılıkları keşfetmekte yol gösterici. Ancak bu trendleri, neyi temsil ettiğini hatırlayarak incelediğinizde, kabarık kollardaki nahif romantizmi, takım elbiselerdeki güçlü duruşu fark edersiniz. Böylece kendinize en yakın modeli keşfetmeniz mümkün olur.

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* Proporsiyona uygun modeller, ten tonuna uygun renkler, dekolte tercihi... Hepsi elbette önemli noktalar ama en önemlisi kalbimizin ne söylediği...