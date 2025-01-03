2025’i güzelleştirecek 70 şey

Haberin Devamı

SİNEMA

Süper kahramandan gerçek hikâyeye

◊ Uğur Vardan, Hürriyet sinema yazarı

◊ ‘Kutsal İncirin Tohumu’

(Dane-ye anjir-e ma’abed)

Babaları bir tür infaz memuru olarak çalışan iki kız, İran’da Mahsa Amini’nin öldürülmesiyle başlayan süreçte aile içindeki rejim ve özgürlük tartışmaları ve babanın yüzeye çıkan paranoyaları... Filmi çektikten sonra kaçarak ülkesini terk etmek zorunda kalan Mohammad Rasoulof’un yapıtı aynı zamanda Almanya’nın Oscar adayı.

Vizyon tarihi: 10 Ocak

◊ ‘Babygirl’

Güçlü bir CEO ve kendinden çok genç bir stajyerle ilişkiye girmesinin ardından başlayan süreç... Halina Reijn imzalı yapımda Nicole Kidman gösterdiği performansla Venedik’te En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazanmıştı, Oscar’a aday olması muhtemel.

Vizyon tarihi:

24 Ocak

Haberin Devamı

◊ ‘Konsey’ (Conclave)

Mevcut Papa’nın ölümünün ardından kardinaller yenisini seçmek için toplanırlar. Edward Berger’in yapıtı seçim süresinde yaşanan ayak oyunlarını ve çekişmeleri perdeye taşıyor. Filmdeki performansıyla Ralph Fiennes’ın Oscar’a aday olması bekleniyor.

Vizyon tarihi: 7 Şubat

◊ ‘Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya’ (Captain America: Brave New World)

Yeni seçilen ABD Başkanı ve onu uluslararası bir krizden kurtarmak için çabalayan Marvel kahramanı Kaptan Amerika... Julius Onah’ın yönettiği yapımda Anthony Mackie, Harrison Ford ve Liv Tyler başrollerde.

Vizyon tarihi: 14 Şubat

◊ ‘Maria’

Pablo Larrain’in filmi ünlü soprano Maria Callas’ın son yıllarına odaklanıyor. Callas’ı Angelina Jolie’nin canlandırdığı yapımda sanatçının Yunan armatör sevgilisi Onassis rolünde de Haluk Bilginer’i izliyoruz.

Vizyon tarihi: 21 Şubat

◊ ‘Sing Sing’

ABD’nin en bilinen hapishanelerinden Sing Sing’de bir grup mahkumun hep birlikte sahneye koyacakları oyunun provasını yaparken iç dünyalarında ve kendi aralarında yaşadıklarını da anlatan bu yapımı Greg Kwedar yönetmiş. Kadronun hepsi eski mahkûmlardan oluşuyor ve ekipteki Colman Domingo son derece etkileyici bir performans ortaya koyuyor.

Vizyon tarihi: 28 Şubat

◊ ‘Amatör’ (The Amateur)

Langley’deki CIA merkezinde çalışan bir görevlinin hayatı Londra’daki terörist saldırısında karısının öldürülmesiyle kararır. Yönetmenliğini James Hawes’ın üstlendiği çalışmada başrolleri Rami Malek, Laurence Fishburne ve Rachel Brosnahan paylaşıyor.

Haberin Devamı

Vizyon tarihi: 11 Nisan

◊ ‘Lee’

Savaş muhabiri Lee Miller’ın hayatını anlatan yapım, Anthony Penrose’un 1985 tarihli kitabı ‘The Lives of Lee Miller’dan uyarlanmış. Ellen Kuras’ın yönettiği filmde Lee Miller rolünde Kate Winslet var.

Vizyon tarihi: 18 Nisan

◊ ‘Mission: Impossible-Son Hesaplaşma’ (Mission Impossible-The Final Reckoning)

‘Mission Impossible’ serisinin sekizinci adımında ana karakter Ethan Hunt, ‘Varlık’ adlı yapay zekâya karşı mücadelesini sürdürüyor. Christopher McQuarrie’nin yönettiği yapımda Hunt’ı her zaman olduğu gibi

Tom Cruise canlandırıyor.

Vizyon tarihi: 23 Mayıs

◊ ‘Superman’

Süper kahramanların en eskisi yeni bir seriyle yeniden kendini hatırlatıyor. ‘Galaksinin Koruyucuları’yla tanınan James Gunn’ın çektiği yapımda Superman’i David Corenswet canlandırıyor. Geçen hafta çıkan bir habere göre filmin fragmanı 250 milyon kez izlenmiş. Bu durumda kendisine yılın en çok beklenen yapımı diyebiliriz.

