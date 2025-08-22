60’ların yaz esintisi: Jackie’den Bardot’ya zamansız şıklık

Haberin Devamı

Instagram akışınızda gezerken kocaman çerçeveli gözlükler ve saça bağlanmış ipek eşarplarla karşınıza çıkan görseller size “Jackie O. geri mi döndü” hissini veriyorsa yanılmıyorsunuz. Moda takvimi bu yaz 1960’lara dönüyor. Kapri pantolonlardan minik kol çantalarına, eşarplardan babetlere, inci kolyelere ve retro güneş gözlüklerine kadar pek çok parça yeniden sokakları ele geçiriyor.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy’nin eşi Jackie Kennedy Onassis, bu stilin en zarif temsilcilerinden biri. Kapri pantolonlarını sade beyaz bir gömlekle tamamlarken bile aristokrat bir duruş sergiliyor; saçlarına bağladığı eşarplar ve iri güneş gözlükleriyle ‘zahmetsiz şıklık’ kavramının en güçlü simgelerinden biri haline geliyordu.

İkonların mirası

Ama 60’ların şıklığı yalnızca Jackie’den ibaret değildi elbette. Brigitte Bardot pötikareli (gingham) elbiseleri, saç bantları ve feminen tavrıyla Fransız Riviera’sının yaz ruhunu dünyaya taşıdı. Audrey Hepburn zarif A kesim elbiseleri ve küçük omuz çantalarıyla minimalizmin en şık halini temsil etti.

Jane Birkin’se hasır çantaları ve salaş beyaz gömlekleriyle döneme doğal, bohem bir özgürlük kattı.

Bugün podyumlarda ve sokaklarda gördüğümüz geri dönüşler tam da bu ikonların mirasını hatırlatıyor. 2025 yazında kapriler şehirden sahillere kadar karşımıza çıkıyor. Eşarplar yalnızca boyunda değil, saç aksesuarı ya da çanta süsü olarak yeniden yorumlanıyor. Cat-eye (kedi gözü) ya da iri, kemik çerçeveli gözlükler modern formlarla retro tavrı birleştiriyor. Mini çantalarsa hem vintage mağazalarda hem de lüks markaların yeni koleksiyonlarında güçlü bir geri dönüş yaşıyor.

Bu trendin cazibesi geçmişi bire bir kopyalamakta değil; Jackie’nin zarafetini, Bardot’nun özgürlüğünü, Hepburn’ün sadeliğini, Birkin’in doğallığını bugünün kombinlerine uyarlamaktan geçiyor. Örneğin kapriler artık minik topuklu terlikler ya da bohem crop üstlerle tamamlanıyor; daha basic bir görünüm isteyenler içinse askılı üstlerle eşleşiyor.

Peki, yaz biterken 60’lar esintisi rafa mı kalkacak? Hiç de öyle değil. Sonbaharda da kapriler, uzun kollu tişörtler, trençkotlar ve babetlerle yeniden yorumlanacak. A-kesim elbiseler ve etek-ceket takımlar, yeni sezonun da 60’lara selam gönderen parçaları arasında. İlham için Carolina Herrera ve Gucci gibi markaların koleksiyonlarına göz atmak yeterli.

Sonuç olarak, dolabınızda köşede kalmış bir eşarp, annenizden gelen veya yeni alınmış retro esintilere sahip küçük bir çanta ya da retro bir gözlük... Bu yaz, bu parçalar sadece nostaljik bir detay değil, aynı zamanda güncel bir stil yatırımı olacak.

Kylie Jenner 90’ların Fransız manikürünü günümüze taşıdı

“French manikür artık mazide kaldı” diyorsanız, bir kez daha düşünün. Reality yıldızı Kylie Jenner bu klasik ve minimal stili 2025’te bambaşka bir boyuta taşıyarak yeniden gündeme oturttu. Jenner’ın tırnakları, klasik Fransız maniküründen farklı olarak daha kalın ve tırnağın ortasına kadar uzanan beyaz uçlarıyla dikkat çekiyor; 90’ların ikonik estetiğini bugünün trendleriyle buluşturuyor.

Yeni yorumuyla ‘deep French’ manikür, uzun ve oval tırnaklarda pudra pembe bir baz üzerine uygulanan belirgin beyaz çizgisiyle öne çıkıyor. Pamela Anderson’ın 90’larda imza haline getirdiği görünümü anımsatan bu stil, ince ve zarif ‘micro French’ akımına meydan okurcasına daha cesur, iddialı ve bir o kadar da sofistike bir tavır sergiliyor. Peki, siz hangisini tercih edersiniz: Klasik ve zarif French mi, yoksa Jenner’ın geri getirdiği 90’lar esintili abartılı versiyon mu?

HER TARZA UYGUN

Gigi Studios, 9.300 liraH&M, 1.249 liraKoton, 899 liraMango, 1.499 liraVakko, 990 lira