80 yıl sonra yeniden yüksek belli, pilili pantolonlar

Uzun yıllardır erkek pantolonlarında, dar, slim tasarımlar, düşük beller ve kısa paçalar öne çıkıyordu. Ancak bu tasarımlar ne yazık ki yalnızca çok az kişiye yakışıyor. Daha bol kesimli, pilili ve yüksek belli pantolonlar ise doğru model seçimi ve eşleştirmelerle daha fazla vücut tipine hitap edebilir.

Louis Vuitton’un İlkbahar/Yaz 2020 erkek giyim koleksiyonunda bu pantolonlar, pembe, yeşil ve mavi gibi iddialı renklerde karşımıza çıkarken; Balenciaga, Lemaire ve Acne Studios gibi markalardaysa bu modeli bej, gri, lacivert ve siyah gibi daha alışıldık renklerle gördük. Markalar bu pantolonları hem gömlek ve blazer ceket gibi daha geleneksel parçalarla hem de bol tişört ve sweatshirt’lerle bir arada kullanarak modern bir tezat yarattı.





Stil ipucu

Tişörtler tekrar içeri

İçinizdeki Marlon Brando’yu açığa çıkarmak için tişörtünüzü yüksek belli pantolonunuzun içine sokarak kullanabilirsiniz. Ya da bu geleneksel tasarıma modern bir dokunuşla denim gömleklerinizin önünü açıkta bırakarak tercih edebilir; spor ayakkabılarınızla tamamlayabilirsiniz. Özellikle lacivert, siyah ve krem tonlarında karşımıza çıkan pilili ve yüksek belli pantolonlar geçmişten gelen geleneksel ama zamansız tavrıyla gardırobunuzda uzun yıllar kalan parçalardan biri olabilir.





Moda dünyasından kısa kısa...

Moda haftası yeni mekânında



Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’un 15’inci sezonunun resmi tarihleri açıklandı. Tasarımcıların Sonbahar-Kış 2020-21 koleksiyonlarının sergileneceği etkinlik,

16-20 Mart arasında Askeri Müze, Harbiye’de gerçekleşecek. Defilelerin yanında isteyen herkesin ziyaret edebildiği ve tasarımcıların koleksiyonlarının sergilendiği ‘The Core İstanbul’ alanı oluşturulacak

ve paneller düzenlenecek. Sektördeki önemli isimlerle soru-cevap imkânı tanıyan bu paneller özellikle yolun başında olan gençler için çok önemli. Henüz bu yılki etkinlikler resmi olarak açıklanmasa da, modaseverlerin konuşmacılarla tanışma imkânını kaçırmamalarını öneririm.

French manikürün 2020 hali





French manikürün hâlâ yalnızca beyaz ve ekru tonlarından ibaret olduğunu sanıyorsanız, sizi bu ikonik tırnak stilinin modern haliyle tanıştıralım. Artık tırnak uçlarımıza istediğimiz rengi sürmekte, hatta biraz ışıltı ve parıltı vermekte özgürüz. İster şeffaf tonlarda bir oje sürüp tırnak uçlarınızda pembe, kırmızı ve hatta sarı gibi canlı renkleri tercih edebilir, isterseniz de birbiriyle zıt iki renk seçerek yaratıcılığınızı açığa çıkarabilirsiniz. Hatta tırnak ucunuza iki farklı renkte çizgi çekerek, French manikürünüze ekstra bir ton bile ekleyebilirsiniz. Uzun süre dayansın isterseniz, kalıcı ojenizi de bu renkli French manikür trendine uygulayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı konuşturarak kendi stilinizi ortaya çıkarmak tamamen size kalmış...