Haberin Devamı

Vizyon tarihi: 11 Temmuz

TİYATRO



Kadınlar başrolde

◊ Bahar ÇUHADAR, tiyatro yazarı, 10Haber



◊ ‘Küçük Balkon’, No Tiyatro

Can Kılcıoğlu’nun yazıp yönettiği; Vildan Atasever, Nazlı Senem Ünal ve Deniz Karaoğlu’nun oynadığı ‘Küçük Balkon’ günümüzde geçen naif ama eğlenceli bir kız kardeşlik anlatısı. 16 Ocak’ta Maximum UNIQ Box’ta prömiyer yapacak.

◊ ‘İnsanlar Mekanlar Nesneler’,

idPRo&Zorlu PSM

Duncan Macmillan’ın ödüllü oyunu ‘Peoples Places Things’den İbrahim Çiçek çevirisi ve rejisiyle izleyeceğimiz ‘İnsanlar Mekanlar Nesneler’de başrolde Merve Dizdar var. Oyuncu Emma’nın bağımlılıklarından kurtulma hikâyesi.

9 Ocak’ta Zorlu PSM’de başlıyor.

Haberin Devamı

◊ ‘Hizmetçiler’, Moda Sahnesi

Jean Genet klasiği ‘Hizmetçiler’e Kemal Aydoğan’dan özgün bir yorum. Sınıf meselesine, ‘efendilerini’ öldürme planı yapan iki hizmetçi üzerinden bakan metnin bu yorumunda, üç kadının rol aldığı oyunu bir kadın, iki erkek oyuncudan izleyeceğiz: Dilan Düzgüner, Kerem Fırtına ve Yılmaz Sütçü. 9 Ocak’ta Moda Sahnesi’nde başlıyor.

KİTAP



Ustalar geliyor

Yayınevlerinden aldığımız bilgilerle bu yıl kitapseverlerin ilgisini çekebilecek eserlerden bir seçki hazırladık.

◊ ‘Kara Kitap Üzerine Yazılar’, Orhan Pamuk, Yapı Kredi Yayınları: Yazarın edebiyatında bir dönüm noktası olan ‘Kara Kitap’ın derinliklerine inen bu eser, hem romanın çokkatmanlı yapısını hem de içerdiği felsefi ve kültürel temaları ele alıyor.

Haberin Devamı

◊ ‘Seçilmiş Denemeler’, T. S. Eliot, Everest Yayınları: Modernist edebiyatın öncü yazarının edebiyat, felsefe ve eleştiri alanındaki denemelerinden oluşuyor.

◊ ‘Şehir Yazıları’, Abdülhak Şinasi Hisar, Everest Yayınları: Türk edebiyatının incelikli kalemlerinden olan yazarın İstanbul’a ve şehir hayatına dair gözlemlerini içeren eser, okuru geçmiş zamanların sokaklarında, meydanlarında ve semtlerinde keyifli bir keşfe çıkarıyor.

◊ ‘Çatı Katı’, Marlen Haushofer, Yapı Kredi Yayınları: Eser, sıradan bir hayatın saklı yaralarını, yalnızlığı ve insanın kendini bulma çabasını etkileyici bir şekilde anlatıyor.

◊ ‘Kambur’, Necati Tosuner, Yapı Kredi Yayınları: Türk edebiyatının usta kaleminin çıkış romanı ‘Kambur’, bireyin iç dünyasına bir yolculuk sunuyor. Genç bir adamın yabancılaşma, aidiyet ve varoluş sancılarını melankolik bir üslupla ele alıyor.

◊ Haruki Murakami’nin İngilizceye ‘The City and its Uncertain Walls’ adıyla çevrilen son romanı baharda Türkçe olarak Doğan Kitap tarafından yayımlanacak.

SERGİ



Ajandamızda sergilere yer açalım

◊ Dirimart 8 Ocak’ta Çekya’dan Gabriela Těthalová’nın ‘Hiperbol Yükseliş’ başlıklı kişisel sergisini açacak. Těthalová’nın, Fransız şair ve eleştirmen Mallarmé’nin ‘Düzyazı (Des Esseintes için)’ başlıklı eserinden ilhamla oluşturduğu yeni çalışmalarını izleyiciyle buluşturacak sergi, ayrıca sanatçının İstanbul’daki ilk gösterimi.

◊ Arter yıl boyunca heyecan verici sergiler gerçekleştirecek. Bunlardan ilki

16 Ocak’taki Angelica Mesiti’nin Nilüfer Şaşmazer küratörlüğündeki ‘Gelecek Zamanın Süregelen Hikâyesi’ sergisi. Sanatçı 2019 Venedik Bienali’nde eseriyle Avustralya’yı temsil etmişti. 27 Mart’taysa Fransız sanatçı Kader Attia’nın Selen Ansen’in küratörlüğünü yaptığı ‘Asesinos! Asesinos!’ sergisi var. Çağdaş sanatçı Nilbar Güreş’in kişisel sergisiyse Emre Baykal küratörlüğünde 11 Eylül’de.

