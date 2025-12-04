2026’ya göz kırpıyorlar

Haberin Devamı

SÖZ YAZIYOR, BESTE YAPIYOR

Sena Şahin yeni neslin başarılı temsilcilerinden. Güzel bir sese sahip olmasının yanında en büyük artısı söz yazıp beste de yapabilmesi. Yeni teklisi ‘Vicdanın Hakkında’ da genç müzisyenin derin bir hayal kırıklığı duygusuyla kaleme aldığı bir şarkı olmuş. Slow pop hissiyatındaki parçanın düzenlemesinde Sena Şahin’le birlikte Aytaç Özgümüş’ün imzası var.

‘Vicdanın Hakkında’ (Tekli)

Sena Şahin

GTR Müzik

İÇİNDEN İSTANBUL GEÇİYOR

Modern pop rock tarzıyla dikkat çeken Melis Karaduman 3’ü cover 5 şarkıdan oluşan ‘Istanbul Sessions’ isimli yeni çalışmasını yayımladı. Müzisyenin kendi imzasını taşıyan ‘Eksik’ hayatın seyrini değiştiren tesadüfi bir karşılaşmanın ardından hissedilen duyguları anlatıyor.

‘Istanbul Sessions’ (Albüm)

Melis Karaduman

Dart Music Co.

DANS ZAMANI

Alternatif müziğin gelecek vaat eden müzisyenlerinden Yasemin Rosa yeni teklisi ‘Mahkûmu Hüznün’de dinleyenlere bir hesaplaşma ve özgürleşme hikâyesi sunuyor. Sözü ve bestesi Rosa’ya ait şarkının düzenlemesinde Seçkin Çalışkan’ın imzası var. Parça enerjik müziğiyle hüznü rafa kaldırıp yerini dansa bırakıyor.

‘Mahkûmu Hüznün’ (Tekli)

Yasemin Rosa

Hoze

KLASİĞE DOKUNUŞ

Selami Şahin’in klasikleşmiş eserlerinin yeniden yorumlandığı ‘Selami Şahin Şarkıları’ projesinin üçüncü albümünde Mabel Matiz ‘Ben Sevdalı Sen Belalı’yı seslendiriyor. Sanatçı kendine özgü elektronik dokular taşıyan modern folk-pop tarzıyla eseri başarıyla yorumluyor. Eserin düzenlemesiyse Sabi Saltiel’e ait.

‘Ben Sevdalı Ben Belalı’ (Tekli)

Mabel Matiz

Lider Müzik

‘HATA’YI YORUMLADI

Tuğba Özerk, Sezen Aksu’nun ‘Hata’sını şarkının duygusunu koruyarak cover’ladı. ‘Hata’nın kendisi için özel bir parça olduğunu söyleyen Özerk “Bu şarkı bana üst üste yapılmış hataları da hatırlatıyor. Zamanla bu hataların nasıl yanlışa dönüştüğünü gördüm ve bu süreçte hayatımdan birçok insanı çıkardım" diyor.

‘Hata’ (Tekli)

Tuğba Özerk

Özerk Müzik Yapım