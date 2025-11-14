90’ların ruhuyla 2025 modası

Haberin Devamı

Bu sezon 90’lar minimalizminin ve güçlü ofis şıklığının geri dönüşü özellikle kalem etekler, leopar paltolar, kapriler, optik gözlükler, ekose etek-ceket takımları, saten gömlek ve üzerine deri blazer üzerinden okunuyor. O dönemin ikonlarından bugünün şehir hayatına uzanan bu 6 trend, sadece nostaljiye değil, zamansızlığı ve sadeliğiyle bugünün bilinçli stil anlayışına da selam gönderiyor.

Kalem etek: Şehirli kadının sembolüydü. Dar silüet, dik duruş, net bir güç hissi. Bugünse ofisten akşam davetine uzanan çokyönlü bir parça haline geldi. Deri, yün ya da saten gibi farklı dokularla güncellenen bu form, artık sert değil; akışkan, modern ve konforlu. İnce trikolarla, geniş kesim (oversize) gömleklerle, uzun paltolarla eşleştiğinde disiplinli ofis havası yerini şehirli bir özgüvene bırakıyor.

Leopar palto: Biraz diva, biraz rock’n roll tavrını simgeliyordu 90’larda. Özellikle, dönemin asi modeli Kate Moss’un ve

oyuncu Gwyneth Paltrow’un favorisiydi. Bu sezon yeniden sahnede ama daha sofistike bir tonda. Leopar desenli kürk görünümlü ya da şişme montlar artık yalnızca iddialı değil, dengeli bir parça. Jean ve tişörtle gündüz kullanılabiliyor, akşamsa siyah slip elbiseyle 90’lar after party enerjisini hatırlatıyor. Cesur ama abartısız...

Kapri pantolon: 2025 yorumunda kapriler geniş kesim gömleklerle ya da ince trikolarla giyildiğinde 90’ların süper model havasını taşıyor. Hailey Bieber’ın yorumundaki gibi sade bir üst, topuklu ayakkabı ve uzun palto ya da trençkotlarla çok yakıştırıyorum.

Optik gözlükler: Şimdi sadece görmek için değil, görünmek için de var. Artık formlar daha keskin, camlar hafif renkli... Miu Miu’nun modelleri en sevilenler. Jean ve düz tişörtle bile takıldığında görünümü tamamlayan bir takı gibi işlev görüyor.

Ekose etek-ceket takımlar: O dönem pop kültürüyle özdeşleşmişti. ‘Clueless’ (Fırlama Kızlar) filminden bugüne, o enerjik okul forması estetiği artık gündelik hayata da yansıdı. Midi ya da mini boy etekler, güçlü omuzlu blazer’larla birleşiyor; gri, kahve, bordo tonlarıyla güncelleniyor. Üstelik takım parçalarını ayrı ayrı kullanarak farklı görünümler yaratmak da mümkün. Ekose eteği sade trikolarla, ceketi jean’le kombinlemek yeterli.

Saten gömlek üzeri deri blazer: Saten bu sezon sadece elbiselerde değil, gömlek formunda da öne çıkıyor; gece mavisi, krem ya da çikolata tonlarında zarif bir parlaklık sunuyor. Üzerine eklenen deri blazer’sa bu parlaklığı sertleştirip dengeliyor. Gün içinde jean ve botla, akşamsa kalem etek ve topukluyla giyildiğinde iki farklı tavırla güçlü ve feminen kadının hikâyesini yazıyor.

HER TARZA UYGUN



Deri blazer ceketler sezonun popüler parçalarından.

Derimod,

15.199 lira



Tarzı güncelleyen şık bir aksesauar.

H&M, 749 lira



Leopar desenli ceketler stili yükseltiyor.

LCW, 1.999 lira



Geniş kesimli gri bir kazak ve çizmeyle çok yakışır.

Mango, 2.046 lira



Dönemin kolejli tarzı sezonda öne çıkıyor.

Vakkorama,

5.990 lira



Dar bir kumaş pantolon ya da kalem etekle ofiscore havasını güçlendirin.

Zara, 1.590 lira