◊ Ahmet Güneştekin’in son dönem eserlerini bir araya getiren ‘Kayıp Alfabe’ sergisi 17 Ocak’ta Artİstanbul Feshane’de. Serginin küratörü Christoph Tannert.

◊ Anna Laudel 23 Ocak’ta Özlem Yenigül’ün ‘The Desire to Feel at Home Everywhere’ sergisini ziyarete açacak.

◊ İtalyan mermerine yönelik özgün yaklaşımıyla tanınan Kevin Francis Gray’in yeni sergisi 26 Şubat’ta Pilevneli Dolapdere’de. ◊ ‘Lives of Animals’ (Hayvanların Yaşamı) sergisi nisanda Salt Beyoğlu’nda. Joanna Zielińska’nın Salt işbirliğiyle programladığı sergide, Türkiye’deki araştırmacı ve sanatçıların üretimlerinin de dahil olduğu bir seçki sunulacak.

◊ İstanbul Modern’de geçen yıl açılan sergiler ilkbahara kadar devam ederken müze haziranda Ali Kazma’nın sergisine ev sahipliği yapacak. Okul yıllarında deneysel filmler çeken Ali Kazma, video alanındaki çalışmalarıyla biliniyor.

◊ İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen 18. İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü Beyrut’ta yaşayan Christine Tohmé üstlendi. 2025’te başlayıp 2027’de sona erecek bienalin ilk ayağı, 20 Eylül–

23 Kasım arasında düzenlenecek sergiler ve kamusal programlardan oluşacak.

KENT



Sürprizlere hazır mıyız?

◊ Melis Yılmaz, Hürriyet Ekler kent yazarı

◊ Nişantaşı’ndaki Must’ın kapandığını geçen haftalarda duyurmuştuk... İşletmenin sahibi Ercan’dan (Gümüşkaya) aldığım duyumlara göre Must’ın yeni yeri bu ay belli olacak. Ama asıl önemlisi gece hayatı için iki yeni proje üstünde olduğunu söyleyebilirim. Kuruçeşme’ye yeni bir mekân gelebilir 2025’te.

◊ Umut Evirgen’in La Boucherie’si bir süredir yenileniyordu. Ha bugün ha yarın derken iş bu yıla kaldı. Yeni haliyle kapılarını önümüzdeki günlerde açacak.

◊ Kahve dükkânlarında sabahın kör vaktinde başlayan partiler 2024’ün son günlerinin en çok konuşulan etkinliklerindendi. 2025’te daha da artacak, daha şimdiden ileri tarihteki etkinlikler için Slow Bebek’in telefonlarının durmadığını biliyorum.

◊ İstanbul’un en eski mekânlarından Günay Restoran bu yıl 45’inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Özel isimleri sahnesinde ağırlamaya devam edecek.

◊ Kuruçeşme’deki Goose No.25’in etkinlik takvimini takip edin, dünyaca ünlü barları, barmenleri ağırlıyorlar. Sürpriz mekânlar Goose’a misafir gelecek.

KONSER VE FESTİVALLER



Müziğin sesi durmayacak

◊ Uygar Taylan, gazeteci, Hürriyet Ekler

◊ Hande Yener Jolly Joker İstanbul’da 14 Şubat Sevgililer Günü için sahneye çıkacak.

◊ Çok özel bir buluşmaya tanıklık edeceğiz. Buika ve Kibariye

19 Şubat’ta Volkswagen Arena’da birlikte konser verecek.

◊ Fransız efsanesi Mireille Mathieu 20 Şubat’ta Volkswagen Arena’da.

◊ Edis 22 Şubat’ta Volkswagen Arena’da hit şarkılarını ve yeni parçalarını söyleyecek.

◊ İngiliz elektronik müzik grubu Kosheen 25’inci yıl turnesi kapsamında 23 Şubat’ta IF Performance Hall’da olacak.

◊ Elektronik dans müziğinin ünlü isimlerinden Steve Aoki

5 Nisan’da Klein Phönix’te.

◊ Elektronik müzik festivali Sonar İstanbul, DJ’ler, canlı performanslar ve görsel şovlarla 9-10 Mayıs’ta Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Biletleri satışta.

◊ Norveçli indie-pop ikilisi Kings of Convenience “Bu bizim en büyük gösterimiz olacak” diye duyurdukları KüçükÇiftlik Park konserleri için 28 Mayıs’ta İstanbul’a geliyor.

◊ Avustralyalı saykodelik rock grubu Glass Beams 29 Mayıs’ta KüçükÇiftlik Park’ta.

