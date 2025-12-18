2025’e müzikle veda

Haberin Devamı

KONSER



-Gaye Su Akyol 20 Aralık Cumartesi 21.00’de KüçükÇiftlik Park’ın yeni yıl etkinliğinde sahneye çıkacak. Bileti 700 lira.

-Gökhan Tepe 20 Aralık 22.00’de Hilton İstanbul Kozyatağı’nda. Biletleri 6.000 ila 14.000 lira.-Piyanist Emre Şen 22 Aralık Pazartesi 20.00’de All Saints Kilisesi Moda’da piyano resitali verecek. Biletleri 350 ve 500 lira.

-Nükhet Duru ve Ahmet Baran 22 Aralık 20.00’de yeni yıl konseri için CSO ADA Ankara, Ziraat Bankası Ana Salon’da sahneye çıkacak. Biletleri 350 ila 1.250 lira.

-İş Sanat’ın ‘Parlayan Yıldızlar’ serisi Evrim Aleyna Kuzucuk (keman) ve Mert Hakan Şeker (piyano) konseriyle devam ediyor. 22 Aralık 20.30’da İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz izlenebilir.

-Derya Bedavacı 24 Aralık Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da. Biletleri 3.705 ile 25.500 (4 kişilik loca) lira arasında.

-Mabel Matiz 24 Aralık 21.00’de Congresium Ankara’da sevenleriyle buluşacak. Biletleri 1.000 ila 4.250 lira.

-İstanbul Filarmoni Derneği’nin vokal topluluğu Rey Ensemble 25 Aralık Perşembe 21.00’de Noel Ezgileri konseri için Ermeni Katolik Patrikhanesi’nde olacak. Biletleri 888 ve 1.320 lira.

-Funda Arar ve Kubat 26 Aralık Cuma 20.00’de Günay Restaurant’da sahneye çıkacak. Biletleri 8.000 ile 25.000 lira arasında.

-Gülsin Onay 26 Aralık 20.00’de Room Galleria Ankara’da yılbaşı özel konseri verecek. Bilet fiyatı 1.110 lira.

-Can Güngör 26 Aralık 21.30’da yaylı dörtlüsüyle Paribu Art’ta. Biletleri 550 ila 750 lira.

-Cem Adrian 26 Aralık 22.30’da Beylikdüzü, Mask Beach’te. Biletleri 750 ile 10.000 (4 kişilik VIP) lira arasında.

-Genç piyanistler İlyun Bürkev ve Elif Naz Ertuğrul 26 Aralık 21.00’de ‘Mozart’ın Ayak İzleri’ konseri için Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde olacak. Biletleri 770 ve 990 lira.

GECE



-Serdar Ortaç 20 Aralık Cumartesi 22.30’da Yeni Cabaret İstanbul’da. (0532) 500 28 69

-Berk Sunal 20 Aralık 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başına geçecek. Rezervasyon: @boopkurucesme

-Sibel Can 20 Aralık 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Özgün 20 Aralık 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Okan Albayrak 20 Aralık 00.30’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

-Güven Yüreyi 21 Aralık Pazar 00.30’da The Room Live’da. Rezervasyon: @the.roomlive

-Anıl Durmuş 21 Aralık 00.30’da Terzi İstanbul’da. (0531) 290 24 34

-Sakiler 22 Aralık Pazartesi 23.00’te Kalamış Paysage Restaurant’da. (0532) 411 08 24

-Özgür Cankardeş 23 Aralık Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

-Selami Şahin ve Alya 24 Aralık Çarşamba 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Begüm Obiz 24 Aralık 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon: @kortoistanbul

DJ



-İngiliz synth-pop grubu Hot Chip DJ setiyle 20 Aralık Cumartesi 21.00’de Babylon’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 750 lira.

-İtalyan DJ Undercatt 20 Aralık 21.00’de Klein Phönix’te. Biletleri 600 ila 4.000 (Sahne arkası) lira.

-Meltem Hayırlı 26 Aralık Cuma 23.00’te Klein Harbiye’de kabinin başına geçecek. Biletleri 500 ila 13.750 (Bistro) lira.

ETKİNLİK



-Astroloji yazarımız Dinçer Güner ‘Astro Sahne’ etkinliği için 22 Aralık Pazartesi 21.00’de Zorlu PSM touché sahnesinde olacak. Biletleri 1.175 ile 1.300 lira arasında.

SERGİ





-Taksim’deki x-ist galeri Dolce Paganne’nin ‘Hiçbir Yere Ait’ sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sanatçı kendi köksüzlük ve aidiyet duygularını, çocukluk izlenimlerini, mitleri ve rüyaları bir araya getirdiği sergide izleyeni kendi içindeki çatlaklara, bastırılmış imgelerine de bakmaya davet ediyor. Sergi 20 Aralık’a kadar açık.

-DG Art Project sanatçı ve klinik psikolog Yeliz Şık Çifçi’nin ‘51. Dakika’ başlıklı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı sergide aşkın aşamalarını ve ötekiyle kurulan ilişkilenme biçimlerini bir terapistin gözünden ele alıyor. 11 Ocak 2026’ya kadar görülebilir.

-Gülden Bostancı Galeri’de Baki Bodur’un ‘Beklenti’ isimli sergisi var. Sergi, formla algı arasındaki ilişkinin sabit olmadığını hatırlatan çalışmaları bir araya getiriyor. 14 Şubat 2026’ya kadar Antalya, Muratpaşa’daki galeride ziyaret edilebilir.

TİYATRO



-Adil Şahin’in yazıp, yönetip oynadığı ‘Kat: 9 Daire: 34’ Baum Tiyatro yapımı. Oyun, bir apartmanın 9’uncu katının 34 numaralı dairesinde isimsiz, birbirinden habersiz yaşayıp giden bir ailenin öyküsünü anlatıyor. 20 Aralık Cumartesi 20.30’da Koma Sahne’de izlenebilir. Biletleri 500 ve 650 lira.

-Salih Usta rejisiyle sahnelenen ‘Khôra’ dünyanın ve özellikle de bu coğrafyanın sanatçılarının karşılaştığı bireysel ve mesleki sorunları gündemine alarak seyirciye “Bir ülkede birlikte yaşamak ne demek? Bir yeri sahiplenmek ne demek? Bu ülkede sanatçı olmak ne demek” gibi sorular soruyor. 22 Aralık Pazartesi 20.30’da Alan Kadıköy’de. Biletleri 650-950 lira.

-Salih Bademci’nin tek kişilik oyunu ‘Sesler’ özel ilgi alanı olan bir adamın hikâyesi. Karakterin seslere duyduğu ilgiyi sunum yaparmışçasına birtakım aletler, cihazlar, objeler ve fotoğraflar kullanarak anlattığı oyunun rejisini Mehmet Birkiye üstleniyor. 25 Aralık Perşembe günü Paribu Art’ta sahnelenecek oyunun biletleri 750 ile1900 lira arasında.

ATÖLYE



-‘Kintsugi Atölyesi’ 20 Aralık Cumartesi 15.30’da Ankaworkshop’ta yapılacak. Kırılmış seramikleri altın tozuyla onararak nesnenin geçmişini görünür kılan sanata ilişkin atölye katılımcılara tabak, kâse ya da kendi getirdikleri objelerle çalışma imkânı sunuyor. Biletler 1.250 lira.

-‘İtalyan Tatlıları Atölyesi’, Gaziantep’te Musem Akademi Millet Bahçesi Şubesi’nde gerçekleşecek. 20 Aralık 11.00’de düzenlenecek atölyenin katılım ücreti 1.300 lira.