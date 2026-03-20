50 ustadan gençlere mektup var

Daha önce Ankara ve Mersin’de sergilenen ‘Konuşan Mektuplar: Ustalardan Gençlere Mesajlar’ mektup sergisi şimdi de İstanbul’da. Ustaların sesini geleceğe ulaştırma fikriyle yola çıkan, 50 mektupluk seçkiyle Evrim Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşan sergi 26 Mart’a kadar ziyaret edilebilir. Sergide aralarında Ataol Behramoğlu, Ayşe Kulin, Sunay Akın, Tamer Levent, Cihat Aral, Mustafa Ayaz, Süleyman Saim Tekcan ve Zahit Büyükişliyen’in de olduğu isimlerin mektupları var.

Projenin ortaya çıkışı ressam Günsu Saraçoğlu’yla Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci’nin yaptığı bir telefon konuşmasıyla olmuş ve zamanla geniş bir ortak üretime dönüşmüş. Yaklaşık iki yıldır devam eden projede bugüne kadar 200’e yakın mektup kaleme alınmış. Projenin yöneticilerinden ressam Günsu Saraçoğlu, “Kendi alanlarında yetkin ve ilham verici sözlere sahip birçok değerli isim projeye destek vererek katkıda bulundu. Her biri, özgün metinleriyle birer mektup kaleme aldı ve bu mektupları kendi sesleriyle dinleyicilere ulaştırdı. Her harfin ardında, kalpten kalbe uzanan bir köprü kurma hayali yatıyor” diyor. Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu ve proje yöneticisi Betül Ketenci’yse projeye dair duygusunu “Bazen bir sanatçının söylediği tek bir cümle, genç bir insanın hayatında yıllarca kalabilir” sözleriyle ifade ediyor.

Kitap haline de getirildi

Projedeki mektuplar Seha Dosdoğru’nun derlemesiyle kitaplaştırıldı. Kitap, sergi mekânında 300 liraya satılıyor. Böylece okurlar, mektupların tamamını bir arada okuyabiliyor ve QR kodlar aracılığıyla ustaların mesajlarını kendi seslerinden dinleyebiliyor. Proje için sınırlı sayıda özel PTT pulu da hazırlandı. Bu pullar mektupların kültürel mirasını simgeleyen bir hatıra niteliği taşıyor.

Ataol Behramoğlu gençlere “Ölümle sonlanmak gibi trajik bir sonu olsa da yaşam bir mucizedir” diyor. “Biz’in bir parçası olmaya ulaşan kişiye ne mutlu” cümlesiyle bitiriyor mektubunu.

Yazar Ayşe Kulin “İyi bir insan olarak başlayın hayata” diyor ve “Yurtta barış, dünyada barış... Ancak barışla mümkün mutluluğa varış” sözleriyle gençlere

sesleniyor.

Sunay Akın şiirsel diliyle dikkat çekiyor: “Kağıt bir gemidir devrim. Bütün gemiler hurdaya çıksa da sonunda

Taşıdığı özgürlük şiiriyle Batmadan yüzer nicedir Dünya sularında Kimbilir kaç yunus görmüş Kaç deniz gezmiş...”

‘Öncelikle özür dilerim...’

Ressam Gülseren Südor “Öncelikle sizlerden özür dileyerek mektubuma başlamak istiyorum” diyor ve şöyle devam ediyor satırlarına: “Havasını, denizini, suyunu, toprağını, canlıların en küçüğünden en büyüğünü, uçanını, sürünenini, yürüyenini yok ederek tüm olumsuz girişimlerle, ne yazık ki sizlere yüzyıllar öncesi gibi, temiz hava ve toprak, su, deniz, doğal otlaklar, ormanların olduğu bir dünya bırakamadık.”

Ressam Gülay Yüksel de “Yeteneğinizin farkında iseniz, bu kıymetli armağanı değerlendirmelisiniz” önerisini veriyor.