◊ Rock müziğin efsanevi gruplarından Guns N’ Roses orijinal grup üyeleriyle 2 Haziran’da İstanbul’da BJK TÜPRAŞ Stadyumu’nda konser verecek.

◊ İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C. 29 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta İstanbullu hayranlarıyla buluşacak.

◊ 2024 Paris Olimpiyatları açılış seremonisindeki şovuyla izleyiciyi büyüleyen Fransız metal grubu Gojira 22 Temmuz 2025’te KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak.

◊ Son yılların en popüler isimlerinden Khruangbin 27 Ağustos’ta Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek.

ALBÜM-TEKLİ

Dev isimlerden iddialı albümler yolda

◊ Meltem Fıratlı, Hürriyet Ekler müzik yazarı

◊ Yeni teklisi ‘Bekleyenim’ ile rock-pop yolculuğuna çıktığının ipuçlarını veren Aleyna Tilki bu yıl yayımlayacağı albüm sabırsızlıkla beklenenler arasında

ilk sırada.

◊ Yeni şarkıları için stüdyoya giren Sibel Can da 2025’i yeni albümüyle taçlandıracak.

◊ İlk günden itibaren çizgisini bozmadan yoluna devam eden Gripin’in bu yıl çıkaracağı albümün hazırlıkları sürüyor.

◊ The Weeknd ‘After Hours’ ile başlayıp ‘Dawn FM’ ile devam eden üçlemesinin son albümü ‘Hurry Up Tomorrow’u 24 Ocak’ta yayımlayacak.

◊ İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi ‘The Summer Portraits’ albümününün çıkış tarihini 31 Ocak olarak açıkladı.

◊ Murda’nın yeni albümü ‘DUA’

21 Şubat’ta raflarda.

◊ Güneş, Anıl Piyancı& Kaan Boşnak ve Emre Aydın’ın da yeni teklileri yolda.

SPOR



Avustralya Açık Tenis Turnuvası, Melbourne Park’ta gerçekleşecek.



Heyecan sürüyor

◊ Fırat Karadeniz Hürriyet Ekler Haber Koordinatörü

◊ Tenisle başlıyoruz: Sporseverler arasında bu yıl da yeni yıla en heyecanlı girenler tenis tutkunları olacak. 12 Ocak’ta Avustralya Açık Tenis Turnuvası başlıyor, 26’sına dek sürecek. Diğer Grand Slam’lerin tarihleriyse şöyle: Fransa Açık (25 Mayıs-8 Haziran), Wimbledon (30 Haziran-13 Temmuz) ve ABD Açık (25 Ağustos-7 Eylül).

◊ Devre arası için: Amerikan futbolu ülkemizde çok popüler değil ancak Super Bowl’u (Amerikan Futbol Ligi finali) devre arası şovları için bile ajandamıza alabiliriz. Bu dev organizasyon 9 Şubat’ı 10’una bağlayan gece, New Orleans’ta.

◊ Alperen Şengün All Star yarışında: 15-16 Şubat tarihlerindeki NBA All Star organizasyonu sporun şovla buluştuğu bir atmosfer. Alperen Şengün’se bu sene daha da iddialı. İnternet üzerindeki oylama

20 Ocak’a kadar sürecek.

◊ Formula 1’de yeni renkler: Lewis Hamilton artık resmen bir Ferrari pilotu. Sözleşmesi 1 Ocak’ta devreye girdi. Sezonun ilk yarışındaki heyecan için 16 Mart’ı bekleyeceğiz.

◊ Futbolun zirvesi: Ne Avrupa Şampiyonası, ne Dünya Kupası… 2025 yazı futbolsuz geçecek, UEFA organizasyonlarının finalleriyle yetineceğiz. Avrupa Ligi finali (Bilbao, İspanya) 21 Mayıs Çarşamba ve Şampiyonlar Ligi finali (Münih, Almanya) 31 Mayıs Cumartesi oynanacak.

◊ Ev sahibiyiz: İstanbul, Uluslararası Voleybol Federasyonu’nun (FIVB) düzenlediği Voleybol Milletler Ligi’ne (VNL) ev sahipliği yapacak şehirlerden biri. İlk hafta (4-8 Haziran) maçlar Çin’in Pekin kentinde.

Sonra İstanbul’da buluşuyoruz (18-22 Haziran). Son hafta müsabakalarıysa Hollanda’nın Apeldoorn kentinde (9-13 Temmuz).

◊ Beklentimiz büyük: Dünya Atletizm Şampiyonası 13-21 Eylül tarihlerinde Japonya’nın başkenti Tokyo’da. 2 bine yakın sporcunun katılacağı bu organizasyonla turnuvanın 20’nci yaşı da kutlanacak.