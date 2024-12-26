2024’ün son programını yapalım

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*KONSER



-Hande Yener 28 Aralık Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 2.166 ila 18.000 (4 kişilik loca) lira.

-Cem Adrian 28 Aralık 22.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da. Bilet fiyatı 880 lira.

-mor ve ötesi 29 Aralık Pazar 21.00’de Volkswagen Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 990 ila 65.000 (12 kişilik loca) lira.

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-Anıl Durmuş 3 Ocak Cuma 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 912 ila 14.500 lira.

*YENİ YIL ÖZEL



-Ajda Pekkan 31 Aralık Salı İstanbul Mariott Hotel’de ‘Süperstarla Unutulmaz Yılbaşı Gecesi’ için sahneye çıkacak. Gece 19.00’da başlayacak. Bilet fiyatı 15.000 lira.

-Yıldız Tilbe 31 Aralık’ta Hilton Garden Inn Ankara Gimat’ta Yılbaşı Galası konseri verecek. Programın başlangıcı 19.30. Bilet fiyatı 20.000 ila 150.000 (6 kişilik masa) lira.

-Deha Bilimlier 31 Aralık’ta Selectum City Ataşehir’de. 19.30’da gece başlıyor. Bilet fiyatı 10.500 ila 21.000 lira.

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-Cem Belevi 31 Aralık 20.00’de Yılbaşı Özel Galası için Windsor Hotel&Convention Center İstanbul’da olacak. Bilet fiyatı 4.000 ila 12.000 (VIP masa) lira.

-Kalben 31 Aralık 21.00’de Jolly Joker Vadistanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 1.710 ila 13.000 (4 kişilik loca) lira.

-Bedük 31 Aralık 21.00’de Ankara, PSM Karnaval Echo Salon’da. Bilet fiyatı 1.200 ve 2.000 lira.

-Maxim Lany, Black Batu, Alexandr Grecov 31 Aralık 21.00’de yeni yıl partisi için Klein Phönix’te kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 850 ila 4.000 (sahne arkası) lira.

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GECE



-Özcan Deniz 28 Aralık Cumartesi 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Berk Sunal 28 Aralık 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başında. Rezervasyon için: @boopkurucesme

-Bengü Beker 28 Aralık 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Baran Bayraktar 28 Aralık 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

-Mert Davran 29 Aralık Pazar 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

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-Begüm Obiz 29 Aralık 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

-Alya 31 Aralık Salı 22.30’da 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

-Aleyna Tilki 31 Aralık 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

-Duru And 31 Aralık 23.00’te Nuit Blanche sahnesinde. (0538) 413 49 40

-Derya Bedavacı 3 Ocak Cuma 22.00’de Mumlu Alsancak sahnesinde. (0532) 493 00 06

*SERGİ





-Beyoğlu’ndaki Fransız Kültür Merkezi ‘Var Kalma Pratikleri’ başlıklı kolektif sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı buluşmaları ve panellerle izleyiciye interaktif bir deneyim sunan sergi antropolojik sürdürülebilirlik konusunu sorguluyor. Sergi Bilal Yılmaz, Elçin Acun, Elif Büyüknohutçu, Ferhat Tunç, Fırat Engin, Özge Akdeniz, Osman Dinç, Şükran Moral ve Zeynep Beler’in işlerini bir araya getiriyor. 25 Ocak 2025 tarihine kadar görülebilir.

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-Labirent Sanat, Emel Ezal’ın ‘Huzurlu Bir Rahatsızlık Hissi’ isimli sergisini izleyiciyle buluşturuyor. Sergi insanın içsel dünyasında huzurun ve kaygının bir arada olabileceği konusunu odak noktasına alıyor. Beyoğlu’ndaki galeride 1 Şubat 2025’e kadar açık.

-Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi’nde Cengiz Üstün’ün ‘Karikatuval’ isimli sergisi var. Sergide, 30 yılı aşkın deneyime sahip sanatçının son üç yılda ürettiği resimleri, erken dönem karikatürleri, çizgi roman örneklerinden oluşan ve 90’ların başında Dıgıl mizah dergisinde yayımlanmış orijinal çizimleri var. 26 Ocak 2025’e kadar ziyaret edilebilir.

*DJ



-Slovenyalı DJ Brina Knauss 28 Aralık Cumartesi 21.00’de Klein Phönix’te. Bilet fiyatı 450 ila 3.000 (sahne arkası) lira.

-Luca Agnelli 28 Aralık 22.00’de Bakırköy’deki 74Hall’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 840 ve 1.200 lira.

*TİYATRO



-Nihan Doğa’dan tek kişilik performans

Yönetmenliğini Emre Saka’nın üstlendiği ‘Disko Topu’ aile travmalarına karşı güçlü bir şekilde ayaklarının üzerinde durmaya çalışan, ne yaşarsa yaşasın kendi dünyasını kuran bir kadının öyküsünü anlatıyor. 70 dakikalık oyunda Nihan Doğa tek kişilik performansı üstleniyor. 30 Aralık Pazartesi 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio’da. Bilet fiyatı 555 lira.

-Kadına şiddet sahnede

Alis Çalışkan’ın yazıp Hakan Emre Ünal’ın yönettiği ‘Herkes Kocama Benziyor’ kadına yönelik şiddeti işliyor. Pınar Güntürkün pavyonda tuvaletçi olarak çalışan iki çocuk annesi Ayten’i canlandırıyor. 3 Ocak 20.30’da Alan Kadıköy’de izlenebilir. Bilet fiyatı 450 ila 600 lira.

-Hem trajedi hem komedi

Amerikalı yazar Joseph Kesselring’in ‘Arsenic and Old Lace’ adlı oyunundan Nedim Saban’ın uyarladığı ‘Ahududu’ hem trajediyi hem komediyi bir arada izleyiciye sunuyor. İki yaşlı kadının acıdıkları yalnız insanlar için bulduğu çareyi konu edinen oyunda Melek Baykal, Suna Keskin, Nedim Saban, Bülent Seyran, Cem Güler, Birol Engeler, Özgür Yetkinoğlu, Müge Kement ve Murat Turhan’ı izliyoruz. 3 Ocak 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde. Bilet fiyatı 600 ve 700 lira.

*ATÖLYE



-Ümraniye, Finanskent’teki Harmony Gastronomi 29 Aralık Pazar 11.00 ve 15.00’te ‘Yılbaşına Özel Mezeler’ atölyesi düzenliyor. Bilet fiyatı 3.000 lira.

-Kadıköy’deki Ankaworkshop’un eğitmenleri 29 Aralık 19.30’da ‘Kurşun Asker’ atölyesi düzenliyor. Atölyede daha önce heykel yapmamış katılımcılar da kendi kurşun asker heykelini yapabilecek. Bilet fiyatı 1.000 lira.