22 yıllık albüm karantinada yayımlandı

Albümünüz için 22 yıllık ‘Kaygı’ diyebilir miyiz? Şu anksiyete günlerinde nasıl da denk düştü...

Diyebiliriz tabii ki. Hatta doğma büyüme ‘kaygı’ bile diyebiliriz. Bu ismi 1983’te koymuştuk. Nereden bilelim isimlerin bir şekilde geleceği bu kadar etkileyeceğini? Sonrası hep kaygı dolu geçti. O yüzden bu anksiyete günlerine denk düşmesine hiç şaşırmıyorum aslında.





Neden?

Sadece kendi bestelerimizi çalma inadımız yüzünden hiçbir yerde bize sahne verilmiyordu o zamanlar. Biraz para kazanmaya başlayınca, kazandığımız paranın tamamını sahne ekipmanlarımıza yatırdık ve ne oldu? 1994’te ABD Doları’yla borçlandığımız yatırımımız, dolar kurunun patlamasıyla derin bir ‘kaygı’ya dönüştü! Sonra tam kendimizi toparladık, uçuşa geçmiştik ki bir de ne olsun? 1999 depremi. Böyle çok badire atlattı bu grup ama bugün hâlâ İzmir’de sahneye çıkıyoruz.

Şarkılar orijinal kayıt edildikleri haliyle mi?

Evet, o zaman nasıl kaydedildiyse öyle, şu anda dinlediğiniz.

Ne oldu da o albümü bugün yayımlamaya karar verdiniz?

Bizi karantina döneminden önce Hayal Kahvesi İzmir Mavibahçe’de dinlemeye gelenler “Bu şarkıları nerede bulabiliriz” diye sorup duruyorlardı. Ben de hep biraz üşeniyordum açıkçası bu işlere ve “Çalıyoruz ya işte burada” diye cevaplıyordum. Evde kalınca hadi yapalım madem deyip yaptık. Ben açıkçası bu kadar ilgi göreceğini beklemiyordum. Grubun adı ve albümdeki şarkı sözleri şu yaşadığımız günlerinde oldukça manidar oldu.

“Acımadı kiii” deyip geçiyorsunuz

Peki o dönemki müzikal kaygılarınız değişti mi?

Kaygılar hiç değişmiyor, sizin onlara yaklaşımınız değişiyor galiba. Eskiden sizi yere deviren kaygılara şimdi gülümseyip, “Acımadı kiii” deyip geçiyorsunuz. Sizi dinlemeye gelen insanları sürekli görmek insanı hem mutlu hem de teşvik ediyor.

Kaygı olarak önümüzdeki 22 yıllık planınız nedir?

Mümkün olduğu kadar çalmak isteriz, her müzik yapan gibi. Umarım çalabileceğimiz, yeni albümler yapabileceğimiz çokça fırsatımız olur önümüzdeki 22 yıl içinde. Mümkünse krizler, karantinalar, kaygılar olmadan...



Tamer Taşkın (bas gitar/vokal), Oktay Aynur (perküsyon), Hilmi Eroğul (davul/vokal), Fırat Özturan (keyboard/vokal), Rasih Öztürk (gitar) ve Armağan Sönmez (vokal/gitar). instagram/kaygiyeniden