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Biri karpuzcunun, diğeri berberin yanında çırak olarak çalışan iki çocuğun köylerinde film oynatmak için verdiği mücadeleyi anlatan ‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’ filmiyle sinema tarihimizin unutulmaz yönetmenlerinden biri oldu. Ahmet Uluçay bu filminde biraz kendi hayatını da anlatıyordu. Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik Köyü’nde dünyaya gelen yönetmen 9 yaşındayken köylerine giden gezici bir film ekibi sayesinde sinemayla tanıştı.

Uluçay o günü şöyle anlatıyor: “Karlı bir gün, ilkokul öğrencisiyim. Uzun paltolu, fötr şapkalı bir adam girdi sınıfa. Öğretmenle bir süre konuştular. Öğretmen dedi ki: ‘Köye sinema geldi. Herkes 25 kuruş getirsin. Parası olmayanların parasını ben vereceğim.’ Sinemayı ilk o gün tanıdım ben. Bir savaş sonrası filmiydi. Prag mıydı gördüğüm, yoksa Viyana mıydı? Yıkılmış bir şehir, çapraz kadrajlar, ıslak parke yollar ve dokunaklı bir öykü sürüp gidiyor... Çok sordum, aradım; yani bu nedir, hangi filmdir bu? Bulamadım cevabını. O gün zehirlendim.”

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İlkokulu bitirdikten sonra bir süre çobanlık yapan; inşaat işçiliği, kamyon şoförlüğü, hamallık ve tavukçuluk gibi çeşitli işlerde de çalışan Uluçay’ın sinema serüveni belki yokluk içinde başladı ama o vazgeçmeyi düşünmedi.

30 Kasım 2009’da 55 yaşında aramızdan ayrılan Ahmet Uluçay’ın ölüm yıldönümüne birkaç gün kala, Uluçay’ın konuşmasının olduğu 11 dakikalık bir video X’te paylaşıldı. Video kısa sürede yaklaşık 3 milyon etkileşim aldı.

ATV’de 1994’te yayımlanan ‘Siyaset Meydanı’ programından bir bölüm sunan kayıtta moderatör Ali Kırca, Uluçay’ı “Köy sinemacısı” olarak tanıtıyor. Yönetmen Kütahya’dan gelen ilkokul mezunu bir işçi olduğunu söylüyor. Kendisine “Nereden aklına geldi sinema” sorusunun yöneltildiğini anlatırken “İnsanın aklına gelmez ki, sinemayla birlikte doğar insan” diyor.

Uluçay ilk kısa filmi ‘Optik Düşler’i 1993’te çekti. ‘Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak’, ‘Bizim Köyün Orta Yeri Sinema’, ‘Minyatür Kosmos’da Rüya’, ‘İnci Deniz Dibinde’, ‘Epilectic Film’, ‘Uzun Metrajın Resmi’, ‘Exorcise’ ve ‘Kaza’ adlı kısa filmleri yöneten Uluçay, 2002 yapımı ilk uzun metrajlı filmi ‘Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak’la Türkiye çapında tanındı. Tepecik Köyü’nde çekilen film 2004’te vizyona girdi ve birçok ödül aldı.